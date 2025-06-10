Найкращі готелі Лондона: чудові пропозиції для перебування в столиці Англії

Лондон, безсумнівно, має що запропонувати найвибагливішим мандрівникам: ресторани, відзначені зірками Мішлен, всесвітньо відомі пам’ятки, жваві райони, кожен із яких має свою особливу атмосферу та стиль. У столиці Англії можна знайти еклектичні магазини, продуктові ринки, наповнені якісними місцевими продуктами, художні галереї та музеї, а також мальовничі парки – від Hampstead Heath на півночі до Richmond Park на півдні. Звичайно, цей популярний туристичний напрямок може похвалитися найкращими готелями Лондона на будь-який смак, деякі з яких міцно закріпилися у світових рейтингах завдяки своїй унікальності та високій якості обслуговування. Щоб не розгубитися в багатому розмаїтті варіантів, ми рекомендуємо ознайомитися з наступною добіркою та обрати місце для проживання під час вашого наступного візиту до неймовірної столиці.

Shangri-La Hotel at The Shard

Хоча столиця постійно поповнюється новими закладами та місцями, цей величний готель у Лондоні не менш вражає та пропонує те, чого не мають більшість: неймовірні краєвиди. Shangri-La Hotel at The Shard також може похвалитися найвищим басейном у Західній Європі, розташованим на 52-му поверсі, а також атмосферним баром і сучасним фітнес-залом.

Готель має вражаюче лобі з шикарним рестораном, розташованим на 34-му поверсі. Відповідно, ви можете очікувати фантастичних панорамних краєвидів, які захоплюють дух. Апартаменти просторі та світлі, з круглими вікнами від підлоги до стелі (навіть у ванних кімнатах). Номери оформлені в азійсько-міжнародному гламурному стилі з використанням дорогих матеріалів, таких як шовк і мармур. Ще одна невелика особливість полягає в тому, що в кожному номері ви знайдете бінокль, щоб повною мірою насолодитися краєвидами Лондона та не пропустити жодної деталі.

Claridge’s

Виконавець А. Мхітарян. Джерело: https://www.claridges.co.uk/

Історія цього місця починається в 1800-х роках, коли Вільям і Маріанна Кларидж вирішили відкрити невеликий готель. З часом він перетворився на розкішний п’ятизірковий маєток, відомий по всій країні. Репутацію одного з найкращих готелів Лондона підкріпили візити принца Альберта та королеви Вікторії, а також голлівудських зірок 50-х років. До сьогодні гості Claridge’s можуть насолоджуватися ретельно збереженим гламуром і шиком стилю ар-деко. Зокрема, у лобі встановлена люстра, створена Дейлом Чігулі. Особливу увагу варто звернути на ресторан L’Epicerie, відзначений зіркою Мішлен, з відкритою кухнею, де можна насолодитися особливим післяобіднім чаєм і високоякісними стравами.

The Pilgrim

The Pilgrim пропонує можливість усамітнення та стане раєм для інтровертів, адже вам навіть не доведеться проходити процедуру реєстрації. Цей бюджетний готель у Лондоні (за стандартами столиці) має 73 номери. Тут ви не знайдете стійки рецепції, міні-барів чи навіть телефонів. Натомість гості отримують надшвидкий доступ до Інтернету, аудіосистему Marshall і туалетні приналежності натурального походження. Власник, Джейсон Катіфеоглу, подбав про те, щоб оригінальний вікторіанський декор був збережений і гармонійно поєднувався з сучасними зручностями та цікавими деталями.

The Rookery

Вишуканий стиль популярного готелю. Джерело: https://www.rookeryhotel.com/

Серед популярних барів і ресторанів розташований цей зручний готель, наповнений антикваріатом, ліжками з балдахінами та творами мистецтва. У нього навіть є один постійний мешканець у вигляді милого та гордого кота. The Rookery – це переобладнаний історичний міський будинок у георгіанському стилі, де дерев’яний панельний зал веде до старої стійки рецепції. Варіанти розміщення включають 33 індивідуально оформлені номери з великими спальнями. У вартість проживання входить сніданок, який можна замовити в апартаменти.

Ham Yard Hotel

Вражаючий комплекс Firmdale включає готелі, магазини та апартаменти, розташовані навколо мальовничого двору. Дизайн розробила Кіт Кемп, яка поєднала яскраві кольори бренду з унікальними антикварними меблями. Особливістю комплексу, окрім елегантного Ham Yard Hotel, є секретний сад на даху з чудовими краєвидами. Коли погода не сприяє, альтернативою для дозвілля та розваг у Піккаділлі є боулінг у підвалі.

Henrietta Hotel

Henrietta Hotel, один із найкращих готелів Лондона, належить паризькому бренду Experimental Group. Це не просто компанія, а команда друзів-однодумців, об’єднаних любов’ю до дизайну, коктейлів і високої кухні. Готель має лише 18 номерів і люксів, спроектованих Доротеєю Мейлічзон. Геометричні візерунки на підлозі, мармурові плінтуси, леопардові шпалери та інші яскраві акценти забезпечують очікуваний wow factor одразу після переступлення порогу номера. У готелі також є ресторан, яким керують засновники Italian Supper Club Сільвіо Пеццана та Тото Делл’Арінга.

Town Hall Hotel

Розкішні люкси відкритого планування. Джерело: https://www.townhallhotel.com/

Розташований у будівлі колишньої ратуші, яка є важливою архітектурною пам’яткою, цей готель у самому серці Бетнал Грін – чудовий вибір для тих, хто шукає комфорт і висококласні зручності. Класичний простір Town Hall Hotel успішно відреставровано, зберігши багато оригінальних деталей, які підкреслені сучасними творами мистецтва. Розкішний ресторан Da Terra, нагороджений двома зірками Мішлен, а також басейн, розташований у підвалі, додають привабливості цьому місцю.

Savoy

Savoy – один із найвідоміших найкращих готелів Лондона. Він поєднує ар-деко та едвардіанський неокласичний дизайн, а масштабна реконструкція вартістю 100 мільйонів фунтів додала особливого шарму та сучасних зручностей, таких як басейн в атріумі. Однак головною привабою Savoy є його зіркова історія: де ще можна стояти на місці, де Лоуренс Олів’є зустрів Вів’єн Лі, а Моне створив знамениту картину Темзи. Крім того, тут розташований Savoy Grill від Гордона Рамзі, що пропонує вишукану французьку та британську кухню.

K West

Цей розкішний готель у Західному Лондоні приділяє особливу увагу деталям, а персонал носить одяг від Старка. K West пропонує дизайнерські номери, оформлені в стриманому стилі, а люкси – це переобладнані студії звукозапису BBC. Найменші апартаменти мають площу 23 квадратних метри та оснащені функціональними планшетами, гранітними ванними кімнатами з туалетними приналежностями White Company. Рекомендуємо не пропустити відвідування спа-центру з найсучаснішими процедурами, такими як Snow Paradise.