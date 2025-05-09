Найкращі готелі Сицилії: 10 розкішних ексклюзивних курортів і вілл

Сицилія, найбільший острів Середземномор'я, є напрямом, який зачаровує своєю багатою історією, яскравою культурою та вражаючою природною красою. Від давніх руїн грецьких храмів до величного Везувію, Сицилія пропонує унікальне поєднання досвідів, що робить її неповторною у світі. Різноманітні ландшафти острова, від незайманих пляжів до хвилястих виноградників, доповнюються чарівними містами, де час ніби зупиняється. Чи шукаєте ви відпочинок, пригоди або глибоке занурення в столітні традиції, Сицилія має що запропонувати кожному. І що може бути кращим способом пізнати цей зачаровуючий острів, ніж зупинка в одному з його топових розкішних готелів?

Ось підбірка найкращих розкішних готелів Сицилії, кожен з яких пропонує неперевершений комфорт, захоплюючі краєвиди та винятковий сервіс, щоб ваше перебування стало по-справжньому незабутнім.

1. Belmond Grand Hotel Timeo

Belmond Grand Hotel Timeo є одним із найрозкішніших курортів Італії. Джерело: www.belmond.com

Місцезнаходження: Таорміна, Сицилія

Огляд: Уявіть, що ви зупиняєтесь у розкішному готелі в Таорміні, який відчувається як частина самої історії. Belmond Grand Hotel Timeo розташований на схилі гори поруч з давнім грецьким театром Таорміни, з панорамними видами на Іонічне море та гору Етна. Розкішні терасні сади готелю створюють атмосферу спокою, з ароматом квітучих рослин у повітрі. Чудовий відкритий басейн оточений цими садами, забезпечуючи мирний притулок з захоплюючими краєвидами.

Пляж/Басейн: Готель має чудовий відкритий басейн та пропонує доступ до приватних пляжних об'єктів у своєму готелі-сестрі Villa Sant'Andrea.

Харчування: Ресторан готелю, який подає сицилійську та середземноморську кухню, пропонує обід з видами, що відповідають винятковій якості страв.

Особливості: Літературна тераса готелю стала улюбленим місцем письменників та художників протягом десятиліть, де ви можете насолоджуватися коктейлем, милуючись тими ж краєвидами, які їх надихали.

Найближчі памʼятки: Давній грецький театр, Корсо Умберто (головна вулиця Таорміни) та чудові громадські сади знаходяться всього в декількох хвилинах пішки.

2. Villa Sant'Andrea, A Belmond Hotel

Огляд: Розташована на приватному пляжі в мальовничій затоці Маццаро, Villa Sant'Andrea виглядає як ексклюзивний прибережний острівець. Ця історична вілла, оточена субтропічними садами, пропонує розкішну, але інтимну атмосферу. Спокійні води затоки та зелень навколишніх ландшафтів створюють ідеальний фон для відпочинку.

Пляж/Басейн: Готель має приватний пляж з кришталево чистими водами, ідеальний для купання або відпочинку. Також є підігрітий безкрайній басейн з видом на море.

Харчування: Ресторан готелю Oliviero подає свіжі морепродукти та сицилійські страви з приголомшливим виглядом на затоку.

Особливості: Гостям пропонуються безкоштовні прогулянки на човні по затоці, що дають можливість дослідити узбережжя з води.

Найближчі памʼятки: Лише коротка поїздка на фунікулері – і ви потрапите в місто Таорміна, де можна відвідати Грецький театр, бутик-магазини та затишні кафе.

3. San Domenico Palace, a Four Seasons Hotel

San Domenico Palace — це унікальний готель з терасами, що виходять на гору Етна та бухту Таорміни. Джерело: www.fourseasons.com

Розташування: Таорміна, Сицилія

Огляд: Зупиніться в колишньому домініканському монастирі XIV століття, який був перетворений на один з найрозкішніших готелів Сицилії. San Domenico Palace поєднує стародавню історію та сучасну розкіш. Клуазтерні двори, величні сади та тераси пропонують захоплюючі види на гору Етна та Середземне море.

Пляж/Басейн: Готель має чудовий безкрайній басейн з видом на море, а також доступ до приватного пляжного клубу поблизу.

Харчування: Готель має ресторан Principe Cerami, що має зірку Мішлен, де можна насолодитися вишуканими сицилійськими стравами.

Особливості: Історична архітектура готелю в поєднанні з сучасною розкішшю пропонує унікальний досвід перебування в частині сицилійської історії.

Найближчі памʼятки: Давньогрецький театр, сади Вілла Комунале та середньовічний палац Корваджі знаходяться всього за кілька хвилин пішки.

4. Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel

Verdura Resort — це розкішний прибережний готель із вишуканою кухнею, спа, гольфом та унікальними враженнями й активностями. Джерело: www.roccofortehotels.com

Місцезнаходження: Счакка, Сицилія

Огляд: Розташований на великому маєтку на незайманому південному узбережжі Сицилії, курорт Verdura Resort є раєм для любителів гольфу та тих, хто шукає відпочинку. Курорт пропонує два чемпіонатних поля для гольфу, спроектовані Кайлом Філліпсом, серед оливкових гаїв з видом на Середземне море.

Пляж/Басейн: Курорт має приватний пляж, три відкриті безкрайні басейни та 60-метровий басейн для плавання.

Харчування: З кількома варіантами ресторанів, включаючи ресторан Zagara, який пропонує сицилійську кухню з сучасним відтінком, ваші смакові рецептори будуть так само задоволені, як і ваші очі.

Особливості: Verdura Spa, що пропонує різноманітні оздоровчі процедури, є одним з найбільших та найрозкішніших спа-салонів в Європі.

Найближчі памʼятки: Відвідайте місто Счакка, відоме своїми термальними ваннами та керамічним мистецтвом, або завітайте до Долини храмів в Агридженто.

5. Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa

Il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPA. Джерело: www.booking.com

Місцезнаходження: Кастильйоне ді Сицилія, Сицилія

Огляд: Розташований на схилах гори Етна, Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa пропонує унікальне поєднання природи, спорту та відпочинку. Цей курорт оточений виноградниками, лісами та драматичним вулканічним ландшафтом, що робить його ідеальним місцем для любителів природи.

Пляж/Басейн: Хоча курорт не має пляжу, він має великий відкритий басейн та внутрішній підігрітий басейн.

Харчування: Ресторан курорту La Ghiandaia пропонує страви, приготовані з місцевих інгредієнтів, з акцентом на традиційну сицилійську кухню.

Особливості: 18-лункове поле для гольфу, спроектоване відомим архітектором Луїджі Рота Каремолі, пропонує захоплюючі види на навколишні вулканічні ландшафти.

Найближчі памʼятки: Ви близько до каньйонів Алкантара, відомих своїми унікальними скельними утвореннями, та до древнього міста Кастильйоне ді Сицилія.

6. Monaci delle Terre Nere

Monaci delle Terre Nere з Етною на фоні та захопливими видами на Середземне море. Джерело: www.monacidelleterrenere.it

Місцезнаходження: Зафферана Етнеа, Сицилія

Огляд: Розташований на історичному маєтку на схилах гори Етна, Monaci delle Terre Nere — це бутік-готель, який чудово поєднує сільський шарм з сучасною розкішшю. Цей еко-готель оточений органічними виноградниками, садами та оливковими гаями, що забезпечує спокійну та автентичну сицилійську атмосферу.

Пляж/Басейн: Готель має природний плавальний басейн з видами на сільську місцевість та море.

Харчування: Ресторан на території готелю пропонує страви, приготовані з місцевих продуктів, вирощених на маєтку, що забезпечує справжній смак Сицилії.

Особливості: Кожен номер має унікальний декор, що поєднує сучасний дизайн з традиційними елементами, створюючи неповторну та затишну атмосферу.

Найближчі памʼятки: Ви можете досліджувати гору Етна, найбільш активний вулкан Європи, здійснити винний тур по виноградниках Етни або відвідати містечко Зафферана Етнеа, відоме своїм медом та чудовими краєвидами.

7. Capofaro Locanda & Malvasia

Місцезнаходження: Саліна, Еолійські острови, Сицилія

Огляд: Цей розкішний бутік-готель на острові Саліна є частиною колекції Relais & Châteaux. Розташований серед виноградників вина Малвазія, Capofaro Locanda & Malvasia пропонує спокійне місце для відпочинку з мінімалістичним дизайном і акцентом на сталу розкіш. Оточуючі види на море та острови Еолійського архіпелагу створюють заворожуючий фон.

Пляж/Басейн: Готель має відкритий басейн з видом на виноградники та море, а також зручний доступ до найближчих пляжів.

Харчування: Ресторан пропонує сицилійську кухню з акцентом на свіжі місцеві продукти, багато з яких вирощуються на території готелю.

Особливості: Винний погріб готелю пропонує дегустації знаменитого вина Малвазія, що є обов'язковим для поціновувачів вина.

Найближчі памʼятки: Досліджуйте вулканічні острови Стромболі та Вулкано або підкорюйте стежки гори Фосса дельле Фельчі, найвищої точки Еолійських островів.

8. Hotel Villa Athena

Сучасний і елегантний готель, оточений природою поблизу Агрідженто. Джерело: www.hotelvillaathena.it

Місцезнаходження: Агридженто, Сицилія

Огляд: Відчуйте магію перебування в долині храмів, що занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Готель Villa Athena — це розкішний готель з прямим видом на древній Храм Конкордії, один з найкраще збережених грецьких храмів у світі. Елегантний інтер'єр готелю та чудово доглянуті сади створюють атмосферу спокою серед історії.

Пляж/Басейн: Готель має прекрасний відкритий басейн з видом на храм. Пляжі Сан-Леоне знаходяться всього за коротку поїздку.

Харчування: Ресторан на території готелю пропонує сицилійську гастрономічну кухню з видом на Храм Конкордії, що створює унікальну атмосферу під час прийому їжі.

Особливості: Близькість готелю до стародавніх храмів дозволяє отримати унікальний досвід, зокрема приватні екскурсії археологічним об'єктом.

Найближчі памʼятки: Окрім Долини храмів, варто відвідати сусідній Скла-деї-Туркі, вражаючу білу вапняну скелю з видом на море.

9. La Plage Resort

Місцезнаходження: Таорміна Маре, Сицилія

Огляд: Курорт La Plage розташований у сосновому лісі на прекрасному острові Ізола Белла, одному з найвідоміших місць Сицилії. Курорт поєднує сучасний дизайн із природною красою, пропонуючи спокійний і розкішний відпочинок біля моря.

Пляж/Басейн: Курорт має прямий вихід до приватного пляжу на Ізола Белла, а також відкриту джакузі з видом на море.

Харчування: Ресторан Fusion пропонує поєднання середземноморської та міжнародної кухні з акцентом на свіжі морепродукти.

Особливості: Курорт пропонує ексклюзивні пляжні кабани, а спа Olos надає відновлювальні процедури, натхненні морем.

Найближчі памʼятки: Окрім Ізола Белла, поруч знаходиться стародавній грецький театр і чарівні вулиці Таорміни. Ви також можете дослідити мальовничі пішохідні маршрути Монте Тауро або здійснити одноденну поїздку до сусідньої гори Етна, найактивнішого вулкана Європи.

10. Donna Carmela Resort & Lodges

Donna Carmela — це еко-курорт родини Фаро на Сицилії, де розкіш і гостинність є рідними. Джерело: www.donnacarmela.com

Місцезнаходження: Ріпосто, Сицилія

Огляд: Прихований на східному узбережжі Сицилії, курорт Donna Carmela Resort & Lodges пропонує поєднання розкоші, приватності та природної краси. Цей бутик-курорт оточений пишними садами і пропонує різноманітні стильні лоджі та вілли, кожна з яких гармонійно вписується в навколишній ландшафт.

Пляж/Басейн: Курорт має чудовий відкритий басейн із видом на Середземне море, а пляжі Іонічного узбережжя розташовані лише за кілька хвилин їзди.

Харчування: Ресторан на території курорту пропонує вишукану сицилійську кухню, багато інгредієнтів для якої вирощуються у власних садах курорту. Насолоджуйтесь трапезою в спокійній атмосфері, що відображає смаки регіону.

Особливості: Дизайн курорту органічно поєднує внутрішні та зовнішні простори, створюючи спокійне й розкішне середовище. Donna Carmela також пропонує різноманітні враження, такі як дегустація вин, кулінарні майстер-класи та екскурсії для дослідження вражаючих природних ландшафтів Сицилії.

Найближчі памʼятки: Курорт розташований поблизу Етни, що забезпечує легкий доступ для дослідження вулкана та навколишніх виноградників. Ви також можете відвідати чарівне містечко Ріпосто або розташований неподалік Ачіреале, відомий своєю бароковою архітектурою та термальними купальнями.