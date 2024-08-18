Об истории в школе: а география у нас одна или украинская отдельно?

Конечно, можно не любить Лесного и быть уверенным, что все снова сделают через ду*у, но саму идею я поддерживаю.

Во всем мире курс истории – один, а разделение на всемирную и национальную – отрыжка совка. У меня, например, с 5 до 9 класса первое полугодие было всемирное, второе — Украина. Это была образовательная катастрофа.

Да, возможно, модели США и Британии нам не подойдут, но можно воспользоваться опытом Польши (видел учебники в этом году — шедевры полиграфии).

Ибо в итоге невозможно ничего узнать об Украине, если изучать только Украину.

И кстати, напомните, у нас в школах два предмета — всемирная география и география Украины или один общий?