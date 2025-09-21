Москва прячется за Израилем и надеется на полезных идиотов в США

Кремлівські аналітики радісно пишуть: "високий тиждень" в ООН, що починається з 23 вересня, займеться не російсько-українською війною, а Ізраїлем. Нетаньяху не вперше після 7 жовтня 2023 діє в координації з Москвою.

Далі текст мовою оригіналу

Нападение Хамас 7 октября на Израиль, которое Нетаньяху "проспал", пусть не столь откровенно, как Зеленский "проспал" вторжение 24 февраля, произошло через 10 дней после заявления "путина" 26 сентября о том, что РФ прекращает ждать контрнаступления армии Украины и сама переходит в наступление.

В результате мировые СМИ естественно переключились на происходящее в секторе Газа, на преступления Хамас, на гадание, что сделает Иран и так далее, а наступление штрафных батальонов Пригожина на Соледар и Бахмут сместилось в конец новостных лент. Рашистская пропаганды не скрывала удовольствия и с новым энтузиазмом жевала нарратив об усталости всех от Украины.

В Украине тогда этому предшествовало отражение к ноябрю 2022 г. блицкрига РФ и бурная подготовка к продолжению наступления весной 2023 г. В Европе и Америке шли всю зиму кампании о поставках новых вооружений в Украину, а в Москве с тревогой гадали, сможет ли армия РФ противостоять им, проводили мобилизацию и переходили в экономике на "военные рельсы". Настроение в РФ было угрюмое, так как её пропаганда уже успела внушить, что за украинцев воюют десятки тысяч поляков и других западных "наёмников". Теперь добавится натовская техника и наступит фиаско РФ.

Поэтому в кремле приняли решение с весны 2023 г. уйти в глухую оборону и выжидать. Для убеждения росиянцев, что всё плохо, и мира в агрессивности Украины, ФСБ в начале мая устроило полёт пары якобы украинских дронов над кремлём.

Но весной и летом 2023 г. шумно анонсированное наступление ЗСУ не произошло и на "Едином марафоне" стали говорить, что тема наступления "перегрета". Позже Зеленский объяснил, что оно не состоялось, так как враг похитил план. Объяснение для завсегдатаев "95 квартала". С сентября в западных СМИ стали писать о неких расхождениях между Залужным и Зеленским. На Банковой это опровергали, пока Безуглая не стала требовать увольнения Залужного и назначения Сырского главкомом.

В результате к середине сентября в кремле смекнули, что наступления ЗСУ уже точно не будет. Поэтому "путин" дал команду самим переходить в наступление, а Нетаньяху "проспал" вылазку Хамас в праздничный день, которому спецслужбы Израиля дали денег в Катаре, чтобы ничего такого не было. Но Москва нашла более убедительные аргументы для Хамас, о чём не мог не знать "сонный" Нетаньяху, и это ему ставят в вину в Израиле.

Теперь Нетаньяху перед "высокой неделей" в ООН сделал три новых эффектных хода, которые однозначно отвлекут внимание Генассамблеи от российско-украинской войны.

Первый, усилил бомбардировки и блокаду сектора Газа, который суперсовременная армия Израиля за два года никак полностью не займёт, чтобы освободить всех пленных и извести под корень Хамас. Нетаньяху начал бомбить Газу своим планом ещё в августе и бомбит её информационно больше, чем де-факто. Хамас отвечает тем же и опубликовал 20 сентября "прощальные фото" 47 заложников. К началу с 23 сентября "высокой недели" ни Нетаньяху, ни Хамас это точно не закончат и продолжат приставать к Трампу с просьбами урегулировать. Израиль, после угрозы Нетаньяху снизить дипотношения с Францией, если она признает Палестину, явно будет темой № 1 в ООН, тем более что пробное голосование о Палестине уже состоялось.

Ход второй – Сирия. Нетаньяху продолжает добиваться расчленения Сирии и создания там государства друзов, и пытается сделать США партнёром в этом. Поэтому 16 сентября в "Axios" утекло обещание Нетаньяху частично вернуть Голанские высоты Сирии в обмен на договор о взаимном ненападении как с Египтом в 1976 г. Но 20 сентября друзы в Сирии потребовали на митинге себе государство и подняли флаги Израиля и США, и ещё портрет Тома Барака, посла США в Турции, занимающегося и Сирией. Портрет Стива Виткоффа пока не выставляли, ввиду его еврейского происхождения. Эту акцию провели на исходе парламентских выборов в Сирии, шедших с 15 по 20 сентября.

Третий ход – "утечка" в "Axios" информации, Нетаньяху обвинил Египет в накоплении войск на Синайском полуострове без должных объяснений и намерен разорвать из-за этого договор 1976 г. Правительство Израиля пока ничего такого не заявляло, но Нетаньяху уже год в состоянии личной войны с Турцией, так что, всё возможно.

Заявление 21 сентября Хаваджа Асифа, министра обороны Пакистана, что он готов раскрыть над Саудовской Аравией и всем Заливом "ядерный зонтик" наводит на мысль, что там эту "утечку" о разрыве с Египтом восприняли всерьёз. Это также похоже и на тот ответ, который эмир Катара обещал Нетаньяху за бомбардировку.

Нетаньяху довёл ситуацию до кипения и намерен лично явиться на "высокую неделю", чтобы выступить на Генассамблее и заодно поговорить с Трампом. Выдержит ли Трамп его и Зеленского, и кому отдаст приоритет? Если судить по тому, как 20 сентября Трамп срочно уволил Дороти Ши из врио постпреда США в ООН и назначил Майкла Уолтца полноценным постпредом, то на него и свалят обоих.

"Высокая неделя" – время, когда главы государств рассказывают в ООН, что их больше всего беспокоит. Так как обеспокоенных Израилем, благодаря Нетаньяху, стало много не только в Азии, но и в Европе, то не сложно догадаться, о чём они будут говорить в первую очередь. Начнут с израильского "вопроса", и как мечтают в кремле, увязнут в нём, из-за чего не доберутся до российского "вопроса".

Москва в буквальном смысле надеется спрятаться за спиной Израиля, пользуясь в том числе и тем, что на личном уровне Трамп благоволит Нетаньяху и презирает Зеленского. Ермак общался с Рубио на эту тему 20 сентября, но такая дипломатия Офиса оставляла всегда желать лучшего. Вряд ли Зеленский, даже умноженный на Ермака, сможет перебить на Генассамблее ООН волну, поднятую Нетаньяху.

Эта задача усложняется и тем, что конгрессмены от Демпартии ведут себя сейчас как "полезные идиоты" РФ в США и провалили в Сенате принятие госбюджета на 2026 г. На практике это грозит шатдауном с 1 октября и задержкой выплат зарплат госслужащим. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон уже бьёт тревогу и призывает Демпартию не устраивать шатдаун и не раскачивать лодку в столь сложный момент, когда приходится вести трудные переговоры с Китаем, давить на Мадуро, подталкивать Европу к введению эмбарго на торговлю с РФ и разбираться в "каше", заваренной Нетаньяху ещё в 2023 г.

Но Демпартия вряд ли прислушается к Джонсону, так как имеет целью настроить как можно больше госслужащих против республиканцев и Трампа, создав себе электоральный задел под выборы в Конгресс осенью 2026 г. Дуэль бюрократии с "анархистом" Трампом выходит на новый виток, и Демпартия не может позволить себе упустить шанс пробовать отыграть очки на процедуре утверждения бюджета. Не может, так как у неё нет идей или других козырных "карт" против республиканцев.

Поэтому она начала блокироваться с группой "MAGA" как и осенью 2023 г. во время спекириады и "заморозки" Байденом на полгода помощи Украине, Израилю и Тайваню. Какую-то помощь Тайваню уже "приморозили", а одна конгрессвумен от "MAGA" хочет внести законопроект, запрещающий президенту выдавать помощь Украине из госбюджета. Госбюрократия везде действует однотипными методами, но анархо-республиканцы тоже в курсе рецептов против такого.

В результате республиканцы с Трампом сейчас будут вынуждены в первую очередь отражать происки Демпартии и накат Нетаньяху, а российско-украинская война у них временно сместится на второй план к удовольствию Москвы. Но так как в кремле знают, что это лишь временная ситуация, и что у Трампа есть план и он ему следует, то стараются не сильно отсвечивать.

Поэтому ни "путин", ни герасимов не явились в Беларусь на учения "Запад-2025" и официоз в РФ стойко воздерживается от антиамериканской риторики. Лавров продолжает ваять разные планы и разминать язык перед Генассамблеей. Даже намекнул, что с США можно снять статус "недружественного государства".

Зато дали "зелёный свет" рассказу об угрозе, исходящей от Эстонии, и что Дания хочет захватить "исконно русский" Калининград. Финляндию оставили в покое, поскольку её президент играет в гольф с Трампом. Причина в том, что Трамп стал настойчиво говорить, что "путин" его подвёл и обманывает. Поэтому кремлёвцы сочли за лучше не нагнетать с Финляндией и вообще, тем более что для этого есть Нетаньяху.