''Травневе перемир'я'' призвело до краху РФ

Цікаве спостереження.

Як відомо, у ході "травневого перемир'я" РВВ анітрохи не знизили штурмову діяльність, а навпаки, навіть її наростили. У результаті, середньостатистичний показник втрат 8-9-10 травня становив 1300 тіл на добу та 115 одиниць автотранспорту, переважно – мотоциклів.

При цьому середній показник штурмів складав 190 за добу.

Але, після "травневого перемоги" середній показник штурмів становить 165, а втрат скоротився до 1 150 на добу, при втратах у категорії автотранспорту - 150. Тобто, після "травневих", на тлі скорочення загального показника штурмів, зросла кількість штурмів на транспортних засобах, що і в

І тут напрошується недвозначний висновок.

Або на 8-9-10 травня командування РВВ гнало м'ясо, залите 100 грамами бойових, у штикову, підперезаних червоними прапорами, або при підвищенні кількості штурмів, вони не витягують забезпечення їх усіх навіть такими простими та масовими засобами як цивільний транспорт. При скороченні кількості штурмів на ділянку фронту, простіше концентрувати і забезпечувати штурмовиків відповідними засобами ... штатно.

Так, ви не помилилися, ті ж таки мотоцикли тепер є штатною одиницею комплектації підрозділу. І, грубо кажучи, що більше штурмів, то менше у формуванні залишається техніки для штатної комплектації. Що менше, то простіше штатно укомплектувати.

Невже Сі мотоциклів не підвіз?