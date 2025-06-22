Новий Wyndham Days Inn у Шаньтоу: Більше готелів у регіонах Китаю

Wyndham Hotels & Resorts відкрив свій 100-й готель Days Inn у Китаї, що знаменує новий етап розширення в секторі середнього класу гостинності країни. У Шаньтоу, прибережному місті провінції Гуандун, готель розташований між центральним районом Цзіньпін і недалеким узбережжям затоки Шаньтоу. Це відкриття відображає ширшу стратегію Wyndham щодо збільшення доступу до надійного розміщення в містах, що розвиваються, по всій країні.

За останні п’ять років бренд Days Inn стабільно розширювався в Китаї, охоплюючи приблизно 60 міст. Новий готель у Шаньтоу приєднується до локацій у великих міських та перспективних центрах, таких як Пекін, Ченду та Харбін. Присутність бренду в містах другого рівня спрямована на задоволення потреб зростаючого сектору внутрішнього туризму Китаю, пропонуючи більш стандартизовані варіанти розміщення для мандрівників, які подорожують між регіонами.

Розширення пропозицій середнього класу в містах, що розвиваються. Джерело: Wyndham Hotels

Сценічна зона Цюеші, відома своїми мальовничими прибережними стежками та унікальними скельними утвореннями, розташована неподалік від Days Inn by Wyndham Shantou Jinping. За коротку поїздку автомобілем можна дістатися до парку Чжуншань, який пропонує зелені зони та панорамні краєвиди міста, тоді як набережна Цзіньша-Бей ідеально підходить для вечірніх прогулянок уздовж моря. Ці місця дають мандрівникам можливість відчути місцеве середовище та культуру далеко від звичних туристичних точок.

Days Inn by Wyndham Beijing Haidian розташований поблизу динамічного комерційного хабу Чжунгуаньцунь, який часто називають "Кремнієвою долиною Китаю". Неподалік Ботанічний сад Пекіна пропонує розслаблюючу атмосферу, а парк Юйюаньтань стає гарячою точкою для споглядання цвітіння сакури навесні. Мандрівники можуть насолоджуватися поєднанням міського життя та природи, не віддаляючись далеко від готелю.

Зміщення фокусу з мегаполісів на регіональні хаби. Джерело: unsplash

Оскільки міжнародні готельні бренди проникають глибше в міста Китаю, що розвиваються, вони роблять регіональні подорожі зручнішими як для внутрішніх, так і для іноземних відвідувачів. Завдяки стабільним варіантам розміщення поблизу практичних і мальовничих місць мандрівники можуть досліджувати регіони більш незалежно, не покладаючись виключно на великі міські центри. Цей зсув в інфраструктурі сприяє довшим і різноманітнішим поїздкам та відкриває доступ до районів, які раніше було важче включити до стандартних туристичних маршрутів.