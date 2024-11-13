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"Мир у січні" нереальний
Це вже тупо не смішно.
Хоча б тому, що навіть якщо ми чогось не знаємо й оце все, навіть просто впровадження тієї самої заморозки та поступова розкрутка сторін зі стану війни до стану 38-ї паралелі забере місяці.
Це не рахуючи інерційності політичних і дипломатичних процесів. Навіть якщо сторони погоджуються на заморозку і дипломатичне врегулювання.
Щоб підготувати вибори, треба мінімум 3 місяці, оптимально 6. Тому я можу теоретично уявити січень — травень.
Але люди які носяться з концепцією "мир у січні" - тупо фантазери. І свої небезпечні фантазії вкладають в голову іншим.
Не треба так.