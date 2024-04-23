Некоторые украинцы получат повышенную пенсию в мае: о ком идет речь

С 1 мая в Украине возрастут пенсионные выплаты для людей от 70 лет. Им будут доплачивать больше по возрасту, от которого будет зависеть размер доплат.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Обратитесь в ПФУ, чтобы узнать, какие доплаты вам принадлежат.

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Сколько будут доплачивать:

70-74 года: +300 грн

+300 грн 75-79 лет: +456 грн

+456 грн 80+ лет: +570 грн

Как получить надбавку по возрасту:

Автоматически: Если ваша пенсия меньше 10 340,35 грн.

Если ваша пенсия меньше 10 340,35 грн. Условие: Вам должно быть 70 лет или больше.

Другие доплаты к пенсиям:

944 грн: Для нетрудоспособных пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе (от 80 лет, проживают сами, получают пенсию по возрасту).

Для нетрудоспособных пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе (от 80 лет, проживают сами, получают пенсию по возрасту). 500 грн.: Доплата к минимальной пенсии для некоторых категорий пенсионеров (с 1 июня).

Где получить больше информации:

Сайт Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/

https://www.pfu.gov.ua/ Горячая линия ПФУ: 0800-503-338

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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