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Оновлення даних через Резерв+: кому все одно треба йти до ТЦК

Ігор Романько

Чому після оновлення даних в Резерв+ все одно треба йти до ТЦК
Чому після оновлення даних в Резерв+ все одно треба йти до ТЦК

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої облікові дані у військкоматах. Зробити це необхідно до 16 липня 2024 року.

Ігнорування цього обов'язку може призвести до штрафів та навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомляють на сайті ТСН.

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Ось де, як і до коли можна оновити дані:

1. У військкоматі (ТЦК та СП)

Необхідні документи:

  • Паспорт громадянина України
  • Ідентифікаційний код
  • Військовий квиток або тимчасове посвідчення
  • Медичні документи
  • Довідка про освіту
  • Водійське посвідчення (лише для тих, хто служив водієм)
  • Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації (якщо є)

Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тому їм вже відома інформація про ваш стан здоров'я. Проте, якщо у вас є документи, які не занесені до бази, візьміть їх з собою.

Через черги до військкоматів Міноборони запустило новий сервіс - електронну чергу. Записатися можна на сайті Міноборони або через застосунок "Дія".

2. У ЦНАПі

Алгоритм дій схожий, як і у військкоматі.

Необхідні документи:

  • Телефон
  • Паспорт
  • ІПН
  • Всі необхідні документи, як і при оновленні даних через ТЦК

Після оновлення даних ви отримаєте виписку, засвідчену підписом та печаткою ЦНАПу.

3. Через мобільний застосунок "Резерв+"

Цей спосіб оновлення даних не звільняє від обов'язку особисто з'явитися до військкомату у разі отримання повістки.

Для реєстрації в "Резерв+" вам знадобиться:

  • Авторизуватися за допомогою BankID
  • Підтвердити або оновити дані
  • Завантажити QR-код, який стане електронним замінником військового квитка

Застосунок "Резерв+" доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Важливо!

  • Оновити дані можна як онлайн, так і офлайн.
  • Оновлення даних через "Резерв+" не є обов'язковим, але це зручний спосіб зробити це онлайн.
  • Повістки, як і раніше, вручаються особисто і під підпис.
  • Розсилання повісток почнеться з 18 липня 2024 року.
  • За ігнорування повісток передбачені штрафи та кримінальна відповідальність.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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