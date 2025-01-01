Меренговий рулет з мандаринами: рецепт

Ніжність, яка підкорить будь-кого. Це нескладно, швидко й дуже смачно!

Ваші рідні з’їдять цей рулет швидше, ніж ви встигнете прикрасити його мандаринами.

До рецепту:

Корж:

190–200 г білків

300 г цукрової пудри

10 г ванільного цукру

1 г лимонної кислоти

2 г солі

36 г крохмалю

Курд:

Цедра з 3 мандаринів

300 г мандаринового соку

Сік 1 лимона

3 жовтки

30 г кукурудзяного крохмалю

35 г цукру (якщо мандарини дуже кислі )

Крем 2:

Крем-сир 350 г

Вершки 30% 250 г

Важливо:

Білки мають бути кімнатної температури й бажано "старими"! Нехай постоять у вас у холодильнику під плівкою тиждень.

Об’язково без частинок жовтка й абсолютно в чистому посуді.

У білки додаю дрібку солі та лимонну кислоту, збиваю на середніх обертах до легкої білої піни.

Додаю цукрову пудру і цукор у декілька прийомів. Продовжую збивати 10–12 хвилин до стійкої маси.

Додаю крохмаль і, за бажанням, цитрусову цедру (щоб повністю прибрати запах яєць), обережно перемішую суміш.

Пергамент приклеюю краплею суміші, зверху викладаю ложкою меренгу й рівняю по листу. Ставлю в розігріту до 150 °С духовку (режим верх/низ) на 30–35 хвилин.

Дістаю з духовки, даю трохи охолонути й перевертаю на інший лист пергаменту. Верхній пергамент обережно знімаю.

Курд:

Натираю 3 мандарини на цедру, додаю 300 г соку (видавлюю з 6–7 мандаринів, злегка пробиваю в блендері, віджимаю). Додаю сік лимона, жовтки, цукор і крохмаль. Доводжу до кипіння, протираю через сито й охолоджую.

Крем: розминаю крем-сир, додаю збиті вершки.❗️На корж намазую курд, зверху викладаю крем (не весь). Обережно згортаю рулет. Верх прикрашаю кремом, мандаринами й усім, що забажаєте.

Трішки постояти — і готово!

З’їсти потрібно за 2 дні.