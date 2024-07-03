Несподівані події у Білорусі

Для початку передісторія. Або війна та вибори.

Білорусь перебуває у стані політичної кризи починаючи з 2020 року. Лукашенко не втратив владу (до речі про це писав у тому ж 2020-му), але його позиції далекі від ідеальних. Вперше за останні два десятиліття його електоральна база не перевищує 30-35%. Але специфіка білоруського політичного поля у сегментації суспільства. Причому розподіл відбувається на ціннісному рівні (а не рівні політичних симпатій). Існують різні групи, які у своїх " інформаційних бульбашках " . І як влада не може "достукатися" до більшості груп, так і опозиційні сили. на цьому фоні база утримання - репресії, витіснення з країни та демонізація політичних опонентів.

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Страна фактически жила 4 года (процессы начались летом 2020) в режиме "зажимания гаек". Такая ситуация позволяет "на жилах" выдержать определённое время, но не снимает причин беларуского политического кризиса, который проявился задолго до 2020. Речь об изменениях бизнеса, трансформации общества и деградации системы власти. Соответственно, продержаться на силовом аппарате можно, победить и обеспечить предсказуемое будущее для Лукашенко -- нет. Более того, на определённом условии угрозой для него становится собственное окружение. А так же РФ, влияние которой существенно выросло.

Стоит так же иметь в виду крайне небольшое количество позитивных сценариев для Лукашенко после завершения (либо приостановки) российско украинской войны. Одним из условий удержания власти является усиление влияния "третьих сил". В первую очередь Китая. А производной от этого - необходимость выхода из спирали эскалации с соседями. И июнь 2024 года принёт интересные новости. Постепенно меняется риторика официального Минска (разворота в воздухе нет, но акценты существенно смягчаются).

И происходят весьма интересные кадровые перестановки. Впервые за последние 4 года на ключевые позиции заступают не силовики, а менеджеры.

Там же сделал допущение, что, цитата: "можно предположить, что на беларуском направлении, начиная с середины июля будут появляться новости, выбивающиеся из привычной канвы."

И они таки поступили.

Во-первых произошёл обмен в результате которого домой вернулись украинцы, осуждённые в Беларуси и удерживаемые в беларуских тюрьмах. И речь тут не о том, кто вернулся и на каких условиях - Лукашенко впервые за последние пару лет "отпустил" знаковых для себя узников. То есть продемонстрировал готовность к торгу, в том числе с Украиной.

Во-вторых вчера им было заявлено, что из тюрем могут быть освобождены ряд достаточно известных политических заключённых. В первую очередь, имеющие серьёзные проблемы со здоровьем. С одной стороны, это подстраховка Лукашенко (смерь людей в заключении слишком сильна бьёт по возможности начать торг в будущем), с другой демонстрация готовности к диалогу (и торгу) с западными странами.

На протяжении ближайших месяцев можно будет ожидать ещё несколько таких громких кейсов. При этом, замечу, агрессивная риторика в отношении соседей сохраниться - она просто станет чуть менее трешовой.

А далее, ближе к зиме 2025 возможны удивительные процессы в политическом поле. Ведь для удержания власти в новой системе нужна "якобы оппозиция" и необходима демонстрация готовности к переменам. И есть пример как это работает - Венесуэла.

Почему именно сейчас? Во-первых, повторю, есть вопрос возможных переговоров по Украине и, если пооведение беларуского режима не изменяется, он либо рушиться сам либо Лукашенко убирается руками России (с усилением её влияния,).

Во-вторых вопрос в электоральной кампании 2025 года. Она должна завершить первый этап трансформации политической системы по упрощённому иранскому образцу. Который, среди прочего, допускает опцию "элементов демократии" на низовом уровне.

И для удержания власти окружению Лукашенко необходима поддержка КНР, а так же выход из конфликтов с соседями. То есть начало диалога, торга - называйте как хотите. Главное, чтобы по результатам 2025 года была хоть частично "перевёрнута страница" кризиса отношений с 2020-го.

И для этого (для сохранения своих позиций либо позиций своего окружения) Лукашенко готов изворачиваться как угодно. Поэтому, цитируя его же "Дальшэ будзет очэнь инцерэсна".

ЗЫ: Что касается будущего самого Лукашенко, я повторю свой прогноз от 8 августа 2020 года - это его последний ПОЛНЫЙ электоральный срок. То есть избраться в 2025 он может без проблем. А вот досидеть до конца будет крайне сложно или почти невозможно. Для этого Лукашенко должен перестать быть самим собой.