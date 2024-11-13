''Мир в январе'' нереален

Это уже тупо не смешно.

Хотя бы потому, что даже если мы чего-то не знаем и все это, даже просто внедрение той же заморозки и постепенная раскрутка сторон из состояния войны до состояния 38-й параллели займет месяцы.

Это не считая инерционности политических и дипломатических действий. Даже если стороны соглашаются на заморозку и дипломатическое урегулирование.

Чтобы подготовить выборы, нужно минимум 3 месяца, оптимально 6. Поэтому я могу теоретически представить январь – май.

Но люди носящиеся с концепцией "мир в январе" - тупо фантазеры. И свои опасные фантазии вкладывают в голову другим.

Не нужно так.