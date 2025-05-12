Зупинки по всьому світу, де можна переночувати безкоштовно. Бартер або програми для художників і письменників

Безкоштовне проживання по всьому світу – це не фейк чи вигадка. Ви можете подорожувати, викреслюючи зі списку витрат суму за ночівлю. Це не притулки для бездомних, а простори, де вас можуть прийняти за бартер, за програмою або з любові до людства. Якщо ви митець, вам пощастило подвійно, адже тренд відкриття безкоштовних зупинок по всьому світу пішов у бік людей мистецтва, і ви знайдете безліч можливостей відвідати певну країну, не сплачуючи за ночівлю. Ознайомтеся з нашими 10 пропозиціями місць по всьому світу, де можна зупинитися безкоштовно, щоб мати такий арсенал у валізі мандрівника.

1. UXUA Casa Spa Hotel

Місцезнаходження: Транкозо, Бразилія.

Пляжний відпочинок у Бразилії для талановитих майстрів. Джерело: @uxua

Багато споруд і будівель у готельному комплексі датуються 16 століттям. Це аж ніяк не означає, що вам пропонують старий сарай. Готель із сучасними інтер’єрами та дизайном номерів досить популярний і відомий у Транкозо. Однією з впізнаваних особливостей стали роботи багатьох художників, які готель приймає з вдячністю, надаючи майстрам у відповідь вишукане проживання.

Ви можете зупинитися в готелі безкоштовно на період від двох тижнів до місяця за програмою "Митець у домі". В обмін готель просить створити твір мистецтва з наданих матеріалів, який слугуватиме вашою оплатою за комфортне проживання на узбережжі бразильської Басії.

UXUA Casa Spa Hotel має приголомшливе розташування, що дозволяє насолоджуватися красою пляжів і зелені Бразилії.

2. Vagabond Club

Місцезнаходження: Сінгапур.

Тут народжується муза і створюються шедеври. Джерело: https://www.hotelvagabondsingapore.com/

Також досить спокуслива пропозиція для людей мистецтва. Vagabond Club підтримує творчих особистостей. Він вітає не лише художників, а й музикантів, письменників, поетів, фокусників тощо.

Ви можете стати гостем готелю від вихідних до двох тижнів, якщо зацікавите готель своєю творчістю. Проживання в номерах досить комфортне та затишне. Готель є одним із найкращих бутик-готелів Сінгапуру, тож обмін буде рівноцінним. Ви можете запропонувати готелю будь-яку творчу співпрацю – від картини до концерту. Наразі програма призупинена, але ви завжди можете отримати актуальну інформацію на вебсайті.

3. Les Refuges Périurbains

Місцезнаходження: Бордо, Франція.

Приміські притулки у Франції. Джерело: https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/

Дерев’яні укриття у формі сови розташовані на околицях регіону та діють за програмою Les Refuges Périurbains лише на одну ніч. Але цього може бути достатньо, якщо ви хочете побачити мальовничі природні скарби Бордо, не витрачаючи грошей на житло.

Оскільки номери не обладнані водою, електрикою та опаленням, вони підходять для дуже автентичних мандрівників із березня по жовтень. Подайте заявку за місяць і чекайте на відповідь, щоб забронювати дату подорожі.

Побутові зручності розташовані неподалік від житла, також поблизу є магазини та транспорт, що зручно для пересування. Хоча проживання безкоштовне, під час бронювання потрібно вказати кредитну картку, але не хвилюйтеся – плата стягується лише в разі пошкоджень.

Les Refuges Périurbains також мають укриття, які можуть вмістити до 8 осіб, наприклад, Lac de la Blanche в Амбарез-е-Лаграв.

4. Shakespeare and Company

Місцезнаходження: Париж, Франція.

Складіть план відпустки в Парижі самостійно. Джерело: https://www.shakespeareandcompany.com/

Якщо ви письменник, вам пощастило. Відвідати Париж із безкоштовним проживанням – це чудова можливість, яку надає історична книгарня.

Укриття розташовані прямо серед книжкових полиць і втілюють певну романтику письма. Також є варіант розміщення у верхній книжковій кімнаті, де, здається, книги замість полиць. Тут можуть розміститися кілька людей одночасно. В обмін книгарня просить лише вашу автобіографію, написану на одному аркуші.

Програма, за якою ви могли зупинитися безкоштовно, називається "Tumbleweed" і вже має понад 30 000 автобіографій у своєму архіві, тож це популярне місце для зупинки в Парижі.

Дізнайтесь більше про програму на вебсайті історичної книгарні, щоб спланувати поїздку до романтичного міста без оплати за проживання.

5. Swatch Art Peace Hotel

Місцезнаходження: Шанхай, Китай.

Працюйте та відпочивайте комфортно, ділячись навичками. Джерело: https://www.swatch-art-peace-hotel.com/

Стати резидентом цього готелю в Китаї безкоштовно можливо, лише будучи митцем або творцем і подавши заявку на вебсайті.

Період резиденції може тривати від трьох до шести місяців, спокусливо, чи не так? За такий тривалий період ви можете спокійно досліджувати Шанхай, спілкуватися з іншими митцями за програмою, будуючи співпрацю та дружбу. Вас розмістять у квартирі безкоштовно, а сніданок включено у ваше перебування.

Отримайте можливість творити в спокої, не турбуючись про студію, і подорожувати, не переймаючись за житло.

Подати заявку можуть танцюристи, письменники, режисери, фотографи, музиканти або особи, які хочуть презентувати свою творчість готелю.

6. Barter Week в Італії

Місцезнаходження: Італія.

Відчиняючи двері, не забудьте подивитися, хто там. Джерело: Ashley Fontana/Pexels Photographer

Унікальна можливість відвідати Італію з’являється в середині листопада, коли оголошується Тиждень бартеру.

Ким би ви не були, ви можете знайти потребу у ваших послугах в обмін на безкоштовне проживання. Ви можете обміняти не лише свою професію, а й їжу, іграшки, меблі – будь-що, що знайдете в списку на вебсайті. Це чудова можливість для тревел-блогерів отримати безкоштовне проживання в Італії в обмін на рекламу. Усі, від робітників до майстрів, можуть спробувати удачу та домовитися про безкоштовне проживання в Італії на короткий період.

Не пропустіть цього року тиждень бартеру в Італії, минулого року він припав на 13–19 листопада. До речі, Італія – не єдина країна, яка має період бартеру.

7. Klondike National Historical Park

Місцезнаходження: Аляска, США.

Пейзажі Аляски, стежка Чилкут. Джерело: https://www.facebook.com/7ways.com.ua

Аляска може стати відкриттям для активного та пейзажного відпочинку. Програма для відвідувачів парків і заповідників Аляски дозволяє подорожувати без витрат на проживання та ночівлю. На сьогодні NPS відкрила понад 50 програм проживання по всій країні, і вони доступні людям із різними背景ами та дисциплінами. На прикладі Національного історичного парку Клондайк ми можемо розглянути одну з програм, спрямованих на митців. Ви отримуєте можливість вирушити в двотижневий похід стежкою Чилкут, проводячи по 2–3 дні в кожному кемпінгу. Ваші обов’язки включатимуть презентації в кемпінгах, де ви ділитиметеся своїми враженнями та досвідом. Створюйте свої шедеври прямо під час походу – на шляху буде безліч надихаючих локацій.

Подати заявку можна на вебсайті Yukon Arts Center. Пам’ятайте, лише два міжнародні учасники можуть отримати місце в програмі, тож що раніше ви подасте все необхідне, то кращі ваші шанси на успіх.

8. Carlton Arms Hotel

Місцезнаходження: Нью-Йорк, США.

Метрополіс запрошує митців творити в його стінах. Джерело: http://carltonarms.com/

О так, місто мрії розробило варіант безкоштовного житла для творчих людей. Точніше, арт-резиденція діє з кінця 80-х, але сьогодні набула яскравої палітри кольорів і можливостей.

Коридори Carlton Arms прикрашені картинами та арт-об’єктами завдяки талановитим творцям, які отримали можливість безкоштовного проживання в Нью-Йорку.

Отримувавши номер, ви також отримаєте всі необхідні матеріали для творчості. Вільний час можна провести як на дослідженні міста, так і на творчих зустрічах у готелі, де народжуються спільні проєкти та геніальні ідеї для реалізації. Не пропустіть шанс розмістити свою картину поруч із багатьма відомими іменами в коридорах готелю та обміняти проживання в Нью-Йорку.

9. Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Місцезнаходження: Мічиган, США.

Уздовж вершини Сліпінг Беар Пойнт у Мічигані. Джерело: https://www.nps.gov/

Хочете локацію для творчого натхнення та приголомшливого відпочинку на березі озера в Мічигані? Художники, фотографи та письменники можуть скористатися цією можливістю. Ваша творча відпустка може тривати до трьох тижнів в оточенні ідеалістичної природної картини.

Ваша відпустка буде наповнена творчими посиденьками, натхненною роботою та серією воркшопів, які вас попросять провести протягом останнього тижня перебування.

Проживання в лоджах і наметових кемпінгах, умови досить базові, але комфортні.

Дізнайтесь, чи активна програма для митців Sleeping Bear Dunes National Lakeshore цього року, і поспішите подати заявку.

10. Eckville Shelter

Місцезнаходження: Аппалачська стежка, Пенсільванія, США.

Оточений дикою та мальовничою природою Пенсільванії. Джерело: https://appalachiantrail.org/

Аппалачська стежка має довжину 2190 миль. Будьте тим щасливчиком, який проведе свою відпустку серед 250 варіантів безкоштовних або майже безкоштовних зупинок на цій мальовничій панорамній дорозі.

Вам потрібно заздалегідь спланувати маршрут і організувати зупинки, оскільки більшість бронювань діє за принципом "перший прийшов – перший отримав". Хоча багато безкоштовних зупинок розташовані на відстані 8 миль одна від одної, інші можуть бути аж за 30 миль. У деяких місцях може знадобитися реєстрація або сплата збору. Ви завжди можете знайти допомогу онлайн і проконсультуватися з професійними мандрівниками чи доглядачами кемпінгів. Ваша безкоштовна зупинка може бути як дерев’яним будиночком, так і окремим наметом.

11. 25 Horses Hotel

Місцезнаходження: Цюрих, Швейцарія.

Час розбирати комору. Джерело: https://www.25hours-hotels.com/

Нова форма бартеру за безкоштовне перебування – це антикваріат. На території готелю 25 Horses Hotel у Цюриху є ломбард, де ви можете запропонувати будь-який антикварний предмет – від ювелірних виробів до меблів – в обмін на комфортне перебування в готелі. Сам готель наповнений безліччю химерних предметів і речей, на які варто подивитися уважніше.

Ви можете заповнити онлайн-заявку, щоб описати свою пропозицію та отримати відповідь.

12. Alpine Club of Alaska

Місцезнаходження: Аляска, США.

Сувора земля готова тепло прийняти сміливців. Джерело: https://www.mtnclubak.org/

Куди б не вирушали завзяті мандрівники, щоб побачити світ, Аляска є в списку бажань багатьох.

Альпійський клуб Аляски пропонує 7 абсолютно безкоштовних хатин для вас і вашої групи, щоб зупинитися для відпочинку та відновлення сил. Укриття, розташовані в горах Чугач і Талкітна, мають різну висоту, щоб ви мали можливість відпочити на кожному етапі сходження.

Одна з примітних хатин – Mint Hut. Вона може вмістити до 8 осіб, а панорамний вид на річку Літтл Сусітна додає ексклюзивності вашій безкоштовній зупинці.

Дізнайтесь про умови членства, щоб скористатися пропозиціями безкоштовного проживання на Алясці.