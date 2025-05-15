Лучшие отели в Венеции: 12 волшебных локаций в элегантном городе на воде

В Италии есть много мест, которые очаровывают красотой и удивительными достопримечательностями, но мало которые могут соперничать с La Serenissima. Венеция – уникальное место, не имеющее аналогов в мире. С 400 мостами, 150 каналами, невероятно изысканными палаццо и романтическими площадями XVI и XVII веков, Плавучий Город не зря считается самым красивым в Европе. Естественно, гости найдут лучшие отели в Венеции, с барочными спальнями, украшенными роскошным бархатом, или, наоборот, ультрасовременными апартаментами с высококлассными удобствами и уникальным декором, которые привлекают творческих людей со всего мира. Город на северо-востоке Италии предлагает классический опыт отдыха с музеями, дворцами и туристическими активностями на любой вкус. От художественного района Дорсодуро и Биеннале-ди-Венеция, расположенного на краю лагуны, вы точно захотите вернуться сюда за новыми впечатлениями от высокой культуры. Обычно можно избегать слишком переполненных туристами локаций, но некоторые из них все же обязательны, например, чрезвычайно дорогое эспрессо в Caffè Florian на площади Сан-Марко или фирменный коктейль Bellini в Harry's Bar.

Как и подобает такому популярному направлению, в Венеции есть множество роскошных мест для проживания, от VIP-мест в первом ряду канала Джудекка до волшебных бутиков, спрятанных среди узких, живописных улочек. Следующий список из 12 лучших отелей Венеции поможет вам без колебаний выбрать лучший вариант для вашего путешествия.

Baglioni Hotel Luna

Фасад самой старой гостиницы в городе. Источник: https://venice.baglionihotels.com/

Относительно расположения, вряд ли вы найдете что-нибудь лучшее за Baglioni Hotel Luna. Один из самых оцененных отелей Венеции расположен буквально за углом от площади Сан-Марко. Кроме того, есть частный канал для прибытия водных такси, а остановка гондол – буквально на расстоянии вытянутой руки. Это также самый старый отель в городе, основанный в 1118 году, и гости получают все, что можно ожидать от аутентичного итальянского бренда. Как только вы заходите в номер, вас встречает яркое сияние оригинальных деревянных люстр Murano, шелковые стены из парчи и антикварная мебель.

Изысканные, стильные номера не оставят равнодушными, с позолоченными каркасами кроватей, подвесными светильниками с кистями, произведениями искусства на стенах и просторными ванными комнатами, полностью облицованными мрамором. Завтрак подают в величественном зале ежедневно утром, потолок которого украшен элегантными фресками. Перед посещением ресторана сначала посетите бар на первом этаже в час аперитива, обязательно заказав бокал Cantine Ferrari. После этого вы пообедаете в Canover, где предлагается традиционное, но неожиданное меню, разработанное Клаудио Садлером, шеф-поваром со звездой Michelin и Дженнаро Баличе. В частности, рекомендуем попробовать капеллаччи, начиненные креветками, выловленными в соседней лагуне, и говядину по-венецки. Независимо от выбора, гости всегда в восторге от блюд.

Nolinski Venezia

Среди лучших гостиниц Венеции невозможно не упомянуть новый Nolinski Venezia, занимающий здание бывшей биржи на улице Calle Larga XXII Marzo. Эта улица расположена рядом с площадью Сан-Марко, привлекая любителей дорогих покупок, ведь именно здесь сосредоточено наибольшее количество роскошных бутиков. Отель принадлежит французскому бренду гостеприимства Evok, и гости будут наслаждаться исключительной чувствительностью и чувством стиля группы. Дизайн интерьера разработали Янн Ле Коадик в сотрудничестве с итальянцем Алессандро Скотто, используя изящные элементы ар-деко, модерн середины века и промышленные детали как дань величественному зданию в стиле Либерти. Особое внимание уделено текстурам и тонам: ржаво-красный, пудро-розовый и глубокий синий дополнены строгой металлической геометрией и мягкими волнистыми линиями. Все это можно найти в эффектном библиотечном баре с большим количеством бархата и плюша, стены которого выстланы более четырех тысяч книг, а потолок – гипнотическая картина Симона Бюре.

Ca'di Dio

Водное такси доставляет гостей прямо к пирсу этой прекрасной венецианской гостиницы, так что вам не придется преодолевать лестницу или мосты. Ca'di Dio расположен прямо напротив терминала Арсенале на набережной бассейна Сан-Марко. От остановки автобуса нужно сделать всего несколько шагов, чтобы попасть в лоб, наполненный настоящими драгоценностями. Разноцветные стекла Murano, роскошная кожа и бархатные сиденья: благодаря испанской дизайнере Патрисии Уркиоли интерьер получил новые акценты в ретро-модерном стиле в 2021 году.

В отеле 66 номеров. Некоторые апартаменты предлагают великолепные виды на лагуну, в то время как другие могут похвастаться деревянными потолочными балками. Однако каждый из них освещен через стекло в стиле ар-деко. Лишь небольшие детали указывают на то, что когда-то Ca'di Dio был простым средневековым убежищем для паломников.

Для комфорта гостей есть две традиционные террасы на крыше, а также три уютных внутренних дворика, самый большой из которых утопает в пышной зелени. Если погода позволяет, вы можете наслаждаться завтраком (идеально поджаренный бекон, органические яйца, свежевыжатый сок) на свежем воздухе или дождаться часа аперитива.

Palazzina Grassi

Вход в Palazzina Grassi обозначен только двумя пальмами в горшках, что свидетельствует о разумном подходе бренда. В то же время эта гостиница в Венеции, Италия, была спроектирована самим Филиппом Старком, выдающимся французским дизайнером, настоящей звездой мирового масштаба. Первоначально обычный семейный дом, он теперь является стильным заведением гостеприимства с большим количеством зеркал, отражающих изображения с разных углов, и кроваво-красными изгибами знаменитого стекла Murano.

Вы можете забронировать стандартный номер или один из пяти люксов Palazzina Grassi, демонстрирующих ультрасовременный венецианский стиль. Люксы оснащены телевизорами, замаскированными под зеркала, прилагаемыми уютом текстурированными абажурами, ванными комнатами с неоновым освещением и приятной музыкой. Кроме того, гости могут рассчитывать на полноразмерные продукты Diptyque, современные фены Dyson и завтрак, который подают к полудню.

Cipriani, A Belmond Hotel

"Дом и сад земных наслаждений" – так можно описать Belmond Cipriani, но даже этого вряд ли достаточно, чтобы понять всю его привлекательность. Винтажная моторная лодка из лакированного дерева (последнее слово венецианского морского шика 70-х!) заберет вас из толпы на площади Сан-Марко или из терминала паромов. Гостей сразу доставляют в гостиницу, где их лично встречает очаровательный Роберто как символ стабильности и процветания. В отличие от других роскошных комплексов, занимающих исторические палаццо в соответствии со строгими правилами, здание Belmond Cipriani было специально построено в 1958 году на трех акрах земли, принадлежавшей тогда семье Гиннес. Harry's Bar, расположенный в сердце города, и его владелец Джузеппе Чиприани создали совершенно новый отель. Результат превзошел все ожидания. Одна из лучших гостиниц Венеции пронизана гедонистическим шармом, с домашней атмосферой покоя и ощущением эксклюзивности; это успешно подчеркивается внимательным и дружелюбным персоналом, готовым помочь в любое время.

Hilton Molino Stucky Venice

Hilton Molino Stucky Venice заслуженно включен в список лучших отелей Венеции. Расположенный на южной оконечности острова Джудекка напротив лагуны в прежней мельнице, это идеальное место, чтобы избежать шумных толп туристов. Оформленные в традиционном французском стиле toile de jouy, с деревянными полами и потолочными балками, апартаменты объединяют деревенские и современные элементы, а арочные окна наполняют комнаты мерцающим светом, отражающимся изумрудными водами.

Этот отель идеально подходит как для романтического итальянского уик-энда, так и для семейного отдыха. Семьи особенно оценят следующие удобства:

халаты и тапочки маленького размера;

игрушки на кроватях и высокие стулья в ванной;

детский клуб, открытый до 19:00.

Пока дети развлекаются под наблюдением квалифицированного персонала, взрослые могут насладиться одним или несколькими коктейлями Bellini в Skyline. Это самый высокий бар в городе, включающий бассейн, открытый для гостей с мая. Стоит также отметить обновленный ресторан Aromi. Ресторан возглавляет шеф-повар Иван Фарньоли, проведший почти 20 лет в Китае; это позволило ему придать средиземноморскому меню особую многогранность вкусов и ярких нот. Вы просто должны попробовать рыбай вес, искристо-розовый, а также консоме из утки с черными тальятелле. Идеальным завершением трапезы станут handmade сладости из темного шоколада и сычуанского перца для особой пикантности.

Casa Burano

Отличный отель в Венеции с современными номерами и всеми необходимыми удобствами, а также мебелью местного производства – это отличный выбор для проживания во время путешествия по Италии. Каждый день утром гости могут наслаждаться вкусным завтраком, доставленным прямо в апартаменты в корзине, включая джем, круассаны, домашний йогурт и много ароматного эспрессо. Однако больше всего привлекает очень доступная цена, особенно для столь популярного туристического направления. Здесь нет рецепции, так что вы можете сразу расслабиться в районе острова Бурано, с его ярко окрашенными домами, изысканным кружевом и лучшими рыбными ресторанами в городе, а также знаменитыми S-образными печеньями Bussolai, которые не найти нигде. Все вокруг такое красивое и нереально декоративное, что кажется, будто вы на съемочной площадке фильма.

St Regis

Если вы планируете посетить Венецию ради Биеннале, лучший выбор – St Regis, где каждый гость имеет возможность погрузиться в современную и креативную художественную сцену еще до того, как покинет лобби. В частности, на стенах можно увидеть работы известных художников, созданные в сотрудничестве со стеклянной студией Berengo, а в галерее особое внимание следует обратить на Reclining Nocturne 3 Карен ЛаМонте.

История отеля уходит в 1895 году, в том же году, когда в Венеции состоялась первая Биеннале. Однако гостиница снова открылась в 2019 году после масштабной двухлетней реконструкции, во время которой добавили библиотеку, бальный зал и живописный сад с видами на Гранд-канал.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Остров Изола делле Розе, один из самых больших островов Венеции, десятилетиями стоял покинутым, пока в 2015 году здесь не появился JW Marriott Venice Resort and Spa, спроектированный дизайнерской и архитектурной фирмой Matteo Thun & Partners. Интерьеры гостиницы очень современны, в особенности для средневекового города, не переполнены деталями, но и не минималистичны. Некоторые номера предлагают потрясающие виды на лагуну, неороманскую католическую церковь или тысячелетние оливковые рощи. Это создает чувство пребывания в средиземноморском курорте, роскошном и элегантном. На четвертом этаже одной из лучших гостиниц Венеции расположен атмосферный бар на крыше, а также большой бассейн, делающий JW Marriott Venice Resort and Spa по-настоящему особенным. Не пропустите посещение ресторана Dopolavoro Venezia, представляющего концепцию изысканной кухни от Фабио Трабокки, шеф-повара со звездой Michelin.

Ca Sagredo Hotel

Торжественная мраморная лестница, оригинальная фреска Пьетро Лонги и Джамбаттисты Тьеполо, элегантный музыкальный зал XVIII века: все это можно найти в роскошном палаццо XV века, расположенном на Гранд-канале и признанном национальным памятником. Шикарная пятизвездочная гостиница прошла долгий путь тщательной реставрации в течение семи лет, поскольку состоит сразу из четырех апартаментов исторического значения. В частности, одна часть – бывшая библиотека графа Сагредо, где когда-то учился Галилео, а на четвертом этаже вы найдете прекрасные террасы с не менее прекрасными видами.

Novecento

Завтрак в волшебном внутреннем дворике. Источник: https://www.novecento.biz/

Этот прекрасный венецианский отель является хорошим примером того, каким должен быть бутик-таунхаус: эклектичным, домашним и слегка потертым по краям. На первом этаже Novecento расположен зал для завтраков, украшенный дубовыми балками. Иногда здесь организуют выставки стеклянных изделий или фотографий, а в хорошую погоду на волшебном патио подают кофе, свежевыжатый апельсиновый сок, круассаны и фрукты.

В отеле всего девять люксов, индивидуально оформленных мебелью из Бали, Индии и иногда Венеции. Номера включают: премиальное постельное белье, просторные ванные комнаты, качественные туалетные принадлежности, кондиционер и т.д. Обслуживание внимательное и доброжелательное, но ненавязчивое, без высокомерного отношения, которое иногда можно почувствовать в дорогих отелях.

Corte 1321

Уютная и небольшая гостиница типа "кровать и завтрак", которой совместно управляют дочь и мать, спрятана за глубоко синими дверями за церковью Сант'Апонал в оживленном районе Сан-Поло. Corte 1321 года занимает часть первого и второго этажей палаццо Бернарди XV века. Вы можете забронировать один из четырех просторных номеров, оформленных в тёплых тонах, с деревянными полами, низкими потолками с балками. Апартаменты украшены шелковыми подушками, восточными коврами, кроватями и текстилем из Бали.