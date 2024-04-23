Деякі українці отримають підвищену пенсію у травні: про кого йде мова

З 1 травня в Україні зростуть пенсійні виплати для людей віком від 70 років. Їм доплачуватимуть більше за віком, від якого залежатиме розмір доплат.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України. Зверніться до ПФУ, щоб дізнатися, які доплати вам належать наразі.

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Скільки доплачуватимуть:

70-74 роки: +300 грн

+300 грн 75-79 років: +456 грн

+456 грн 80+ років: +570 грн

Як отримати надбавку за віком:

Автоматично: Якщо ваша пенсія менша за 10 340,35 грн.

Якщо ваша пенсія менша за 10 340,35 грн. Умова: Вам має бути 70 років або більше.

Інші доплати до пенсій:

944 грн: Для непрацездатних пенсіонерів, які потребують стороннього догляду (від 80 років, проживають самі, отримують пенсію за віком).

Для непрацездатних пенсіонерів, які потребують стороннього догляду (від 80 років, проживають самі, отримують пенсію за віком). 500 грн: Доплата до мінімальної пенсії для деяких категорій пенсіонерів (з 1 червня).

Де отримати більше інформації:

Сайт Пенсійного фонду України: https://www.pfu.gov.ua/

https://www.pfu.gov.ua/ Гаряча лінія ПФУ: 0800-503-338

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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