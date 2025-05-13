Наскільки ефективним є російський ''розворот в Азію''?

Донедавна економіка країн Центральної Азії була досить серйозно інтегрована з російською. Проте останнім часом Росія втрачає не тільки економічні зв'язки з цим регіоном, а й здає позиції як регіональний "гарант безпеки", пише у своєму матеріалі СЕРА.

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После разрыва отношений с Европой и провозглашения "поворота на Восток" российские пропагандисты и близкие к Кремлю аналитики принялись расписывать радужные перспективы Москвы на "евразийском пространстве", в первую очередь в Центральной Азии. В начале марта в ведущем прокремлевском аналитическом центре Дискуссионный клуб "Валдай" состоялась V Центральноазиатская конференция. Весьма показательно, что ее участники со стороны России в своих выступлениях в основном озвучивали идеологемы о "водоразделе между коллективным Западом и глобальным Югом", тогда как представители самих центральноазиатских государств были гораздо более конкретны.

Так, директор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдарзода отметил, что на фоне демографического роста его стране срочно необходимо создание новых рабочих мест, и Таджикистан рассчитывает на российские инвестиции. Профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российско-Таджикского (Славянского) университета Гузель Майтдинова делала акцент на важности формирования новых коммуникационных узлов в Центральной Евразии, притом далеко не только тех, которые создаются с участием России.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Аза Мигранян и вовсе честно признается, что странам Центральной Азии выгодны вещи, создающие проблемы для России, а именно, получение повышенного дисконта по экспортным операциям с энергетическими ресурсами, которое стало возможным в результате санкционных ограничений. Также санкции способствуют тому, чтобы Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан выступали посредниками во внешнеторговых сделках и операциях между российскими агентами и представителями третьих стран, что способствует развитию в этих странах логистической и финансовой инфраструктуры. Однако даже на сайте Валдайского клуба все авторы из Центральной Азии подчеркивают, что регион обретает субъектность и предпочитает "многовекторную" политику, не стремясь к конфликту с Западом.

Если же говорить о реальной роли России в центральноазиатском регионе, год назад Берлинский центр Карнеги подготовил доклад на эту тему. Согласно документу, экономическая роль Китая в регионе растет, однако влияние Москвы на благосостояние стран Центральной Азии все еще сильно. К примеру, в Казахстане и Кыргызстане сохраняется зависимость от поставок российского сахара и зерновых, а транспортная инфраструктура региона до сих пор серьезно завязана на Россию. Членство Казахстана и Кыргызстана в ЕАЭС при всей неэффективности этого объединения помогает сдерживать напор китайской торговой и экономической экспансии на местных рынках, и потому рассматривается в этих странах как полезное. К тому же трудовые мигранты из центральноазиатских стран все еще едут в Россию.

При этом Москва уверяет, что только она способна обеспечить безопасность в регионе, хотя на практике влияние Китая в вопросах региональной безопасности постепенно растет. У Кремля остаются тесные связи с местными силовиками и возможность вмешиваться во внутренние дела других государств по линии ОДКБ, но Китай, в свою очередь, активно развивает сотрудничество в сфере безопасности с Таджикистаном, где наблюдается беспрецедентно высокий уровень присутствия китайских силовых структур.

Однако похоже, что Кремль считает себя безальтернативным донором безопасности в регионе, и потому начинает вести себя на чужой территории, как у себя дома. В конце апреля в Кыргызстане задержали четырех человек по делу о вербовке наемников в российскую армию, в том числе сотрудницу "Русского дома" Наталью Секерину. Еще одним задержанным оказался политтехнолог Виктор Васильев, бывший частью информационной сети погибшего бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Прокремлевские журналисты пишут, что Васильева обвиняют в шпионаже.

Задержанию россиян предшествовал еще один конфликт между государствами. В рамках набирающей размах антиммигрантской кампании российские силовики 10 апреля провели рейд в банном комплексе "Бодрость" и задержали несколько десятков граждан Кыргызстана, по их словам, находившихся в стране нелегально. В ответ на это российский посол был вызван в МИД Кыргызстана, где ему вручили официальную ноту протеста.

Помимо роста антиммигрантской кампании, российские власти буквально занимаются "отловом" мигрантов и отправляют их на фронт. На этом фоне неудивительно, что рабочие из Центральной Азии предпочтут другие страны. Еще прошлым летом независимые эксперты сообщали, что мигранты предпочитают ехать на заработки в Азию и Европу.

Хотя экономические связи России и государств Центральной Азии еще довольно сильны, похоже, что страны региона ищут пути ослабления своей зависимости от Москвы. Недавно в СМИ попала информация о том, что российские эксперты и высшие чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, обеспокоены внешней политикой лидеров центральноазиатских стран, направленных на отдаление от Россией.

У чиновников есть основания для таких опасений. Независимые эксперты отмечают, что Пекин может в ближайшем будущем окончательно заменить Москву в качестве доминирующей силы в регионе. "Китай стал сильнее, а Россия потеряла авторитет. По разным причинам Китай является очень привлекательным партнером", – полагает директор программы Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета Наргис Касенова.

Даже российские СМИ признают, что сегодня Китай – один из главных экономических партнеров Кыргызстана. В 2023 году объем торгового оборота составил 20 млрд долл., то есть по сравнению с 2022 годом рост составил 32%. С Казахстаном по итогам 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 30%, достигнув рекордной отметки в 41 млрд долл. Китай в Казахстане стал обладателем пяти нефтеносных месторождений, и является одним из главных его инвесторов. Последние несколько лет Китай является также главным торговым и инвестиционным партнером Узбекистана.

Агрессивное поведение России в центральноазиатском регионе может лишь ускорить эту тенденцию. При этом, как отмечают авторы Центра Карнеги, в отличие от Китая, Россия зависит от Центральной Азии почти по всем направлениям, по которым та зависит от России. Таким образом, занимаясь шпионажем и вербовкой наемников в соседних странах, Москва подрывает и собственную экономическую безопасность.