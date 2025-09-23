Москву загнали у стратегічну оборону

Після інавгурації Трампа республіканці послідовно заганяють РФ у стан, який можна назвати стратегічною обороною. Це стане ще очевиднішим, коли закінчиться сесія Генасамблеї ООН, але засідання, що вже пройшло 22 вересня, в кремлі цілком яскрава сигнальна лампочка.

Далі текст мовою оригіналу

Оно называлось – совещание "путина" с постоянными членами Совета безопасности РФ и состоялось за день до выступления Трампа на открытии "высокой недели" сессии Генассамблеи ООН. Резюме совещания – РФ в одностороннем порядка приостанавливает своё приостановление в феврале 2023 г. участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в связи с истечением 5 февраля 2026 г. срока этого договора. "Приостановить приостановление ввиду истечения" можно только в категориях "великого" российского языка.

ДСНВ заключался США с СССР и затем с РФ трижды с июля 1991 г. В третий раз был переподписан Обамой и медведевым в Праге в 2011 г. сроком на 10 лет. В январе 2021 г. через неделю после инаугурации Байдена двусторонне продлён на 5 лет без изменения текста. При желании это продление можно назвать четвёртым подписанием, срок которого и истекает 5 февраля 2026 г. Но 21 февраля 2023 г. "путин" заявил – РФ приостанавливает действие для себя ДСНВ, и 28 февраля Дума это утвердила, чтобы показать – сие не его блажь, а коллегиальное решение.

Приостановление во всех языках означает ни что другое, как отказ выполнять договор и выход из него. От прямого разрыва договора отличается тем, что допускает возврат в него, если визави выполнит какие-то условия. Например, починит лифт в доме, и тогда жильцы вновь станут вносить квартплату. Но что хотела Москва от США за свой возврат в ДСНВ – неизвестно, так как никаких условий она публично не назвала. Администрация Байдена тоже ничего не сообщала, лишь укоризненно покачала головой.

На практике приостановление означало, РФ может клепать "Орешники", "Искандеры" и прочее без всяких ограничений, размещать, где хочет, нацеливать на кого захочет, и ничего не сообщать об этом США. Если и сообщать, то в форме угроз, как удар "Орешником" по Днепру 21 ноября 2024 г. или заявления о размещении РФ ядерного оружия в Беларуси.

Де-юре и де-факто это было как минимум приглашением США приступить к тому, что принято называть "гонкой вооружений". Причём серьёзных, так как речь шла о ракетах дальнего действия, а не о танках, которые тоже наступательное вооружение. Максимум это было угроза военным нападением на США, на что в Белом доме продолжали с укоризной качать головой, а партия Трампа осаждала его вопросами о перспективах войны в космосе.

В кремле после инаугурации Трампа вдруг стали делать вид, что выхода из ДСНВ через приостановление не было, зато из Белого дома пару раз напомнили РФ об истечении срока договора. Этим Белый дом явно давал понять кремлёвцам, без выполнения ими кое-каких условий продления ДСНВ не будет. Хоть кричи об американских империалистах и гонке вооружений, хоть не кричи.

Вместо продления будет размещение в Финляндии и в Польше ракет США и другого оружия. Гарантии Финляндии на период до её вступления в НАТО давал ещё Байден и даже начинал что-то строить, а взаимопонимание между Трампом и Стуббом не секрет. С поляками у Трампа хорошие отношения сложились ещё в его первую каденцию, и Дуда уже в 2018 г. говорил о строительстве "Форта Трампа". В 2025 г. тоже говорил, и не только говорил. Можно не сомневаться, Туск и Навроцкий продолжат линию на "Форт Трампа". Притом, что у Польши есть договор с Францией о военной взаимопомощи, заключенный 9 мая 2025 г. в Нанси, и включающий в себя "ядерный зонтик".

Это только в Украине Трамп – "агент Краснов", а Макрон – пустой болтун, и когда-нибудь во всех академиях будут изучат опыт, как не проиграть войну под руководством агентов противника. Подозреваю, не когда-нибудь, а уже изучают.

Какие условия США могут поставить РФ для продления или перезаключения ДСНВ? Разумеется, вручение Нобелевской премии Трампу за прекращение российско-украинской войны. Условие настолько очевидное, что Зеленский предрекает её окончание уже в 2026 г., а не к концу 2025 г.. По этой же причине некоторые прорицают выборы в апреле 2026 г. Даже Портников перестал прорицать десятилетия войны.

Всё логично – сейчас Трампа выдвинут на эту премию за то, что остановил энное число войн, но решение о её присвоении или не присвоении будут принимать осенью 2026 г. Для её получения ему надо в начале 2026 г. как минимум убедительно "заморозить" на полгода войну и истечение срока ДСНВ удобный инструмент для принуждения РФ к этому.

Иначе "Форты Трампа" будут не только в Польше и в Финляндии, а в американские и европейские СМИ начнёт "утекать" информация о боевых лазерах и другом чудо-оружии в них. Клич "Стена щитов" из сериала "Викинги" в формате "Стена дронов" у Урсулы фон дер Ляйен лишь прелюдия к этому. Трамп с Вэнсом таки заставили европейцев взяться за ум и вооружаться, а также навести справки о национальности Рюрика, его сына Игоря и Вещего Олега. Заодно готовиться к вводу всемирного эмбарго на торговлю с РФ, так как противоестественно торговать во время войны, особенно, если она ведётся за высокие моральные ценности.

Некоторые "хорошие русские" в эмиграции настолько расстроились из-за всего этого, что начали говорить: Трамп всё портит своей политикой пошлин, а надо действовать методом санкций, как делает ЕС. Несколько лет перед этим они ругали ЕС и санкции как неэффективные, но сейчас не могут объяснить, чем реально санкции (запреты) отличаются от пошлин Трампа.

Неудивительно, что в кремле 22 сентября срочно прошло совещание, постановившее – РФ никогда не выходила из ДСНВ и готова его единолично продлить ещё на год после 5 февраля, даже если США не предложат ей это. На их "великом" языке это называется – вилять задом в предчувствии надвигающихся на него неприятностей. В Москве возводят юридические закоулки в ожидании длинного винтореза Трампа с многозаходной резьбой.

Но этот ход сделан впустую, так как Трампу нужно не просто переподписание договора, а основательная "заморозка" российской агрессии.