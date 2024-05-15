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Нове народження Європи та розпил корони Російської імперії

Сергій КлимовськийСергій Климовський

Нове народження Європи та розпил корони Російської імперії
Нове народження Європи та розпил корони Російської імперії. Джерело: росзмі

Повторне вторгнення в Харківську область та вибудовування зв'язки шойгу та білоусова – це показники, що кремлівці таки вирішили зробити спробу № 2 з брендом "путін" і продовжують думати, що закрити його ніколи не пізно.

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Попыткой № 1 выжать максимум из бренда "путин", прежде, чем его закрыть, было вторжение 24 февраля 2022 г. Через полгода после инаугурации "путина" в 2018 г. в эфире РФ появился профессор Соловей и стал вещать про "обстоятельства непреодолимой силы" и смертельную болезнь русского фюрера. Подтанцовку ему составляли посиделки на "Эхе москвы" и "Дожде" за деньги "Газпрома", а также фильмы фонда Навального, вносившие импульсы энергии в обыденность брюзжания "хороших русских".

"Чекисты" весь этот концерт проводили для "западных партнёров" с целью уверить их – перемены возможны и легко. Отдельную сольную партию в нём вёл отставной диверсант гиркин. В обмен на закрытие бренда "путин" они просили 10-15 лет "заморозки" Крыма и ещё что-то. "Чекисты" делали это, поскольку не были уверены в себе и в том, что Трамп не метнёт по ним "Томагавки" как по Асаду, если они обнаглеют. Европейцев в серьёзный расчёт не принимали из-за отсутствия у них армии, третьей или четвёртой после Китая.

После избрания президентами Зеленского и Байдена "чекистов" посетила мысль, а что, если "западные партнёры" не такие принципиальные и решительные, как они говорят о себе. Глупо хоронить "путина", не проверив это. К проверке подталкивали минимум ещё три фактора.

Первый – после роспуска СССР и окончания гонки вооружений все по обе стороны Атлантики разоружились, занялись повышением благосостояния и комфорта, и НАТО стало фикцией во всех отношениях. Второй – после отказа Москвы от идеи захватить весь мир под лозунгами коммунизма её стали повсюду впускать, приняли в клуб "Семёрка", и даже НАТО проводила с ней совместные учения. На граждан РФ смотрели как на жертв коммунистического эксперимента, жалели и подкармливали. Третий фактор – "чекисты" всем этим воспользовались и внедрили агентуру везде. Ставку сделали не на подготовку, а на массовость, полагая, что количество само перейдёт в качество. Контрразведки Европы и Америки сейчас с удивлением отмечают, как Москва мало ценит свою агентуру и легко ею жертвует. "Мясные штурмы" применяют и в этой сфере.

На основе совокупности таких факторов "чекисты" и предприняли в 2022 г. блицкриг для захвата Украины с целью проверки "западных партнёров" на слабо. Получилось так себе. "Коридор" в Крым получился, а в остальном больше неудач и новых проблем, чем достижений. На конечную цель, сформулированную в стамбульских договорённостях, не удалось выйти и к третьему году войны. Не то, чтобы у "чекистов" после блицкрига всё плохо, но и хорошим это назвать нельзя. "Коридор" есть, но прилетает и по нему, но и по Крыму, и есть постоянное опасение, что у РФ отберут награбленное. В "коридоре" окопы, блиндажи, партизаны и минные, а не пшеничные поля. Явно в кремле всё это видели не так. Успокаивает "чекистов" лишь то, что Байден, как и Обама, ничего в РФ не бомбит.

В результате перед "чекистами" опять стояла дилемма – хоронить "путина", прощаться с рашизмом и искать выход, или переть и дальше, переводя войну с Украиной в войну с НАТО, а если повезёт, то в третью мировую войну с участием Китая. С октября 2023 г. по март 2024 г. "чекисты" колебались, не зная, что выбрать. Сказание Соловья о "путине" в валдайском холодильнике и "план кириенко" с Надеждиным и Даванковым – показатели таких колебаний.

В итоге решили сделать с "путиным" попытку № 2, основываясь на всех тех базовых факторах, что и перед попыткой № 1. Они не сильно изменились – РФ из ООН, БРИКС и "Двадцатки" не исключили. Тут всё почти как с СССР в "холодную войну". Производство оружия в Европе и США только начинали восстанавливать и неизвестно, когда выведут на должный уровень. Собственно, назначение шойгу секретарём в Совбез РФ и начальником ФСВТС – федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – это попытка ещё раз сыграть в гонку вооружений и обогнать США и ЕС.

В новом назначении шойгу главное ФСВТС. В этой должности он займётся скупкой снарядов по миру и переговорами об этом с КНДР, Китаем и прочими. Белоусова ему дали в помощь военным министром, поскольку он обещает "чекистам" сделать так, что снаряды на склады будет поставлять "невидимая рука рынка", а не волевые указания и накачки от медведева и чемезова. Шойгу теперь персонально ответственный за гонку вооружений и самый главный в корпорации по добыванию снарядов. Его полномочия для достижения целей неограниченны и его должна будет слушаться даже ФСБ. Поэтому с поля убрали старого патрушева, чтобы не давил авторитетом и не мешал шойгу, а для компенсации и снятия обид младшему патрушеву дали звание вице-премьера. Все, включая чемезова и белоусова, теперь в прямом подчинении у шойгу, и только медведев остался смотрящим за ним от "чекистов", но не единственным. Впрочем, медведев не столько смотрящий, как подглядывающий.

Басни Соловья о борьбе кланов патрушева и чемезова – это новая серия концерта для Белого дома, где всё ещё следуют линии Обамы. После того, как "генерал СВР" заявил о смерти "путина", а профессор затем взял это заявление на себя, ибо виртуальный генерал не повод для размышлений, надо было создать новый вариант нарратива – перемены в РФ возможны. Этим Соловей занимается с 2019 г., обещает расеянцам светлый час "Х", и даёт советы сколько воды и еды надо иметь к этому моменту. Соловей не мог вести бесконечно репортажи из валдайского холодильника, поэтому появился нарратив об борьбе чемезова с патрушевым. Не более, чем мистификация для тех в Вашингтоне, кому хочется верить в торжество добра в РФ из ниоткуда. Но верить в ниоткуда сложно, поэтому Соловей стал называть себя членом клана чемезова с 2024 года.

У сказания о борьбе патрушева с чемезовым широкая направленность, но основной его смысл – создать "чекистам" плацдарм для отступления, поскольку они собрались наглеть второй раз, а Навального закопали. Этой же цели отчасти служит и киносериал о 1990-ых от Марии Певчих и кинокомпании "Бутерброд и партнёры". В кремле волнуются, если попытка второй раз понаглеть с войной в Украине закончится не так, как им хочется, то за короной российской империи прибежит такая толпа, что они ни кусочка себе не урвут.

К тому же все претенденты на единую и неделимую корону империи обещают друг друга люстрировать. Поэтому кремлёвцы уже поручили эмигрантке Певчих сказать старой гвардии Ельцина – корона расеи не бутерброд, вас здесь не стояло, и все вы с Чубайсом предатели и олигархи-кровосиси. Путинисты вполне реально боятся ельцинистов, так как те могут выдать нарративы о прекрасной расеи покруче, чем Соловей, а соловьёва посадят все, если он не успеет улететь в Израиль.

Поэтому "чекисты" решил на пробу откусить от Украины ещё один небольшой кусочек в 30-50 кв. км и посмотреть, как на это отреагируют в США и Европе. Пытаться заглотить всю Украину им мешает ряд факторов, поэтому будут кусать небольшими порциями. Это не так возмутительно для ООН и борцов за социальный прогресс. Будут кусать, смотреть, медийно жевать и ждать саммита мира в Швейцарии.

С жеванием сразу возникли проблемы, когда выяснилось, что многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде "чекисты" взорвали настолько коряво, что никто не поверил даже в слова министерства шойгу, что это работа знаменитого местного ПВО. Этот взрыв хотели развить в тему, пусть Украина заплатит за разрушение гражданского объекта, но спохватились, что это может дать основание для Германии потребовать компенсации за разрушения в Кёнигсберге, Берлине и других городах, совершённые Красной армией. Поэтому решили не зарываться, прецедент не создавать, и не накатывать немцам мяч, чтобы они не выкатили счёт. Как долго будут воздерживаться, неизвестно.

Аппетит кремлёвцам подпортили заявления Франции, Великобритании и Эстонии о возможной отправке ограниченных военных контингентов в Украину, если РФ будет откусывать от неё слишком большие куски и слишком быстро. Макрон, если войдёт во вкус, то может заявить, Олимпиады не будет, так как он все деньги для её проведения отправляет в Украину, и какая Олимпиада, когда в Европе идёт война. Это будет очень эффектно, встряхнёт мировое спортивное сообщество и не только его.

Такая встряска перед саммитом мира "чекистам" ни к чему, поскольку они надеются провести в Казани в октябре под вывеской саммита БРИКС что-то типа альтернативного саммита империализма и войны. После такой встряски в Казань не прилетят не только президенты Бразилии и ЮАР, но и Си Цзиньпин, приглашение которому 16 мая привезёт и лично передаст "путин".

"Путин" летит в Пекин не один, а со всем старым-новым правительством и с двумя десятками ответственных чиновников. Это правительство с микроскопическими рокировками и пополнениями в РФ уже назвали "продуманной кадровой политикой". Де-факто всё правительство РФ везут в Пекин не столько на смотрины, как для заманивания Си Цзиньпина в Казань. Его приезд дорогого стоит.

Цену назначают китайцы и московитам предстоит не только подписать бумаги, но и показать тех, кто будет отвечать за выполнение. Планируется сделка по подписанию некоего договора на 30 страницах о новом мировом порядке, который установят РФ и КНР. Нечто типа большого договора о дружбе и границе Сталина с Гитлером и тайным пактом Молотова – Риббентропа как приложением к нему. Этот договор в Москве рассматривают как основу для коммюнике, которое примут в Казани.

За всё это Москве придётся дорого заплатить. Пока можно лишь гадать сколько и чего в РФ будет сдано 16 и 17 мая в концессию китайцам на десятки лет. Для подписания таких концессий в Пекин и везут всё правительство с придатками. Китайцы хотят или принять участие в распиле короны российской империи, или взять её целиком.

Цену сделки и её привлекательность для Москвы подняли недавние визиты за рубеж Си Цзиньпина и Ли Хуэя. Китайская дипломатия показала Москве, она эффективно набирает пул друзей, а дипломатия лаврова зависла в узкой компании с диктатурами Венесуэлы, Зимбабве, Никарагуа и Сирии, а также тех, кого смогла купить по случаю. Для кремлёвцев заманчиво воспользоваться наработками китайцев, а за это надо дополнительно платить.

Итак, наступление рашистов на Вовчанск и к западу от него дало импульс к новому рождению Европы и заставило московитов нести корону империи в китайский ломбард. 

Джерело:facebook.com

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