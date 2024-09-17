С одной стороны, регулярные покушения с минимальными последствиями для Трампа, в ходе сумбурной избирательной кампании президента США, свидетельствует, что это события становятся главным средством поддержания тонуса избирательной кампании республиканцев. После неудачных дебатов с кандидатом демократов Харрис и скандалом с Тейлор Свифт Трампу нужен какой -то импульс или отвлекающее событие, чтобы догнать кандидата от демократов.

С другой стороны, учитывая ненависть Трампа к Украине и латентную любовь к путинской России, в отличие о первого покушения, важно было оставить живым преступника, покушавшегося на жизнь Трампа, чтобы выявить якобы "украинский след". Хотя, на самом деле, в этом очередном пиар-покушении на Трампа четко виден не "украинский след", а "российский след" Путина. Кремль даже больше Трампа заинтересован в "притягивании за уши" украинскую тему в избирательной кампании. Кремль, как может, помогает Трампу бороться с Харрис, надеясь, что он, в случае победы на выборах, будет благодарным Путину.

Тут важно, чтобы демократы, в ходе избирательной кампании, не соблазнились использованием таких фокусов как пиар-покушения.