Оновлення даних через Резерв+: кому все одно треба йти до ТЦК
З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої облікові дані у військкоматах. Зробити це необхідно до 16 липня 2024 року.
Ігнорування цього обов'язку може призвести до штрафів та навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомляють на сайті ТСН.
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Ось де, як і до коли можна оновити дані:
1. У військкоматі (ТЦК та СП)
Необхідні документи:
- Паспорт громадянина України
- Ідентифікаційний код
- Військовий квиток або тимчасове посвідчення
- Медичні документи
- Довідка про освіту
- Водійське посвідчення (лише для тих, хто служив водієм)
- Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації (якщо є)
Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тому їм вже відома інформація про ваш стан здоров'я. Проте, якщо у вас є документи, які не занесені до бази, візьміть їх з собою.
Через черги до військкоматів Міноборони запустило новий сервіс - електронну чергу. Записатися можна на сайті Міноборони або через застосунок "Дія".
2. У ЦНАПі
Алгоритм дій схожий, як і у військкоматі.
Необхідні документи:
- Телефон
- Паспорт
- ІПН
- Всі необхідні документи, як і при оновленні даних через ТЦК
Після оновлення даних ви отримаєте виписку, засвідчену підписом та печаткою ЦНАПу.
3. Через мобільний застосунок "Резерв+"
Цей спосіб оновлення даних не звільняє від обов'язку особисто з'явитися до військкомату у разі отримання повістки.
Для реєстрації в "Резерв+" вам знадобиться:
- Авторизуватися за допомогою BankID
- Підтвердити або оновити дані
- Завантажити QR-код, який стане електронним замінником військового квитка
Застосунок "Резерв+" доступний для завантаження в App Store та Google Play.
Важливо!
- Оновити дані можна як онлайн, так і офлайн.
- Оновлення даних через "Резерв+" не є обов'язковим, але це зручний спосіб зробити це онлайн.
- Повістки, як і раніше, вручаються особисто і під підпис.
- Розсилання повісток почнеться з 18 липня 2024 року.
- За ігнорування повісток передбачені штрафи та кримінальна відповідальність.
Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.
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