Мира не будет. Как Париж завершил всю дипломатию с Россией

Украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком выложила фото из мирных переговоров в Париже. Как и шесть лет назад, они завершились фактически нечем

Нынешнюю войну с Россией невозможно завершить дипломатией во французских дворцах. И окружающая Трампа начинает это понимать.

Прежде всего, дико ехать договариваться в Париже о "возможностях мира в Украине" после того, как ты наложил пошлину. А потом еще и похвастался, что все тебе звонят по телефону и пытаются поцеловать в задницу. Европейцев выбесили не столько торговые войны — они сами у них художники, как пренебрежительное отношение.

Простая дипломатия относительно войны в Украине официально умирает в Боге. Государственный секретарь Марко Рубио намекнул о вероятном конце дипломатических усилий США в отношении Украины. Он вполне ожидаемо заявил, что если прекратить войну в Украине путем переговоров невозможно, Соединенным Штатам следует прекратить свои усилия и двигаться дальше.

" Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, иначе мы будем двигаться дальше. Если наши усилия остановить войну в Украине терпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом ", - сказал политик, который вполне благосклонен к Украине, перед всем.

Здесь нарисуется задача, как остаться в поле зрения США, пока команда Дональда Трампа будет нервно искать новые грандиозные проекты.

Парижские переговоры с участием украинской и российской делегаций с большой долей вероятности, окончательно сорваны. Поэтому нам не стоит впадать в антиамериканизм, а все же попытаться достучаться до Трампа. Переговоры о мире провалил никак не Вашингтон, а именно Путин, и только он.

Первое : нам все же придется подписать то, что называется "соглашение о недрах". Правительство обнародовало текст меморандума по соглашению с США о полезных ископаемых. Там есть пункты о совместном инвестировании американцев в свободу и безопасность украинского народа. И акцентировано, что данное соглашение не должно никак вредить евроинтеграции Украины в будущем. Тот момент, когда можно наконец выдохнуть и поблагодарить, что, наконец, в США поехали нетоксичные Юлия Свириденко и Тарас Качка.

Второе : даже Трамп с его постоянными цитатами о друге Путине продолжил действие некоторых санкций Джо Байдена. Пока россияне не получили и не получат никакой существенной уступки, потому что не подписали перемирие. Все эти плюшки обещают исключительно за это, а Путин не хочет и не собирается, и дальше обваливает кассетными ракетами мирные города.

То, что Трамп делает с пошлинами по всему миру, это, скорее, перепись союзников Китая. Кто с американцами в дальнейшем, а кто нет, кому зануляют пошлину и дадут добро по оборонным заказам из США, а кто будет дальше сосать китайскую лапу.

Всё это можно считать подготовкой к переговорам США с Китаем. Недаром Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина "другом" после начала фактической торговой войны с китайцами.

" О, конечно, он (Си, - ред . ) мой друг. Он мне нравится ", - сказал Трамп, отвечая на вопросы репортера в Овальном кабинете о том, не хотел бы он поговорить или встретиться с китайским лидером. Если они встретятся — украинский вопрос там будет 100%.

Между тем Путин готовится отнюдь не к миру, а к кровавой жатве на христианские праздники. В Сумах было уничтожено предприятие, которое выпекало куличи. По Харькову прямо в спальную область прилетела кассетная баллистика. Пока некоторые выращивают в парниках рейтинги и борются с соперниками — Путин делает ставку на горячее военное лето. Ему нужно добивать Украину, пока Виткофф еще обещает Трампу роскошные коммерческие сделки, а цена на нефть держится на приличном уровне.

Тем временем Трамп дает себе время до конца апреля, чтобы сломать позицию Путина. Каждый американский президент начинает с того, что хочет наладить отношения с Россией, но завершает всегда одинаково – как выпутаться из российской лжи и сделать все правильно. Так было при всех предшественниках, и уникальный Трамп с особым путем – тоже не исключение.

Специально для Эспрессо