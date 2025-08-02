Новые прямые рейсы в Бухарест расширяют возможности путешествий из Маастрихта

1 августа 2025 г. было объявлено, что аэропорт Маастрихт-Аахен вскоре получит новое сообщение с Бухарестом, поскольку Wizz Air готовится начать прямые рейсы в конце октября 2025 года. Ожидается, что этот маршрут будет обслуживать около 40 000 пассажиров в год, предоставляя южанам Нидерландов более простой способ прямого перелета в столицу Румынии. Этот новый маршрут является частью более широкой инициативы по упрощению поездок в Восточную Европу, предоставляя больше возможностей для бронирования прямых рейсов на выходные или более длинные отпуска без сложных пересадок.

Этой зимой путешественники из Маастрихта смогут летать прямыми рейсами в два направления: Бухареста в Румынии и Кишинева в Молдове. Плановый рейс в Катовице в Польше должен начаться летом 2026 года. Эта растущая сеть упрощает перелеты в регионе, предлагая путешественникам больше вариантов для семейных визитов, культурных поездок и путешествий в меньшие европейские города без необходимости проходить через переполненные большие аэропорты.

Посетители, прилетающие в Бухарест по этому новому маршруту, откроют для себя город, полный истории и энергии. Огромный Дворец Парламента отражает сложное прошлое Румынии с его огромными залами и поразительной архитектурой, которая производит сильное впечатление на посетителей. Вблизи центра район Липскани приглашает прогуляться по мощеным улицам, отдохнуть в небольших кафе и насладиться оживленной смесью местных традиций, уличной еды и культуры, наполняющей этот исторический квартал.

Прямой рейс в Кишинев дает пассажирам возможность почувствовать уникальную культуру Молдовы и увидеть некоторые из ее достопримечательностей. Винные погреба Крикова, подземная сеть, простирающаяся более чем на 100 километров, раскрывают давние винодельческие традиции страны. Орхейул Веки, древнее место, вырезанное в известняковых скалах, предлагает путешественникам панорамные виды и яркое представление об истории Молдовы, делая его незабываемой остановкой для тех, кто хочет отойти от привычных европейских направлений.

Известны винные погреба Cricova в Молдове. Источник: unsplash

Добавление маршрута в Бухарест усиливает региональные транспортные связи, предоставляя пассажирам простой и прямой способ добраться и исследовать два уникальных восточноевропейских города. Эти прямые рейсы экономят время, уходят от долгих пересадок и помогают пассажирам легче планировать короткие поездки или семейные визиты. С этими новыми маршрутами пассажиры получают больше гибкости и возможность насладиться настоящими культурными впечатлениями только за короткий перелет Маастрихта.