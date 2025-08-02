Нові прямі рейси до Бухареста розширюють можливості подорожей із Маастрихта

1 серпня 2025 року було оголошено, що аеропорт Маастрихт-Аахен незабаром отримає нове сполучення з Бухарестом, оскільки Wizz Air готується розпочати прямі рейси наприкінці жовтня 2025 року. Очікується, що цей маршрут обслуговуватиме близько 40 000 пасажирів на рік, надаючи жителям півдня Нідерландів простіший спосіб прямого перельоту до столиці Румунії. Цей новий маршрут є частиною ширшої ініціативи зі спрощення подорожей до Східної Європи, надаючи більше можливостей для бронювання прямих рейсів на вихідні чи довші відпустки без складних пересадок.

Цієї зими мандрівники з Маастрихта зможуть літати прямими рейсами до двох напрямків: Бухареста в Румунії та Кишинева в Молдові. Плановий рейс до Катовіце в Польщі має розпочатися влітку 2026 року. Ця зростаюча мережа спрощує перельоти в регіоні, пропонуючи мандрівникам більше варіантів для сімейних візитів, культурних поїздок і подорожей до менших європейських міст без необхідності проходити через переповнені великі аеропорти.

Відвідувачі, які прилітають до Бухареста за цим новим маршрутом, відкриють для себе місто, сповнене історії та енергії. Величезний Палац Парламенту відображає складне минуле Румунії з його величезними залами та вражаючою архітектурою, яка справляє сильне враження на відвідувачів. Поблизу центру район Ліпскані запрошує прогулятися його брукованими вуличками, відпочити в невеликих кафе та насолодитися жвавою сумішшю місцевих традицій, вуличної їжі та культури, що наповнює цей історичний квартал.

Прямий рейс до Кишинева дає пасажирам можливість відчути унікальну культуру Молдови та побачити деякі з її найвизначніших пам’яток. Винні погреби Крикова, підземна мережа, що простягається на понад 100 кілометрів, розкривають давні виноробні традиції країни. Орхейул Векі, стародавнє місце, вирізане в вапнякових скелях, пропонує мандрівникам панорамні краєвиди та яскраве уявлення про історію Молдови, роблячи його незабутньою зупинкою для тих, хто хоче відійти від звичних європейських напрямків.

Відомі винні погреби Cricova в Молдові. Джерело: unsplash

Додавання маршруту до Бухареста посилює регіональні транспортні зв’язки, надаючи пасажирам простий і прямий спосіб дістатися та дослідити два унікальні східноєвропейські міста. Ці прямі рейси економлять час, уникають довгих пересадок і допомагають пасажирам легше планувати короткі поїздки чи сімейні візити. З цими новими маршрутами пасажири отримують більше гнучкості та можливість насолодитися справжніми культурними враженнями лише за короткий переліт від Маастрихта.