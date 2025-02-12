Насправді $500 млрд за українські природні ресурсие – це не допомога Україні, а ''компенсація'' США витрат, понесених на допомогу Україні

Хочете "зраду зрадную"?

Я про $500 млрд Трампу за українські природні ресурси (критичні матеріали, нафта, газ)

Дістався до оригіналу новини, це було розшифрування інтерв'ю Трампа Fox News

Так ось.

- Це не інвестиції від США в Україну у розробку родовищ та переробку сировини у готову продукцію

- Не купівля видобутого в Україні

- Це не угода, пов'язана із забезпеченням Україні безпеки

– Це "компенсація" США витрат, понесених США на допомогу Україні.

Я не жартую. Прочитайте самі.

І вони вважаюсть, що витратили на Україну не $70 млрд, як каже Президент Зеленський, а цілих $300 млрд (!!!)

Декілька цитат:

- Президент Трамп стверджує, що Україна "по суті погодилася" надати США рідкісноземельні мінерали на суму півтрильйона доларів як оплату (!) за військову допомогу, яку Вашингтон надав (!) Києву.

- У них надзвичайно цінна земля з погляду рідкісноземельних [мінералів], з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [в Україні]

- Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Росією та колишньою радянською державою.

- Вони можуть укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Вони можуть стати російськими колись, або вони можуть не стати російськими колись. Але у нас будуть усі ці гроші в Україні, і я говорю, я хочу їх повернути

- Я сказав їм, що мені потрібно рідкісноземельних [мінералів] на суму, еквівалентну приблизно $500 мільярдам, і вони, по суті, погодилися це зробити

- Я сказав їм: "Ми повинні – ми маємо щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", — продовжив Трамп, стверджуючи, що продовжувати надавати допомогу охопленій війною Україні просто так було б "нерозумно".

..

Що скажете?

Трамп не заявляє про безпеку України, припинення війни, він говорить про компенсацію витрачених грошей на підтримку України

...не згадуючи про, наприклад, про зобов'язання США, дані в Будапештському Меморандумі або інтереси США у недопущенні посилення опонентів - росії та Китаю)

Ця історія нагадує Дикий Захід, де Шериф вступив із бандитами, що напали на караван із товарами, у бійку.

І до завершення битви з ними забирає собі весь обоз із товарами як компенсацію за витрачені патрони.

Якщо це станеться, то Україна перетвориться на пустелю, територію з величезною кількістю кар'єрів, шахт, де немає безпеки та перспектив для розвитку, де немає місця для дітей. Де немає екології, де немає чистої води. Де немає безпеки на вулицях.

Пам'ятаєте фільм з 90-х Шалений Макс?

Виглядати Україна за такої угоди може саме так.

…

Яка б могла бути ідеальна угода?

1. Ми не визнаємо зобов'язання за витрачене в Україну (це частина Будапештського меморандуму)

2. Але ми даємо доступ до Українських надр (на підставі ліцензій, згідно з Конституцією та чинними законами)

3. Ми отримуємо не віртуальні, а реальні гарантії безпеки

4. Ми надаємо податкові стимули та пільги для переробки сировини, що видобувається в Україні в кінцеву продукцію.

5. Ми створюємо найкращі умови для ведення бізнесу американських компаній на Європейському континенті

6. Ми реально обнулюємо корупцію

7. І стаємо європейсими партнерами США у питаннях: забезпечення безпеки в Європі, продовольчої безпеки у Світі, заміни Росії та Китаю на ринку критичних матеріалів, необхідних США, витіснення Росії зі звичних їй ринків озброєнь та енергетичних ресурсів.

Що думаєте?