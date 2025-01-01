Меренговый рулет с мандаринами: рецепт

Нежность, которая покорит любого. Это несложно, быстро и очень вкусно!

Ваши родные съедят этот рулет быстрее, чем вы успеете украсить его мандаринами.

К рецепту:

Корж:

190-200 г белков

300 г сахарной пудры

10 г ванильного сахара

1 г лимонной кислоты

2 г соли

36 г крахмала

Курд:

Цедра из 3 мандаринов

300 г мандаринового сока

Сок 1 лимона

3 желтка

30 г кукурузного крахмала

35 г сахара (если мандарины очень кислые)

Крем 2:

Крем-творог 350 г

Сливки 30% 250 г

Важно:

Белки должны быть комнатной температуры и желательно "старыми"! Пусть постоят у вас в холодильнике под пленкой неделю.

Обязательно без частиц желтка и совершенно в чистой посуде.

В белки добавляю щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваю на средних оборотах легкой белой пены.

Добавляю сахарную пудру и сахар в несколько приемов.

Добавляю крахмал и по желанию цитрусовую цедру (чтобы полностью убрать запах яиц), осторожно перемешиваю смесь.

Пергамент приклеиваю каплей смеси, сверху выкладываю ложкой меренга и ровняю по листу.

Достаю из духовки, даю немного остыть и переворачиваю на другой лист пергамента. Верхний пергамент осторожно снимаю.

Курд:

Натираю 3 мандарина на цедру, добавляю 300 г сока (выдавливаю из 6–7 мандаринов, слегка пробиваю в блендере, отжимаю) Добавляю сок лимона, желтки, сахар и крахмал.

Крем: разминаю крем-сыр, добавляю взбитые сливки. На корж намазываю курд, сверху выкладываю крем (не весь). Осторожно сворачиваю рулет.

Немножко постоять – и готово!

Съесть нужно за 2 дня.