Найкращі готелі Португалії з чарівними краєвидами, що тішать око щодня

Земля скель, драматичних кам’янистих урвищ і романтичних бухт нарешті стала повноцінним світовим туристичним напрямком. Мальовниче узбережжя відіграло важливу роль у цьому, але значні капіталовкладення також стали причиною стрімкого зростання популярності в останні десятиліття.

Будучи регіоном виноробства, країна має багато що запропонувати для смаку, і ми вже склали для вас ідеальний список найкращих місць для проживання в Португалії. Найкращі готелі Португалії здивують вас історичною розкішшю та сучасним комфортом. Немов замки на доглянутих берегах, готелі Португалії пропонують приголомшливі краєвиди з вікон, які зачаровують із першого погляду. Незалежно від того, чи оберете ви океан, чи підніметеся в долину між двома горами, різноманітність активностей не дасть вам занудьгувати ні на секунду та дозволить повною мірою насолодитися природними скарбами Португалії. Романтика стежок і сільських доріг, що звиваються, як виноградна лоза, відкриє приховані перлини, які для нас уже не секрет. Візьміть список найкращих готелів Португалії та бронюйте авіаквитки для ідеальної відпустки.

1. Hotel Vermelho, Melides

Модний будинок для відпочинку в Португалії. Джерело: https://www.vermelhohotel.com/

Ексклюзивність цього фантастичного місця для зупинки в Португалії навесні 2023 року набула нового значення, коли Крістіан Лубутен переступив поріг його 13-кімнатної розкішної будівлі, очоливши модний показ.

Інтер’єри номерів поєднують традиційні іспанські стилі та історичну розкіш, створену португальськими майстрами. Комфортні глибокі ванни, душові та тераси формують гармонійний ансамбль контрастних кольорів і матеріалів. Створити щось несхоже, але неподільне — це родзинка творця. Гості відзначають прекрасну атмосферу готелю та комфорт номерів.

Допоміжний персонал допоможе скласти найкращі маршрути містом, адже ви зупинитесь у самому центрі, що дозволить охопити всі бажані популярні пам’ятки.

Ресторан і бар готелю здивують вас компліментами зі свіжовичавлених соків і свіжої випічки, щоб зробити сніданок у ліжку ритуалом.

На території є невеликий спа-центр, але його послуг достатньо для омолодження та догляду за шкірою та тілом.

Товариська атмосфера вишуканого готелю Melides у Португалії дозволяє отримувати найуважніший сервіс і насолоджуватися кожною локацією без натовпу.

Відкрийте сади Melides, щоб вдихнути аромати та відчути гармонію атмосфери.

"Дім далеко від дому" — так Лубутен охрестив цей модний, як і його творчість, готель у Португалії Vermelho.

2. Four Seasons Ritz, Lisbon

Привабливість Four Seasons у Лісабоні, Португалія. Джерело: https://www.fourseasons.com/

Ця розкішна мережа готелів відома по всьому світу. Комфорт і розкіш не обійшли стороною і Лісабон. Хоча тут відчувається стриманість і класицизм, що, можливо, лише додає шарму, адже класика вічна. Перебування в цьому видатному готелі Португалії буде дуже насиченим і пізнавальним. Ви познайомитеся з творами сучасних португальських художників, скульпторів, картинами та експонатами, що прикрашають хол і номери.

Неймовірна панорама міста відкриється з найдивовижнішої локації — бігової доріжки на даху. Ви не помилилися.

Вас вразять розкішні сніданки та королівські бранчі. Інакше й бути не може, адже рестораном керує шеф-кухар Педро Пенья Басто. Зірка Мішлен стане додатковим доказом того, що розчарування вас не спіткає, а ваші гастрономічні потреби будуть більш ніж задоволені.

Бар біля басейну — це також місце для релаксу та смаколиків, де захочеться надіти купальник, навіть якщо ви цього не планували. Ви легко можете додати до своєї відпустки оживляючий масаж усього тіла або чудову процедуру для тіла, скориставшись спа-комплексом, який, без сумніву, є найрозкішнішим у Лісабоні. Ваша дитина проведе незабутню відпустку в одному з найкращих готелів Португалії, Four Seasons Ritz.

3. Imani Country House, Évora

Якщо ви хочете побачити найвідомішу пам’ятку Португалії, Almendros Cromlex (6000 до н.е. – 4000 до н.е.), ви не могли б бути ближче. Лише кілька хвилин пішки — і ви на місці.

Однак не поспішайте називати цю локацію найкращою зупинкою в Португалії, адже сам готель і його територія — досить казкове місце, де захочеться затриматися.

Атмосферність готелю проявляється в найменших деталях. Ключі від номерів прикріплені до маленького дзвіночка, а розкішні спальні розташовані в колишніх стайнях, до яких веде довга кипарисова алея. Привабливі стільці з коров’ячої шкіри та мармурові раковини стали частиною вінтажних вкраплень сучасного стилю.

Меню ресторану змінюється залежно від сезону і виглядає досить апетитно та ефектно. Тут можна насолодитися місцевим вином від Пауло Лауреано. Візьміть пляшку з собою, адже ви можете скучити за природним ковтком ароматного напою.

Лежачи на масажному столі в саду, слухаючи музику природи та відлітаючи в астрал — це те, що пропонує спа-центр Imani Country House. Скористайтеся ексклюзивною пропозицією цього чудового готелю в Португалії та сядьте в кошик повітряної кулі — цей досвід залишиться з вами на все життя. Якщо ви не настільки авантюрні, як думали, прогулянка на човні також буде чудовою активністю в Imani Country House, в Еворі.

4. Reid's Palace, Belmond Hotel, Madeira

Замок на скелі Мадейри — найкраще місце для відпочинку в Португалії. Джерело: https://www.belmond.com/

Скелясті береги Мадейри були домом для королів і королев протягом понад 125 років. Територія рожевого палацу здіймається над білими хвилями океану, вище за верхівки найвищих сосен. Саме тому тут так багато оглядових майданчиків, ракурсів і несподіваних куточків, із якими важко розлучитися з камерою.

Родзинкою одного з найкращих місць для зупинки в Португалії є басейн із морською водою біля підніжжя скель, який дозволяє стерти межу між водоймою та океаном. Кілька інших великих басейнів розташовані на вершині скель, і всі вони з’єднані красивими сходами, що плавно спускаються по камінню.

Розкішні номери мають великі ліжка та подушки з ніжними квітковими принтами. Ви можете обрати краєвид із вікна та розмір спалень, але в будь-якому випадку почуватиметеся комфортно та затишно.

Спа-центр стане повноцінною подорожжю у світ релаксу та відновлення як зовнішньо, так і внутрішньо.

Ресторан William із зіркою Мішлен базує свої кулінарні шедеври на сезонному меню, пропонуючи гостям лише найкращі поєднання смаків, які майстерно розкриваються з кожним шматочком.

Подорожуючи сім’єю, оберіть спеціальний пакет, розроблений для того, щоб зробити подорож радісною та вражаючою для всіх вікових груп.

Reid's Palace обожнюють молодята та романтики, адже тут є чим здивувати та зачарувати.

5. Hospedaria, Algarve

Усамітнена відпустка в Португалії з смачними активностями. Джерело: https://www.hospedaria.com.pt/

Відкрийте щось по-справжньому автентичне. Крихітна Hospedaria, яка колись служила поштовим відділенням для минулих поколінь, перетворилася на перлину туристичного напрямку Португалії для сучасних поціновувачів.

Нинішні власники зуміли зберегти шарм і атмосферу місця для відпочинку в Португалії, яке обожнювали місцеві весельчаки та любителі танців. Червоне обрамлення вікон контрастує з побіленими стінами і є культурною особливістю.

Турбота та ідилія витають у повітрі та походять від посмішки головної особи цього притулку, Марії Леонел. Сніданки, обіди та вечері "за рецептом бабусі" приносять величезне задоволення та приємне відчуття, що розливається тілом із кожною стравою.

Фруктові дерева фіг, лимонів і чорних оливок прориваються крізь вікна кожної з п’яти спалень і наповнюють атмосферу ще більшим ароматом. Приватні садові ділянки прилягають до спалень, тож у вас буде особистий простір для натхнення та перезавантаження. Відкриті душові також додають романтичного комфорту.

Розташування поблизу історичного міста Тавіра та доглянутої Касела Велья розширить межі відпустки та дозволить створити цілу подорож у картинках і спогадах.

Для тих, хто не хоче рухатися, територія обладнана басейном, вінтажною їдальнею та затишними локаціями, де можна побути наодинці із собою в обіймах сонячного світла, що наповнює простори.

Hospedaria стане вашим притулком і найкращою втечею до Португалії.

6. Pine Cliffs Luxury Resort, Algarve

Розкіш і краса Португалії в одному готелі. Джерело: https://www.booking.com/

Непідробна розкіш на скелях, підходяща як для сімейного, так і для романтичного відпочинку в Португалії. Розташування поблизу аеропорту робить місце дуже зручним для подорожей. Територія площею 72 гектари має оглядові майданчики з столами, де ви знайдете різноманітні океанські заходи сонця під мелодії португальських мотивів і затишні місця для релаксу з фонтанами.

Сучасний ліфт доставить вас на пляж, де можна влаштувати пікнік і танцювати босоніж на м’якому піску.

Знайдіть свій ідеальний "акваріум" із 8 представлених варіантів, боюся, вам все одно доведеться спробувати кожен. Піднявшись на вершину скелі, ви матимете не лише приголомшливу панораму, а й красиво облаштоване поле для гольфу на 9 лунок.

Ви зможете насолодитися всіма процедурами спа-центру лише за дуже тривалого перебування, тож обирайте на свій смак.

Pine Cliffs має один із найбільших дитячих центрів, що робить цей найкращий готель Португалії дуже привабливим для сімей із дітьми.

Ресторани та бари готелю створені так, щоб жоден із ваших днів не був схожим на інший. У вас буде 12 локацій, щоб знайти переможця для вашого шлунка та задовольнити ваші гастрономічні вподобання.

7. Torel Avantgarde, Porto

Гостинність і виняткові краєвиди готелю Torel Vanguard у Португалії. Джерело: https://www.torelavantgarde.com/

Великі міста пропонують безліч можливостей для розкішної зупинки в Португалії, але не кожен може похвалитися такими неперевершеними краєвидами, як усередині, так і з даху з облаштованими басейнами. Мережа готелів Torel може слугувати прикладом гостинності, виваженого списку послуг і смаку до оформлення та поєднання через деталі та матеріали.

Ви можете подумати, що вхід занадто скромний. Просто переступіть поріг центрального холу, і ви опинитеся у світі, наповненому мистецтвом місцевих ремісників і сенсом, вкладеним у маленькі акценти. Коркові стіни та стелі, розписані квітами, що проростають, віддають шану місцевій культурі, виробництву та ремісникам.

Нещодавно готель розширився, додавши 11 нових апартаментів і сучасну спа-зону, яка швидко стала популярним місцем. Комфортні номери мають величезні глибокі ванни, що дозволяють щодня розслаблятися у вашому приватному просторі.

Ресторан стане вашою зоною дослідження та приємного здивування. Складні обіди та красиві гурманські страви на вашій тарілці складуть збалансоване та здорове харчування для активного дня.

Щойно ви вийдете з готелю до портової зони, ви не зможете зупинитися у відкриттях. Для любителів довгих прогулянок готель може запропонувати кілька маршрутів пагорбами та горами, щоб розширити горизонти ваших пригод.

Torel Avantgarde стане одним із найкращих готелів Португалії, смак якого ви захочете вдихнути ще раз.

8. 3HB Faro, Faro

Найкращий дах для вашого вікенду в Португалії. Джерело: https://3hb.com/

Міський шик прямо в центрі столиці Алгарве — це точно оаза, яку не можна пропустити в Португалії. Архітектор Мігель Абреу та дизайнер Пауло Лобо, здається, працювали в захоплюючому та креативному тандемі, поєднуючи класичні вічні догми з найкращими сучасними ідеями.

Приємна еластичність і м’якість 11 люксів проявляється в лаконічній і стриманій меблях, жовтому світлі ламп і поєднанні тонів із білим. У деяких люксах є власна джакузі та балкон.

Дах стане окремою пригодою у вашій відпустці. Чудовий міський пейзаж підкреслюється великим басейном, який невпинно переливається через край. Ресторанні столики манитимуть вас щовечора на вишукану вечерю, де все сходиться: 360-градусний краєвид і вишукана смачна кухня.

Ресторан Hábito обслуговуватиме ваші номери цілодобово, але рано чи пізно заманить вас на дегустацію за баром.

Коли ви не можете відключити голову від хаотичної метушні буднів, варто скористатися спа-центром. У чудовому готелі 3HB у Португалії є професіонали, які зроблять вам масаж, порекомендують турецьку баню чи сауну та розслаблять гідромасажем або сенсорним душем.

Сучасний тренажерний зал допоможе привести себе в тонус після пристрасного релаксу. Професійні тренери порадять і проконтролюють правильне виконання комплексу для більш ефективного результату.

Потрапивши в 3HB Faro, ви відчуєте всебічну турботу, яка зробить вашу відпустку в Португалії блаженством.

9. Six Senses Douro Valley

Перлина Португалії серед гір і виноградників. Джерело: https://www.sixsenses.com/

Якщо ви в Португалії не заради океану, а заради кришталево чистого простору та дегустацій, ви в долині Дору. Тут серед гір біля річки, між зеленими виноградниками, найкращий готель Six Senses у Португалії дозріває, як добре вино.

Навколишній пейзаж вражає і надихає на пригоди з довгими прогулянками пішки, на велосипедах або, якщо наважитеся, верхи на конях. Відвідуючи виноробний регіон, будьте готові до того, що вино ллється рікою за вікном вашого апартаменту.

Не вагайтеся просити найкращий вінтаж до вашої розкішної вечері в ресторані Vale d’Abraão, ви отримаєте детальну консультацію та слушну пораду. Мережа готелів Six Senses славиться чудовими спа-центрами, і Дору — не виняток, а скоріше сильне підтвердження правила. Олії та продукти для процедур максимально природні, деякі з них проростають прямо в саду готелю. Сауни та парові бані очистять тіло, тоді як басейн, крижана ванна та джакузі приведуть у тонус звільнене тіло.

Романтичні мелодії Португалії звучать тут навіть без музики. Пари можуть провести незабутню відпустку далеко від натовпів і кам’яних джунглів, вдихаючи природу та одне одного.

Різноманітні майстер-класи від кулінарії до розпису плитки, пікніки та прогулянки з цікавими історіями, плавання та лазіння по деревах — усе це та багато іншого чекає на вас у розкішному романтичному готелі в Португалії Six Senses Douro Valley.

10. Ivens Hotel, Lisbon

Місце релаксу та насолоди в ''джунглях'' Португалії. Джерело: https://www.theivenshotel.com/

Новинка, яка перевершила всі очікування та швидко зайняла лідерство на світовому п’єдесталі найкращих готелів. Дуже жива палітра зеленого з яскравими відтінками червоного, синього передає кольори джунглів і додає загальної авантюрної атмосфери.

Ви можете зустріти величезного жука на стіні, якого точно захочете погладити, або опинитися посеред бібліотеки з пальмами. Хоча ці джунглі досить урбаністичні, власникам і дизайнерам вдалося створити перехід від міської буденності до тропічної відпустки.

Серед 87 розкішних номерів є 968 люкси та 12 преміум-апартаментів. Усі номери мають спільний стиль із незвичайними картинами на стінах, мармуровими круглими столами та плетеним декором. Балкони та тераси — це портал до реальності з чудовими краєвидами на місто.

Ресторан, бар і гастро-бар переливаються кольорами веселки, змішуючись у єдиний п’янкий коктейль вашого вражаючого перебування. У меню ви знайдете італійську кухню, злегка переосмислену Португалією, але в кращий бік.

Дуже уважний сервіс дозволить спланувати цікаву подорож Лісабоном, обираючи лише найкраще та найзахопливіше.

Натхненна розкіш прекрасного готелю Ivens у Португалії залишить вас у стані захоплення, яке супроводжуватиме вас ще кілька днів.