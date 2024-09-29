Президентка їхньої "Федерации лыжных гонок" Єлєна Вяльбе, олімпійська чемпіонка, з посмішкою публічно видала, на її думку, найбільш ефективний і швидкий рецепт, як повернути Росію до участі в усіх спортивних змаганнях світу і в Олімпіадах: довбанути "серйозною бомбою" в центр Лондона.

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"Мне кажется, если б мы какую-нить серьёзную бомбу кинули в центр Лондона - уже бы всё закончилось и нас бы уже везде пустили".

Це не тільки до теми "спорт поза політикою і тим більше поза війною". В це треба тицяти носом всіх політиків і спортивних посадовців світу, які не задоволені "кенселінгом" російських команд і спортсменів і вважають це надмірними санкціями.

Чітко донести до кожного: для росіян єдиний звичний спосіб досягнення цілей - масові вбивства. Щоб отримувати медалі, вони впевнені, що треба вбити вас всіх, ваші родини, ваших сусідів. А тоді спокійно вийти на старт і обвішуватись нагородами під гімн Росії. Вони справді не бачать тут нічого такого неправильного чи жахливого. Ну, вбили сотні тисяч людей. Так зате отримали те, що хотіли!