Лучшие отели Сицилии: 10 роскошных эксклюзивных курортов и вилл

Сицилия, самый большой остров Средиземноморья, является направлением, которое очаровывает своей богатой историей, яркой культурой и поразительной природной красотой. От древних руин греческих храмов до величественного Везувия Сицилия предлагает уникальное сочетание опытов, что делает ее неповторимой в мире. Разнообразные ландшафты острова, от девственных пляжей до волнистых виноградников, дополняются волшебными городами, где время словно останавливается. Ищете ли вы отдых, приключения или глубокое погружение в столетние традиции, у Сицилии есть что предложить каждому. И что может быть лучшим способом узнать этот завораживающий остров, чем остановка в одном из его топовых роскошных отелей?

Вот подборка лучших роскошных отелей Сицилии, каждый из которых предлагает непревзойденный комфорт, увлекательные виды и исключительный сервис, чтобы ваше пребывание стало по-настоящему незабываемым.

1. Belmond Grand Hotel Timeo

Belmond Grand Hotel Timeo является одним из самых роскошных курортов Италии. Источник: www.belmond.com

Местонахождение: Таормина, Сицилия

Обзор: Представьте, что вы останавливаетесь в роскошном отеле в Таормине, ощущаемом как часть самой истории. Belmond Grand Hotel Timeo расположен на склоне горы рядом с древним греческим театром Таормины, с панорамными видами на Ионическое море и гору Этна. Роскошные террасные сады отеля создают атмосферу покоя, с ароматом цветущих растений в воздухе. Великолепный открытый бассейн окружен этими садами, обеспечивая мирное убежище с увлекательными видами.

Пляж/Бассейн : Отель располагает прекрасным открытым бассейном и предлагает доступ к приватным пляжным объектам в отеле сестры Villa Sant'Andrea.

Ресторан отеля, который предлагает сицилийскую и средиземноморскую кухню, предлагает обед с видами, соответствующими исключительному качеству блюд.

Особенности: Литературная терраса гостиницы стала излюбленным местом писателей и художников на протяжении десятилетий, где вы можете наслаждаться коктейлем, любуясь теми же вдохновляющими их пейзажами.

Ближайшие достопримечательности: Древний греческий театр, Корсо Умберто (главная улица Таормины) и отличные общественные сады находятся всего в нескольких минутах ходьбы.

2. Villa Sant'Andrea, Belmond Hotel

Обзор: Расположенная на приватном пляже в живописном заливе Маццаро, Villa Sant'Andrea выглядит как эксклюзивный прибрежный островок. Эта историческая вилла, окруженная субтропическими садами, дает роскошную, но интимную атмосферу. Спокойные воды залива и зелень окрестных ландшафтов создают идеальный фон для отдыха.

Пляж/Бассейн: Отель имеет частный пляж с кристально чистыми водами, идеальный для купания или отдыха. Также есть подогретый бескрайний бассейн с видом на море.

Ресторан отеля Oliviero предлагает свежие морепродукты и сицилийские блюда с потрясающим видом на залив.

Особенности: Гостям предлагаются бесплатные прогулки на лодке по заливу, позволяющие исследовать побережье из воды.

Ближайшие достопримечательности: Лишь короткая поездка на фуникулере – и вы попадете в Таормин, где можно посетить Греческий театр, бутик-магазины и уютные кафе.

3. San Domenico Palace, Four Seasons Hotel

San Domenico Palace – это уникальный отель с террасами, выходящими на гору Этна и бухту Таормины. Источник: www.fourseasons.com

Расположение: Таормина, Сицилия

Обзор: Остановитесь в бывшем доминиканском монастыре XIV века, который был превращен в одну из самых роскошных отелей Сицилии. San Domenico Palace сочетает старинную историю и современную роскошь. Клуазтерные дворы, величественные сады и террасы предлагают увлекательные виды на гору Этна и Средиземное море.

Пляж/Бассейн: Отель имеет прекрасный бескрайний бассейн с видом на море, а также доступ к частному пляжному клубу поблизости.

Питание: Отель имеет ресторан Principe Cerami, который имеет звезду Мишлен, где можно насладиться изысканными сицилийскими блюдами.

Особенности: Историческая архитектура отеля в сочетании с современной роскошью предлагает уникальный опыт обитания в части сицилийской истории.

Ближайшие достопримечательности: Древнегреческий театр, сады Вилла Коммунале и средневековый дворец Корваджи находятся всего в нескольких минутах ходьбы.

4. Verdura Resort, Rocco Forte Hotel

Verdura Resort – это роскошная прибрежная гостиница с изысканной кухней, спа, гольфом и уникальными впечатлениями и активностями. Источник: www.roccofortehotels.com

Местонахождение: Счакка, Сицилия

Обзор: Расположенный на большом имении на девственном южном побережье Сицилии, курорт Verdura Resort является раем для любителей гольфа и тех, кто ищет отдыха. Курорт предлагает два чемпионата для гольфа, спроектированные Кайлом Филлипсом, среди оливковых рощ с видом на Средиземное море.

Пляж/Бассейн: Курорт имеет частный пляж, три открытых бескрайних бассейна и 60-метровый бассейн.

Питание: С несколькими вариантами ресторанов, включая ресторан Zagara, предлагающий сицилийскую кухню с современным оттенком, ваши вкусовые рецепторы будут так же удовлетворены, как и ваши глаза.

Особенности: Verdura Spa, предлагающая разнообразные оздоровительные процедуры, является одним из самых больших и роскошных спа-салонов в Европе.

Ближайшие достопримечательности: Посетите город Счакка, известный своими термальными ваннами и керамическим искусством, или посетите Долину храмов в Агридженто.

5. Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa

Il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPA. Источник: www.booking.com

Местонахождение: Кастильоне ди Сицилия, Сицилия

Обзор: Расположенный на склонах горы Этна, Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa предлагает уникальное сочетание природы, спорта и отдыха. Этот курорт окружен виноградниками, лесами и драматическим вулканическим ландшафтом, что делает его идеальным местом для любителей природы.

Пляж/Бассейн: Хотя у курорта нет пляжа, он имеет большой открытый бассейн и внутренний подогретый бассейн.

Ресторан курорта La Ghiandaia предлагает блюда, приготовленные из местных ингредиентов, с акцентом на традиционную сицилийскую кухню.

Особенности: 18-луночное поле для гольфа, спроектированное известным архитектором Луиджи Рота Каремоли, предлагает увлекательные виды на окружающие вулканические ландшафты.

Ближайшие достопримечательности: Вы близки к каньонам Алкантара, известным своими уникальными скальными образованиями, и древнему городу Кастильоне ди Сицилия.

6. Monaci delle Terre Nere

Monaci delle Terre Nere с Этной на фоне и захватывающими видами на Средиземное море. Источник: www.monacidelleterrenere.it

Местонахождение: Зафферана Этнеа, Сицилия

Обзор: Расположенный на историческом имении на склонах горы Этна, Monaci delle Terre Nere – это бутик-отель, прекрасно сочетающий деревенский шарм с современной роскошью. Эко-отель окружен органическими виноградниками, садами и оливковыми рощами, что обеспечивает спокойную и аутентичную сицилийскую атмосферу.

Пляж/Бассейн: Отель имеет естественный бассейн с видом на сельскую местность и море.

Ресторан на территории отеля предлагает блюда, приготовленные из местных продуктов, выращенных на имении, что обеспечивает настоящий вкус Сицилии.

Каждый номер имеет уникальный декор, сочетающий современный дизайн с традиционными элементами, создавая неповторимую и уютную атмосферу.

Ближайшие достопримечательности: Вы можете исследовать гору Этна, наиболее активный вулкан Европы, совершить винный тур по виноградникам Этны или посетить городок Зафферана Этнеа, известный своим медом и прекрасными видами.

7. Capofaro Locanda & Malvasia

Местонахождение: Салина, Эолийские острова, Сицилия

Обзор: Этот роскошный бутик-отель на острове Салина является частью коллекции Relais & Châteaux. Расположенный среди виноградников вина Малвазия, Capofaro Locanda & Malvasia предлагает спокойное место для отдыха с минималистичным дизайном и акцентом на устоявшуюся роскошь. Окружающие виды на море и острова Эолийского архипелага создают завораживающий фон.

Пляж/Бассейн: Отель имеет открытый бассейн с видом на виноградники и море, а также удобный доступ к ближайшим пляжам.

Ресторан предлагает сицилийскую кухню с акцентом на свежие местные продукты, многие из которых выращиваются на территории отеля.

Особенности: Винный погреб отеля предлагает дегустации знаменитого вина Малвазия, что является обязательным для любителей вина.

Ближайшие достопримечательности: Исследуйте вулканические острова Стромболи и Вулкано или покоряйте тропы горы Фосса дельле Фельчи, самой высокой точки Эолийских островов.

8. Hotel Villa Athena

Современный и элегантный отель, окруженный природой вблизи Агридженто. Источник: www.hotelvillaathena.it

Местонахождение: Агридженто, Сицилия

Обзор: Почувствуйте магию пребывания в долине храмов, занесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отель Villa Athena – это роскошный отель с прямым видом на древний Храм Конкордии, один из наиболее сохранившихся греческих храмов в мире. Элегантный интерьер отеля и прекрасно ухоженные сады создают атмосферу спокойствия в истории.

Пляж/Бассейн: Отель располагает прекрасным открытым бассейном с видом на храм. Пляжи Сан-Леоне находятся всего в короткой поездке.

Ресторан на территории отеля предлагает сицилийскую гастрономическую кухню с видом на Храм Конкордии, что создает уникальную атмосферу во время еды.

Особенности: Близость отеля к древним храмам позволяет получить уникальный опыт, в частности, частные экскурсии по археологическому объекту.

Ближайшие достопримечательности: Кроме Долины храмов, стоит посетить соседний Скла-деи-Турки, поразительную белую известковую скалу с видом на море.

9. La Plage Resort

Местонахождение: Таормина Маре, Сицилия

Обзор: Курорт La Plage расположен в сосновом лесу на прекрасном острове Изола Белла, одном из самых известных мест Сицилии. Курорт сочетает современный дизайн с природной красотой, предлагая спокойный и роскошный отдых у моря.

Пляж/Бассейн: Курорт имеет прямой выход на частный пляж на Изола Белла, а также открытую джакузи с видом на море.

Ресторан Fusion предлагает сочетание средиземноморской и международной кухни с акцентом на свежие морепродукты.

Особенности: Курорт предлагает эксклюзивные пляжные кабаны, а спа Olos предоставляет восстановительные процедуры, вдохновленные морем.

Ближайшие достопримечательности: Кроме Изола Белла, рядом находится древний греческий театр и волшебные улицы Таормины. Вы также можете исследовать живописные пешеходные маршруты Монте Тауро или совершить однодневную поездку к соседней горе Этна, самому активному вулкану Европы.

10. Donna Carmela Resort & Lodges

Donna Carmela – это эко-курорт семьи Фаро на Сицилии, где роскошь и гостеприимство являются родными. Источник: www.donnacarmela.com

Местонахождение: Рипосто, Сицилия

Обзор: Скрытый на восточном побережье Сицилии, курорт Donna Carmela Resort & Lodges предлагает сочетание роскоши, конфиденциальности и природной красоты. Этот бутик-курорт окружен пышными садами и предлагает стильные лоджи и виллы, каждая из которых гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Пляж/Бассейн: Курорт имеет прекрасный открытый бассейн с видом на Средиземное море, а пляжи Ионического побережья находятся всего в нескольких минутах езды.

Ресторан на территории курорта предлагает изысканную сицилийскую кухню, многие ингредиенты для которой выращиваются в собственных садах курорта. Наслаждайтесь трапезой в спокойной атмосфере, отражающей вкусы региона.

Дизайн курорта органично сочетает внутренние и внешние пространства, создавая спокойную и роскошную среду. Donna Carmela предлагает разнообразные впечатления, такие как дегустация вин, кулинарные мастер-классы и экскурсии для исследования впечатляющих природных ландшафтов Сицилии.

Достопримечательности: Курорт расположен вблизи Этны, что обеспечивает легкий доступ для исследования вулкана и окружающих виноградников. Вы также можете посетить очаровательный городок Рипосто или расположенный недалеко от Ачиреале, известный своей барочной архитектурой и термальными купальнями.