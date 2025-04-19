Миру не буде. Як Париж завершив усю дипломатію з Росією

Українська делегація на чолі з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком виклала фото з мирних перемовин у Парижі. Як і шість років тому, вони завершились фактично нічим

Нинішню війну з Росією неможливо завершити дипломатією у французьких палацах. І оточення Трампа починає це розуміти.

Найперше — дико їхати домовлятися в Парижі про "можливості миру в Україні" після того, як ти наклав мито. А тоді ще й похизувався, що всі тобі телефонують і намагаються поцілувати в дупу. Європейців вибісили не так торгові війни — вони самі в них мастаки, - як зневажливе ставлення.

Проста дипломатія стосовно війни в Україні офіційно конає в Бозі. Державний секретар Марко Рубіо натякнув про ймовірний кінець дипломатичних зусиль США щодо України. Він цілком очікувано заявив, що якщо припинити війну в Україні шляхом переговорів неможливо, Сполученим Штатам потрібно припинити свої зусилля та рухатися далі.

"Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, інакше ми будемо рухатися далі. Якщо наші зусилля зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, ми повідомимо президенту Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом", — сказав політик, який цілком прихильний до України, перед відльотом із Парижа.

Тут намальовується задачка, як лишитись у полі зору США, поки команда Дональда Трампа буде нервово шукати нові грандіозні проєкти.

Паризькі переговори за участю української та російської делегацій — з великою долею імовірності, остаточно зірвані. Тому нам не варто впадати в антиамериканізм, а все ж спробувати достукатися до Трампа. Переговори про мир провалив аж ніяк не Вашингтон, а саме Путін, і тільки він.

Перше: нам усе ж доведеться підписати ото, що називається "угода про надра". Уряд оприлюднив текст меморандуму щодо угоди зі США про корисні копалини. Там є пункти й про спільне інвестування американців у волю та безпеку українського народу. І закцентовано, що дана угода не має ніяким чином шкодити євроінтеграції України в майбутньому. Той момент, коли можна нарешті видихнути та подякувати, що нарешті до США поїхали нетоксичні Юлія Свириденко й Тарас Качка.

Друге: навіть Трамп з його постійними цитатами про друга Путіна продовжив дію деяких санкцій Джо Байдена. Поки росіяни не отримали й не отримають жодної суттєвої поступки, бо не підписали перемирʼя. Всі ці плюшки обіцяють виключно за це, а Путін не хоче, і не збирається, і далі обвалює касетними ракетами мирні міста.

Те, що Трамп робить із митами по всьому світу, — це, скоріше, перепис союзників Китаю. Хто з американцями надалі, а хто ні, кому занулять мито і дадуть добро на оборонні замовлення зі США, а хто буде далі смоктати китайську лапу.

Все це можна вважати підготовкою до переговорів США з Китаєм. Недарма Трамп назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "другом" після початку фактичної торгової війни з китайцями.

"О, звичайно, він (Сі, — ред.) мій друг. Він мені подобається", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання репортера в Овальному кабінеті про те, чи не хотів би він поговорити або зустрітися з китайським лідером. Якщо вони таки зустрінуться — українське питання там буде 100%.

Тим часом Путін готується аж ніяк не до миру, а до кривавих жнив на християнські свята. У Сумах було знищено підприємство, яке випікало паски. По Харкову прямо в спальні районі прилетіла касетна балістика. Поки дехто вирощує в парниках рейтинги та бореться з суперниками — Путін робить ставку на гаряче воєнне літо. Йому потрібно добивати Україну, поки Віткофф ще обіцяє Трампу розкішні комерційні угоди, а ціна на нафту тримається на пристойному рівні.

Тим часом Трамп дає собі часу до кінця квітня, аби поламати позицію Путіна. Кожен американський президент починає з того, що хоче налагодити стосунки з Росією, але завершує завжди однаково — як виплутатися з російської брехні й зробити все правильно. Так було за всіх попередників, і унікальний Трамп з особливим шляхом - теж не виняток.

Спеціально для Еспресо