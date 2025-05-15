Найкращі готелі у Венеції: 12 чарівних локацій в елегантному місті на воді

В Італії є багато місць, які зачаровують красою та дивовижними пам’ятками, але мало які можуть змагатися з La Serenissima. Венеція – унікальне місце, яке не має аналогів у світі. З 400 мостами, 150 каналами, неймовірно вишуканими палаццо та романтичними площами XVI і XVII століть, Плавуче Місто недарма вважається найгарнішим у Європі. Природно, що гості знайдуть найкращі готелі у Венеції, з бароковими спальнями, оздобленими розкішним оксамитом, або, навпаки, ультрасучасними апартаментами з висококласними зручностями та унікальним декором, які приваблюють творчих людей з усього світу. Місто на північному сході Італії пропонує класичний досвід відпочинку з музеями, палацами та численними туристичними активностями на будь-який смак. Від мистецького району Дорсодуро та Бієнале ді Венеція, розташованого на краю лагуни, ви точно захочете повернутися сюди за новими враженнями від високої культури. Зазвичай можна уникати надто переповнених туристами локацій, але деякі з них все ж є обов’язковими, наприклад, надзвичайно дороге еспресо в Caffè Florian на площі Сан-Марко або фірмовий коктейль Bellini у Harry's Bar.

Як і личить такому популярному напрямку, у Венеції є безліч розкішних місць для проживання, від VIP-місць у першому ряді каналу Джудекка до чарівних бутиків, захованих серед вузьких, мальовничих вуличок. Наступний список із 12 найкращих готелів Венеції допоможе вам без вагань обрати найкращий варіант для вашої подорожі.

Baglioni Hotel Luna

Фасад найстарішого готелю в місті. Джерело: https://venice.baglionihotels.com/

Щодо розташування, навряд чи ви знайдете щось краще за Baglioni Hotel Luna. Один із найвище оцінених готелів Венеції розташований буквально за рогом від площі Сан-Марко. Крім того, є приватний канал для прибуття водних таксі, а зупинка гондол – буквально на відстані витягнутої руки. Це також найстаріший готель у місті, заснований у 1118 році, тож гості отримують усе, що можна очікувати від автентичного італійського бренду. Щойно ви заходите до номера, вас зустрічає яскраве сяйво оригінальних дерев’яних люстр Murano, шовкові стіни з парчі та антикварні меблі.

Вишукані, стильні номери не залишать байдужими, з позолоченими каркасами ліжок, підвісними світильниками з китицями, творами мистецтва на стінах і просторими ванними кімнатами, повністю облицьованими мармуром. Сніданок подають у величному залі щодня вранці, стеля якого прикрашена елегантними фресками. Перед відвідуванням ресторану спочатку завітайте до бару на першому поверсі на годину аперитиву, обов’язково замовивши келих Cantine Ferrari. Після цього ви пообідаєте в Canover, де пропонується традиційне, але несподіване меню, розроблене Клаудіо Садлером, шеф-кухарем із зіркою Michelin, і Дженнаро Баліче. Зокрема, рекомендуємо спробувати капеллаччі, начинені креветками, виловленими в сусідній лагуні, та яловичину по-венеційськи. Незалежно від вибору, гості завжди в захваті від страв.

Nolinski Venezia

Серед найкращих готелів Венеції неможливо не згадати новий Nolinski Venezia, який займає будівлю колишньої біржі на вулиці Calle Larga XXII Marzo. Ця вулиця розташована поруч із площею Сан-Марко, приваблюючи поціновувачів дорогих покупок, адже саме тут зосереджена найбільша кількість розкішних бутиків. Готель належить французькому бренду гостинності Evok, тож гості насолоджуватимуться винятковою чутливістю та відчуттям стилю групи. Дизайн інтер’єру розробили Янн Ле Коадік у співпраці з італійцем Алессандро Скотто, використовуючи витончені елементи ар-деко, модерн середини століття та промислові деталі як данину величній будівлі в стилі Ліберті. Особлива увага приділена текстурам і тонам: іржаво-червоний, пудрово-рожевий і глибокий синій доповнені строгою металевою геометрією та м’якими хвилястими лініями. Усе це можна знайти в ефектному бібліотечному барі з великою кількістю оксамиту та плюшу, стіни якого вистелені понад чотирма тисячами книг, а стеля – гіпнотична картина Сімона Бюре.

Ca’di Dio

Водне таксі доставляє гостей прямо до пірсу цього прекрасного венеційського готелю, тож вам не доведеться долати сходи чи мости. Ca’di Dio розташований прямо навпроти терміналу Арсенале на набережній басейну Сан-Марко. Від зупинки автобуса потрібно зробити лише кілька кроків, щоб потрапити до лобі, наповненого справжніми коштовностями. Різнокольорове скло Murano, розкішна шкіра та оксамитові сидіння: завдяки іспанській дизайнерці Патрісії Уркіолі інтер’єр отримав нові акценти в ретро-модерному стилі у 2021 році.

У готелі 66 номерів. Деякі апартаменти пропонують чудові краєвиди на лагуну, тоді як інші можуть похвалитися дерев’яними стельовими балками. Однак кожен із них освітлений через скло в стилі ар-деко. Лише невеликі деталі вказують на те, що колись Ca’di Dio був простим середньовічним притулком для паломників.

Для комфорту гостей є дві традиційні тераси на даху, а також три затишні внутрішні дворики, найбільший із яких потопає в пишній зелені. Якщо погода дозволяє, ви можете насолоджуватися сніданком (ідеально підсмажений бекон, органічні яйця, свіжовичавлений сік) на свіжому повітрі або дочекатися години аперитиву.

Palazzina Grassi

Вхід до Palazzina Grassi позначений лише двома пальмами в горщиках, що свідчить про розумний підхід бренду. Водночас цей готель у Венеції, Італія, був спроєктований самим Філіппом Старком, видатним французьким дизайнером, справжньою зіркою світового масштабу. Спочатку звичайний сімейний будинок, він тепер є стильним закладом гостинності з великою кількістю дзеркал, що відображають зображення з різних кутів, і криваво-червоними вигинами знаменитого скла Murano.

Ви можете забронювати стандартний номер або один із п’яти люксів Palazzina Grassi, які демонструють ультрасучасний венеційський стиль. Люкси оснащені телевізорами, замаскованими під дзеркала, текстурованими абажурами, що додають затишку, ванними кімнатами з неоновим освітленням і приємною музикою. Крім того, гості можуть розраховувати на повнорозмірні продукти Diptyque, сучасні фени Dyson і сніданок, який подають до полудня.

Cipriani, A Belmond Hotel

"Дім і сад земних насолод" – так можна описати Belmond Cipriani, але навіть цього навряд чи достатньо, щоб зрозуміти всю його привабливість. Вінтажний моторний човен із лакованого дерева (останнє слово венеційського морського шику 70-х!) забере вас із натовпу на площі Сан-Марко або з терміналу паромів. Гостей одразу доставляють до готелю, де їх особисто зустрічає чарівний Роберто, як символ стабільності та процвітання. На відміну від інших розкішних комплексів, які займають історичні палаццо відповідно до суворих правил, будівля Belmond Cipriani була спеціально побудована у 1958 році на трьох акрах землі, що тоді належала родині Гіннес. Harry’s Bar, розташований у серці міста, і його власник Джузеппе Чіпріані створили абсолютно новий готель. Результат перевершив усі очікування. Один із найкращих готелів Венеції пронизаний гедоністичним шармом, із домашньою атмосферою спокою та відчуттям ексклюзивності; це успішно підкреслюється уважним і доброзичливим персоналом, готовим допомогти в будь-який час.

Hilton Molino Stucky Venice

Hilton Molino Stucky Venice заслужено включений до списку найкращих готелів Венеції. Розташований на південному краю острова Джудекка навпроти лагуни в колишньому млині, це ідеальне місце, щоб уникнути гамірних натовпів туристів. Оформлені в традиційному французькому стилі toile de jouy, із дерев’яними підлогами та стельовими балками, апартаменти поєднують сільські та сучасні елементи, а аркові вікна наповнюють кімнати мерехтливим світлом, що відбивається від смарагдових вод.

Цей готель ідеально підходить як для романтичного італійського вікенду, так і для сімейного відпочинку. Сім’ї особливо оцінять такі зручності:

халати та капці маленького розміру;

іграшки на ліжках і високі стільці у ванній;

дитячий клуб, відкритий до 19:00.

Поки діти розважаються під наглядом кваліфікованого персоналу, дорослі мають можливість насолодитися одним або кількома коктейлями Bellini у Skyline. Це найвищий бар у місті, який також включає басейн, відкритий для гостей із травня. Варто також відзначити оновлений ресторан Aromi. Ресторан очолює шеф-кухар Іван Фарньолі, який провів майже 20 років у Китаї; це дозволило йому надати середземноморському меню особливої багатогранності смаків і яскравих нот. Ви просто мусите спробувати рибай вагю, іскристо-рожевий, а також консоме з качки з чорними тальятелле. Ідеальним завершенням трапези стануть handmade солодощі з темного шоколаду та сичуанського перцю для особливої пікантності.

Casa Burano

Чудовий готель у Венеції з сучасними номерами та всіма необхідними зручностями, а також меблями місцевого виробництва – це відмінний вибір для проживання під час подорожі Італією. Щодня вранці гості можуть насолоджуватися смачним сніданком, доставленим прямо в апартаменти в кошику, включаючи джем, круасани, домашній йогурт і багато ароматного еспресо. Однак найбільше приваблює дуже доступна ціна, особливо для такого популярного туристичного напрямку. Тут немає рецепції, тож ви можете одразу розслабитися в районі острова Бурано, з його яскраво забарвленими будинками, вишуканим мереживом і найкращими рибними ресторанами в місті, а також знаменитими S-подібними печивом Bussolai, які не знайти ніде інде. Усе навколо таке гарне й нереально декоративне, що здається, ніби ви на знімальному майданчику фільму.

St Regis

Якщо ви плануєте відвідати Венецію заради Бієнале, найкращий вибір – це St Regis, де кожен гість має можливість зануритися в сучасну та креативну мистецьку сцену ще до того, як покине лобі. Зокрема, на стінах можна побачити роботи відомих художників, створені у співпраці зі скляною студією Berengo, а в галереї особливу увагу варто звернути на "Reclining Nocturne 3" Карен ЛаМонте.

Історія готелю сягає 1895 року, того ж року, коли у Венеції відбулася перша Бієнале. Однак готель знову відкрився у 2019 році після масштабної дворічної реконструкції, під час якої додали бібліотеку, бальний зал і мальовничий сад із краєвидами на Гранд-канал.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Острів Ізола делле Розе, один із найбільших островів Венеції, десятиліттями стояв покинутим, поки у 2015 році тут не з’явився JW Marriott Venice Resort and Spa, спроєктований дизайнерською та архітектурною фірмою Matteo Thun & Partners. Інтер’єри готелю надзвичайно сучасні, особливо для середньовічного міста, не переповнені деталями, але й не мінімалістичні. Деякі номери пропонують приголомшливі краєвиди на лагуну, неороманську католицьку церкву або тисячолітні оливкові гаї. Це створює відчуття перебування в середземноморському курорті, розкішному та елегантному. На четвертому поверсі одного з найкращих готелів Венеції розташований атмосферний бар на даху, а також великий басейн, що робить JW Marriott Venice Resort and Spa по-справжньому особливим. Не пропустіть відвідування ресторану Dopolavoro Venezia, який представляє концепцію вишуканої кухні від Фабіо Трабоккі, шеф-кухаря із зіркою Michelin.

Ca Sagredo Hotel

Урочисті мармурові сходи, оригінальні фрески П’єтро Лонгі та Джамбаттісти Тьєполо, елегантна музична зала XVIII століття: усе це можна знайти в розкішному палаццо XV століття, розташованому на Гранд-каналі та визнаному національним пам’ятником. Шикарний п’ятизірковий готель пройшов довгий шлях ретельної реставрації протягом семи років, оскільки складається одразу з чотирьох апартаментів історичного значення. Зокрема, одна частина – це колишня бібліотека графа Сагредо, де колись навчався Галілео, а на четвертому поверсі ви знайдете прекрасні тераси з не менш прекрасними краєвидами.

Novecento

Сніданок у чарівному внутрішньому дворику. Джерело: https://www.novecento.biz/

Цей прекрасний венеційський готель є хорошим прикладом того, яким має бути бутик-таунхаус: еклектичним, домашнім і злегка потертим по краях. На першому поверсі Novecento розташована зала для сніданків, прикрашена дубовими балками. Іноді тут організовують виставки скляних виробів або фотографій, а в гарну погоду на чарівному патіо подають каву, свіжовичавлений апельсиновий сік, круасани та фрукти.

У готелі лише дев’ять люксів, індивідуально оформлених меблями з Балі, Індії та іноді Венеції. Номери включають преміальну постільну білизну, просторі ванні кімнати, якісні туалетні приналежності, кондиціонер тощо. Обслуговування уважне та доброзичливе, але ненав’язливе, без зарозумілого ставлення, яке іноді можна відчути в дорогих готелях.

Corte 1321

Затишний і невеликий готель типу "ліжко та сніданок", яким спільно керують донька та мати, захований за глибоко синьими дверима за церквою Сант’Апонал у жвавому районі Сан-Поло. Corte 1321 займає частину першого та другого поверхів палаццо Бернарді XV століття. Ви можете забронювати один із чотирьох просторих номерів, оформлених у теплих тонах, із дерев’яними підлогами, низькими стелями з балками. Апартаменти прикрашені шовковими подушками, східними килимами, ліжками та текстилем із Балі.