Чергова зрада: воробники дронів можуть стати відомими Росії

Хочете зрадушку?

Рівно місяць тому Кабінет Міністрів схвалив законопроект №11416, який, серед іншого, передбачає внесення змін до законодавства щодо оподаткування поштових відправлень.

Їм пропонується скасувати можливість ввезення на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро та запровадити податок на всі посилки, за винятком відправлень від фізичних осіб вартістю до 45 євро.

Здавалося б, війна, треба наповнювати бюджет... але ні(!)

Україна - країна, що воює, і в якій важливу роль в успіху відіграють дрони (!)

У 2024 році ми плануємо виробити більше 1 млн тільки fpv дронів (!)

Середня собівартість дронів 10-20 ти. грн ($250-$500)

Левова частка комплектуючих (за вартістю) – імпортні.

Вгадайте, як в Україну потрапляють дрони та комплектуючі з того ж Китаю?

Так ось.

Оподаткування посилок з комплектуючими дронів або з дроном:

а) призведе до подорожчення собівартості дронів (ми всі та бюджет платитимуть дорожче)

б) кожен відправник і одержувач дронов (у процесі розмитнення) стане відомий податкової (!), отже, і російським агентам. А отже, стане метою для ракетних атак.

в) росія як партнер Китаю зробить усе, щоб китайські виробники не постачали дрони та комплектуючі українським постачальникам (не секрет, що вони поставляються не на пряму).

г) Україна втратить левову частку сектора та перевагу у війні...

Хочу нагадати, що у перші дні війни саме ініціатива податкової допомогла агресору знищити величезні запаси нафтопродуктів України.

Вони повинні були відкривати податкової gps координати.

За тими координатами і поприлітало.

Зараз же податковій (а отже і росії) стануть відомі адреси та персональні дані всіх відправників та одержувачів дронів та комплектуючих до них.

Як вважаєте, це:

а) щире бажання наповнити бюджет?

б) непродумана дурість?

в) спланована диверсія?

Відповіді пишіть у коментарях!

Читайте, робіть висновки, поширюйте!