Нові інструменти додатка Lufthansa дозволяють мандрівникам уникати аеропортових клопотів

Готуючись до літнього ажіотажу, авіакомпанії Lufthansa Group додали нові інструменти до свого мобільного додатка, щоб мандрівники могли самостійно керувати більшою частиною своєї подорожі прямо зі своїх телефонів. Пасажири, які використовують додаток, тепер мають доступ до швидших інструментів пошуку рейсів, нових функцій обробки документів і спрощених процесів перебронювання. Ці оновлення призначені для вирішення поширених проблем, таких як зміна рейсів або затримки, і доступні по всій мережі Lufthansa Group.

Додаток тепер тісніше інтегрує функцію Travel ID, дозволяючи мандрівникам зберігати свої дані в одному місці, щоб не шукати інформацію щоразу, коли щось змінюється. Ця функція підтримує мандрівників, коли потрібні корективи, наприклад, зміни маршруту чи перевірка документів. Lufthansa також запровадила автоматизацію розподілу ваучерів на таксі в випадках, коли після збою рейсу потрібне нічне розміщення.

"Ми поруч із нашими клієнтами та надаємо їм комплексне обслуговування протягом усього польоту – за підтримки цифрових функцій. Наприклад, наші гості тепер можуть ще легше та гнучкіше планувати свою подорож і розраховувати на всебічну підтримку в разі змін у останню хвилину ." (Дітер Вранк, комерційний директор Lufthansa Group)

На борту користувачі додатка тепер можуть переглядати оновлені меню, цифрові матеріали для читання та інструменти пошуку лаундж-зон перед вильотом. Ці додатки наразі доступні для мандрівників у преміум-кабінах і діють у кількох аеропортах, включаючи Франкфурт і Нью-Йорк. Авіакомпанія також переглянула візуальний макет підтверджень бронювання та функції сканування паспортів.

Пасажири, які стикаються із затримкою багажу, тепер можуть передавати дані про місцезнаходження AirTag безпосередньо до системи відстеження багажу Lufthansa через додаток. Тепер можливо оформити негабаритний багаж або зарезервувати місце для домашньої тварини в салоні без дзвінків. Достатньо кількох натискань у додатку. Крім того, особи, які подорожують за груповим бронюванням, тепер можуть скасувати свою частину подорожі та запросити відшкодування через цифрові канали.

Багато авіакомпаній відходять від переповнених стійок довідки, перекладаючи більше відповідальності на пасажирів через мобільні інструменти. Мандрівники, які вирушають цього літа, можуть витрачати менше часу в чергах і стикатися з меншою кількістю проблем, коли рейси змінюються або затримуються, завдяки новітнім інструментам додатка. Від перевірки документів до виправлення розкладу в останню хвилину мандрівники тепер мають більше контролю, менше покладаючись на персонал в аеропорту.