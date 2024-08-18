Про історію в школі: а географія у нас одна, чи українська — окремо?

Звісно, можна не любити Лісового і бути впевненим, що все знову зроблять через ду*у, але саму ідею я підтримую.

В усьому світі курс історії — один, а розділення на всесвітню і національну — відрижка совка. У мене, наприклад, з 5 до 9 класу перше півріччя була всесвітня, друге — України. Це була освітня катастрофа.

Так, можливо, моделі США і Британії нам не підійдуть, але можна скористатися досвідом Польщі (бачив цьогорічні підручники — шедеври поліграфії).

Бо в підсумку неможливо нічого взнати про Україну, якщо вивчати лише Україну.

І до речі, нагадайте, у нас в школах два предмети — всесвітня географія та географія України, чи один загальний?