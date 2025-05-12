''Мирний'' план Путіна: ескалація війни

"Переговори" з Україною можуть бути потрібні Путіну не лише для того, щоб уникнути західних санкцій через відмову від перемир'я. Путін використовує їх для того, щоб готувати новий наступ та ескалацію агресії.

Після початку переговорів між Росією та США у квітні різко збільшилася кількість охочих укласти контракт із Міноборони. У Москві пропозиція гарматного м'яса була вдвічі вищою, ніж у попередні місяці.

Очевидно, наївне російське населення вирішило, що війна закінчується і можна заробити на халяву - укласти контракт, отримати кілька мільйонів, а воювати вже не доведеться. Сучасні Шарикові пам'ятають заповіт свого прабатька: "На облік візьмуся, а воювати – куля з олією".

Згода Путіна на поновлення переговорів з Україною - не лише подачка Трампу. Якщо вони почнуться - натовп баранів побіжить вербуватися під кінець війни в армію за мільйони. Таким чином влада зможе навербувати нових ідіотів, а потім зачинити мишоловку і кинути їх у наступ.

Сі, мабуть, дав Путіну на переговорах у Москві добро на ескалацію війни. Нині Китаю це вигідно. Сі, напевно, напружив флірт Путіна з Трампом і перспектива зради російської шалави китайському господарю. Ескалація агресії зірве потепління російсько-американських відносин, призведе до нових санкцій та посилення ізоляції Росії. А значить вона стане ще більш залежною від Китаю, остаточно перетвориться на його васала.

Таким чином, реальних зовнішньополітичних перешкод для спроб організувати ескалацію не існує. Тиск Заходу Путін давно ігнорує, а Китай зацікавлений у загостренні. Є лише проблема з нестачею гарматного м'яса. Минулого року план набору за контрактом було зірвано. Гарматного м'яса на фронті для настання не вистачає, а мобілізацію Кремль проводити не готовий. Путін вирішує цю проблему за допомогою цинічного обману – намагається заманити плебс на війну, даючи йому хибну надію на швидке припинення війни внаслідок переговорів.