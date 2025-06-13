Найкращі готелі-доми на деревах у світі: топ-10 ідей, де провести відпустку, від Нової Зеландії до Ямайки

Відпочинок серед природи пропонує одну з найкращих втеч від буденності, і немає нічого подібного до того, щоб не просто милуватися прекрасними пейзажами, а й жити серед них. Перетворення традиційних готельних номерів на чарівні будиночки на деревах – це фантастичний спосіб зробити тимчасове перебування оазисом миру та спокою. Оточені гілками, шелестом листя та звуками дикої природи, ви можете по-справжньому з'єднатися з природою, створити нові спогади або знову відкрити радість і пригоди дитинства.

Проте не варто очікувати, що заради цього досвіду доведеться жертвувати комфортом. Ці готелі-доми на деревах часто більш розкішні, ніж багато традиційних помешкань. Вони оснащені сучасними зручностями, від кондиціонерів до джакузі, і тішать гостей приголомшливими дизайнами із неймовірними елементами, такими як підвісні мости та сходи. Розкіш, спокій і унікальний досвід чекають на вас в одному з найкращих готелів-домів на деревах у світі.

Hapuku Lodge + Tree Houses, Нова Зеландія

Цікаве розміщення, доповнене сучасними зручностями. Джерело: Image Hapukulodge.com

Цей стильний заміський готель у прибережному містечку Кайкоура, Нова Зеландія, розташований на території оленячої ферми. Він може похвалитися п’ятьма унікальними будиночками на деревах, розташованими під кронами густого гаю дерев канука, з приголомшливими видами на Тихий океан і гори. Розташовані на висоті 10 метрів або вище над землею, три номери мають одну спальню, тоді як два інших включають додаткову трохи меншу спальню (ідеально підходить для різних цілей, наприклад, як дитяча). Для мандрівників, які шукають розміщення в будиночках на деревах для сімейного відпочинку, це чудовий вибір. Однокімнатні одиниці ідеальні для романтичних відпусток. Будиночки оснащені глибокими ваннами, меблями на замовлення, камінами, а в ціну входить вечеря з трьох страв і повноцінний сніданок. Готель пропонує прокат гірських велосипедів, пікніки, ботанічні тури, морську риболовлю та піші прогулянки.

Bambu Indah, Індонезія

Цей чарівний курорт на Балі гармонійно вписується в пишні джунглі Убуда, відчуваючись їх невід’ємною частиною. Заснований дизайнерами та екологами Синтією і Джоном Гарді, цей бутік-готель вражає захоплюючими інтер’єрами, демонструючи старовинні яванські та унікальні бамбукові конструкції. Один із найвизначніших будиночків на деревах у світі був спроектований дочкою власників, К’ярою. Підвішений високо над зеленою долиною на двох гілках баньянових дерев, він має спіральні сходи, що ведуть до затишного подвійного кокона з розкішними ліжками, чудовою гардеробною зоною та елегантною душовою. Його відкритий дизайн дозволяє охолоджуватися природним бризом, доповненим кондиціонером. Засинання під шум бурхливих вод річки Аюнг заспокоює душу, а вдень гості можуть досліджувати зручності готелю, включно зі спа-послугами, ресторанами та природними джерельними басейнами.

Sanctuary Treehouse Resort, Теннессі, США

Очолюючи список найбільших у світі курортів із будиночками на деревах, цей притулок у горах Смокі, Теннессі, вражає. Він налічує 130 будиночків, розкиданих на 40 акрах мальовничої території, з захоплюючими видами на річку Літтл-Піджен, величні гори та бездоганні поля для гольфу. На відміну від більшості топових готелів-домів на деревах, цей курорт пропонує три різні типи розміщення. Tree Fort вміщує до 6 гостей, тоді як Tree Fort Double складається з двох кабін, з’єднаних підвісним мостом, і вміщує до 12 гостей. Luxe ідеально підходить для пар, молодят або невеликих сімей чи груп до 4 осіб. Цей будиночок є втіленням розкоші, з внутрішньою та зовнішньою мідною ванною, підвісним відкритим денним ліжком, просторою терасою та іншим. Окрім унікального розміщення, цей ретрит викликає дитячі пригоди завдяки будиночкам, оснащеним різними розвагами, включно з 20-футовими гірками, секретними люками, мотузковими гойдалками, меблями зі схованими ліжками та таємними сходами.

Kanopi House, Ямайка

Один із популярних готелів-домів на деревах розташований серед ліан на зеленому схилі в усамітненому ямайському лісі. Цей курорт площею шість акрів пропонує гостям, серед іншого, шість будиночків на деревах, розташованих високо серед 100-футових баньянових дерев, із приголомшливими видами на Блакитну Лагуну. Кожен будиночок виготовлений із відновлюваних місцевих матеріалів, а меблі та декор створені ямайськими майстрами вручну. Жодне дерево не було зрубано під час створення курорту. Щоб інтегрувати будиночки в природний ландшафт, планування було скориговано так, що деякі дерева буквально проходять крізь дахи. Вони гармонійно поєднують природність і екологічність із розкішшю та сучасними зручностями. Будиночки мають затишні балконні місця, приватні ванні кімнати з фірмовими органічними туалетними засобами, розкішні великі ліжка з білосніжною білизною, кавові/чайні бари, а деякі навіть включають міні-кухню.

Acre, Мексика

Один із найкращих бутік-готелів із будиночками на деревах розташований у пишному притулку в передгір’ях Сан-Хосе-дель-Кабо на 25 акрах зелені. Він складається з 13 кабін, включно з одним Deluxe Double Room, доступним через підвісний міст. Кожен ретрит – це відокремлений оазис серед джунглів. Будиночки мають ліжка king-size, ванні кімнати, душі на відкритому повітрі, мінібари, Wi-Fi та тераси. У вартість також входять щоденні сніданки з випічкою та напоями, доступ до басейну та ранкові заняття йогою. Гості курорту можуть гуляти органічними садами та цитрусовими гаями, зустрічати тварин у звіринці (з павичами, нігерійськими карликовими козами, півнями та чарівним ослом на ім’я Бурріто), грати в пінг-понг або бочче та розслаблятися з вечірніми напоями біля вогнища. На території є спа-центр і невимушений ресторан-бар, що пропонує вишукану фермерську кухню та відзначену нагородами коктейльну програму. Розміщення лише для дорослих. Ці вишукані готелі-доми на деревах демонструють, що можна відновити зв’язок із природою, не жертвуючи комфортом.

Sunset at the Palms Resort, Ямайка

Прекрасна природа чекає гостей уже на терасі будиночка. Джерело: Image Kanopihouse.com

Ще один чудовий готель із будиночками на деревах на Ямайці, цей 10-акровий курорт "все включено" лише для дорослих розташований серед пишної рослинності. Тут гості можуть розслабитися в атмосфері спокою та розкоші, з незайманою природою на тлі та береговою лінією за кілька кроків. Він пропонує 85 номерів і люксів для унікального перебування, оснащених ліжками king-size, сучасними стильними ванними кімнатами, балконами з денними ліжками, щоденно поповнюваними міні-холодильниками, кондиціонерами, безкоштовним Wi-Fi та іншим. Розкішну атмосферу доповнюють халати та капці для нього і для неї, а також вечірнє прибирання номера. П’ять різноманітних ресторанів – від пляжного гриля до буфету та а-ля-карт – є частиною курорту, а гості можуть насолоджуватися інноваційними коктейлями в трьох барах, включно з баром біля басейну. Додатково є приватний пляжний клуб, спа-центр і фітнес-центр. Пакет "все включено" охоплює розміщення в будиночках, усі страви та напої, немотові водні види спорту, доступ до фітнес-центру, денні та вечірні активності, чайові та інше.

Chewton Glen, Велика Британія

Відомі будиночки на деревах також можна знайти в одному з готелів Нью-Форест, розташованому в лісистій долині. Його природні притулки повністю автономні, забезпечуючи приватність, усамітнення та розкіш, яких можна очікувати від п’ятизіркового готелю. Зручності кабін включають послуги консьєржа, ліжка king-size, міні-кухні, джакузі, тераси, підігрів підлоги, приватне паркування, обслуговування номерів і щоденні кошики для сніданку. Для тих, хто хоче вийти за межі свого усамітнення, готель пропонує відзначений нагородами спа-центр, ресторани, кулінарну школу та мальовничий сад неподалік. Chewton Glen створений для релаксації та насолоди для всієї родини, включно з домашніми тваринами. За запитом у будиночках можна розмістити тварин, що є рідкісною пропозицією серед розкішних готелів. Гості можуть обідати зі своїми улюбленцями в ресторані на відкритому повітрі, а чудова стежка для вигулу собак розташована за кілька кроків від пляжу.

The Green O, Монтана, США

Деякі кабіни можна використовувати й для зимових відпусток. Джерело: Image Thegreeno.com

Список найкращих готелів із будиночками на деревах був би неповним без цього курорту "все включено" лише з люксами поблизу Міссули, що охоплює 37 000 акрів лісу. Перебування тут обіцяє захоплюючі краєвиди, кулінарні враження світового класу та безліч пригод, від риболовлі нахлистом і верхової їзди до катання на квадроциклах. Він складається лише з 12 окремих номерів, розкиданих уздовж пагорба, кожен із унікальним плануванням і особливостями. Наприклад, елегантний люкс Tree Haus, розташований на палях, має вікна від підлоги до стелі з видом на лінію дерев. Цей будиночок оснащений скляними спіральними сходами, що ведуть до двоспальної спальні, відкритим джакузі, просторою ванною кімнатою та еко-кухнею. Тим часом люкс Green Haus пропонує живу терасу-дах із віконцем у стелі для спостереження за зірками. На території гості можуть обідати в кількох ресторанах, а через струмок, серед високих сосен, розташований один із найкращих спа-центрів Монтани, розміщений у білосніжній наметовій колонії, що пропонує повне меню спа-послуг.

Primland Resort, Auberge Resorts Collection, Вірджинія, США

Визнаний найкращим курортом на південному сході США за версією Condé Nast Traveler, цей незайманий дикий притулок охоплює 12 000 акрів. Він пропонує різноманітні варіанти розміщення, від зрубів до величного лоджу. Проте те, що виділяє його як один із найцікавіших напрямків для мандрівників, – це три будиночки на деревах над ущелиною річки Дан. Побудовані з ароматного червоного кедра, ці притулки площею 440 квадратних футів розташовані на висоті 2700 футів, пропонуючи приголомшливі краєвиди. Кожен будиночок вміщує двох гостей і доступний через дерев’яний міст. Усередині гості знайдуть просторе двоспальне ліжко та ванну кімнату з душем і глибокою ванною. Зовні простора тераса є ідеальною платформою для спостереження за зірками вночі завдяки високому розташуванню будиночка. Ці будиночки виключно для дорослих. Гості можуть проводити дозвілля в спа-центрі, обсерваторії, ресторані на території та на гольф-полі, а також насолоджуватися пішими прогулянками, йогою та медитаційними заняттями.

Elewana Tarangire Treetops, Танзанія

Розташований на території одного з найкращих готелів Танзанії, цей заклад викликає ностальгічні дитячі спогади про лазіння по деревах і секретні схованки. Він налічує 20 вишуканих номерів, розташованих на вершині пагорба площею 700 квадратних футів, із панорамними видами на крони дерев. Кожен будиночок має просторі спальні, ванні кімнати з подвійними душами та великі приватні балкони. Зручності включають халати, капці, сейф і внутрішній телефон. Перебування в цьому готелі обіцяє численні незабутні враження. Гості можуть вечеряти в традиційному бома, освітленому ліхтарями та піснями масаї, або насолоджуватися вечерею при свічках біля басейну, спостерігаючи за дикими тваринами біля водопою. Сафарі-пригоди відкривають різноманітну флору та фауну регіону, а відвідування села масаї та нічні поїздки за дикою природою з досвідченими гідами пропонують унікальні враження. Гості також можуть насолоджуватися коктейлями, милуючись помаранчевими заходами сонця з вершини.