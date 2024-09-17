Черговий ''замах'' на Трампа після невдалих дебатів

З одного боку, регулярні замахи з мінімальними наслідками для Трампа під час сумбурної виборчої кампанії президента США свідчать, що ці події стають головним засобом підтримки тонусу виборчої кампанії республіканців. Після невдалих дебатів з кандидатом демократів Харріс і скандалом з Тейлор Свіфт Трампу потрібен якийсь імпульс чи відволікаюча подія, щоб наздогнати кандидата від демократів.

З іншого боку, враховуючи ненависть Трампа до України та латентну любов до путінської Росії, на відміну від першого замаху, важливо було залишити живим злочинця, який робив замах на життя Трампа, щоб виявити нібито "український слід". Хоча насправді в цьому черговому піар-замаху на Трампа чітко видно не "український слід", а "російський слід" Путіна. Кремль навіть більше за Трампа зацікавлений у "притягуванні за вуха" українську тему у виборчій кампанії. Кремль, як може, допомагає Трампу боротися з Харріс, сподіваючись, що він у разі перемоги на виборах буде вдячним Путіну.

Тут важливо, щоб демократи під час виборчої кампанії не спокусилися використанням таких фокусів як піар-замаху.