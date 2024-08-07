Вони щось знають? В Україні ріст інвестицій

Ви купуватимете палаючий будинок?

Ні. Гроші люблять тишу, а інвестиції передбачуваність

Інвестори завжди на крок попереду очікуваних процесів.

Як правило, фондові ринки в середньому за півроку показують ситуацію в економіці.Обвал котирувань починається приблизно за півроку до початку кризи.

До речі, 5 серпня світові фондові ринки втратили майже $6,5 трлн капіталізації (включаючи капіталізацію криптовалют). Очікується рецесія у США.

Також інвестори починають інвестувати, оцінюючи ситуацію - "як досягла дно", а значить інвестиції мають найбільший потенціал. І це гарна ознака відновлення економіки.

Нажаль, в Україні немає фондового ринку. Ми не можемо спиратися на ринкові індекси, але ми можемо оцінювати помітне пожвавлення ринку інвестицій.

Міжнародні інвестиції в Україну за 2022-2023 роки склали $1,7 млрд (в среднем 850 млн долл на рік)http://surl.li/kvpums

У 2023 року загальна сума 115 угод злиття-поглинання становила близько $500 млн (запам'ятайте цю цифру)http://surl.li/likuzv

Один український "Метінвест" протягом 2022-2023 років проінвестував 23 млрд грн (близько $600 млн)

Компанія "Київстар", що належить VEON, стала одним із найбільших (!) іноземних інвесторів України у 2022 та 2023 роках за версією Forbes Україна, з капітальними інвестиціями у розмірі $176 мільйонів доларів США та $174 мільйони доларів США у 2022 та 2023 роках відповідно. http://surl.li/xekpsv

Корпорація Terwin (співвласник EVA та Varus) інвестувала у свій бізнес близько 7 млрд грн (близько $185 млн)http://surl.li/ddbssm

За 2022-2023 роки інвестиції Водафону становили близько 9,7 млрд грн (близько $255 млн)http://surl.li/nezkbx…

Але 2024 вже перевищив ці значення (!) і очикування ще вище!

1. Найбільша угода з початку вторгнення - lifecell за $525 млн (!)http://surl.li/ufqnkh

2. Київстар планує інвестувати до $1 млрд у відновлення цифрової інфраструктури до 2027 рокуhttp://surl.li/emikrb

3. Метінвест на 2024 рік запланував $320 млн капітальних інвестицій та близько $350 млн - операційнихпротягом 10 років після закінчення війни плануються інвестиції $9 млрдhttp://surl.li/ubaqer

4. Обʼєднана "Датагруп-Volia" і lifecell додатково інвестує в Україну $1,5 млрдhttp://surl.li/grveph

5. Корпорація Terwin (співвласник EVA та Varus) Наступні два роки лише у розвиток існуючого бізнесу плануємо вкласти близько 10 млрд грн.Усього наступні 5 років планує інвестувати $700 млн.http://surl.li/tfcygf

6. ОККО на 2024–2025 роки запланували $500 млн інвестицій.

7. ДТЕК інвестує €450 млн у другу чергу вітроелектростанції у Миколаївській області.http://surl.li/nrnqfj

8. У 2024-2025 роках холдинг NEQSOL планує інвестувати 10 млрд грн у розвиток мобільного та фіксованого бізнесу групи Vodafone Україна (близько $243 млн)http://surl.li/djoosc

9. Ірландський CRH купує два цементних заводи. Оцінка угоди - $100-150 млнCRH готова інвестувати додатково щонайменше €100 млн в український ринок цементуhttp://surl.li/tlrfqq

10. Турецький виробник безпілотників Baykar розпочав будівництво заводу в Україні. Заплановані інвестиції $100 млнhttp://surl.li/foeouv

11. ДТЕК Енерго" інвестує 3,9 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС у 2024 році (близько $100 млн)http://surl.li/fjcqaq

І це угоди та плани, озвучені лише у першій половині 2024 року (навіть не всі, тільки ті, що пам'ятаю)

У сукупності, очікується заявлені інвестиції наступні 2-3 роки у сумі не меньш $3 млрд

І це вже дуже показово що до оцінки інвесторами перспектив України. І що інвестувати не так страшно.Вони щось знають?;)