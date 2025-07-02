Новий готель у Тургутрейсі відкриває інший бік Бодруму

Holiday Inn планує відкрити курорт на 460 номерів у Тургутрейсі, прибережному місті в районі Бодруму, до середини 2026 року. Проєкт є співпрацею між IHG Hotels & Resorts і Uslu Turizm і буде розташований неподалік від місцевої марини. Це другий курорт бренду в цьому регіоні, що відображає зростаючий інтерес до південно-західного узбережжя Туреччини як цілорічного туристичного напрямку.

Курорт матиме доступ до пляжу, басейн, спа-зону та гнучкі плани розміщення залежно від сезону. У літні місяці будуть доступні пакети "все включено", тоді як у міжсезоння пропонуватимуться базовіші варіанти. Розташування в Тургутрейсі привабить відвідувачів, які шукають тихішу альтернативу центру Бодруму, але все ще хочуть бути поруч із морем і міським життям.

Угоду про Holiday Inn Resort Bodrum підписано партнерами. Джерело: IHG Hotels & Resorts

За п’ять хвилин від планованого курорту розташований громадський пляж Günbatımı Plajı, відомий спокійними водами та безперешкодними краєвидами на захід сонця. Це популярне місце для вечірніх прогулянок або тихого купання подалі від людних пляжів. Поруч мандрівники можуть відвідати відкритий пірс D-Marin, де місцеві рибалять вранці, а невеликі кіоски пропонують гезлеме та чай, створюючи спокійну, автентичну атмосферу, якої не знайти в туристичних центрах.

Щосуботи ринок Тургутрейса займає вулиці біля площі Cumhuriyet із понад 200 ятками. Туристи часто зупиняються, щоб купити сушені інжири, органічні оливки з місцевих ферм і пештемальні рушники, виткані в сусідніх селах. За коротку прогулянку звідси розташований амфітеатр на набережній біля Центру мистецтв Тургутрейса, який влітку стає місцем неформальних зборів, де мандрівники можуть послухати живу турецьку поп-музику без квитків чи бронювання.

Узбережжя Тургутрейса поблизу місця нового курорту. Джерело: unsplash

Цей новий готель надає незалежним мандрівникам більше вибору на менш багатолюдній стороні півострова Бодрум. Він зменшує тиск на центральні райони, розміщуючи відвідувачів у пішохідному місті з автентичною активністю за межами курортних стін. Проєкт відображає зсув до гнучкішого туризму, де повільне дослідження та короткі прогулянки можуть замінити щільні маршрути та тривалі трансфери.