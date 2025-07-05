Найкращі курорти ''все включено'' на Мальдівах пропонують незабутній досвід відпустки

Сніжно-білі пляжі, розкішні бунгало та вілли, кришталево чисті лагуни та дивовижний тропічний відпочинок — усе це доступно в найкращих курортах "все включено" на Мальдівах. Архіпелаг складається з майже 1200 островів, розкиданих в Індійському океані біля узбережжя Шрі-Ланки. Це ідеальний напрямок для пляжного відпочинку, адже тут можна знайти готелі на будь-який смак, що пропонують необмежені розваги та зручності світового класу.

Варто врахувати, що на Мальдівах небагато курортів із повним пансіоном, а пакети, які включають алкогольні напої та різноманітні екскурсії, знайти ще складніше. Однак, враховуючи кількість островів і готелів, ви можете обрати найкращий варіант для сімейного відпочинку чи романтичної подорожі. Наступний список містить топ-13 курортів "все включено" на Мальдівах, щоб полегшити ваш вибір.

1. Centara Grand Island Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cirm

Шикарний відпочинок в готелі з видом. Джерело: freepik

Ваше перебування в Centara Grand Island Resort & Spa починається з трансферу на гідролітаку та швидкісному катері. Цей чудовий курорт "все включено" на Мальдівах розташований на прекрасному острові в Південному Арі Атоллі. Варіанти розміщення включають понад сто номерів, зокрема вілли, розташовані серед пишних садів або над мерехтливими бірюзовими водами.

Комплекс ідеально підходить для сімей. Серед доступних зручностей:

дитячі клуби, включно для підлітків;

фітнес-центр;

сувенірний магазин;

спа-центр;

дитячий басейн тощо.

Поблизу берега є затонулий корабель, який надзвичайно цікаво досліджувати під час снорклінгу, спостерігаючи за жвавим морським життям. На курорті є кілька варіантів харчування, включно з італійським і тайським ресторанами та снек-барами.

Найкращий тариф "все включено" на Мальдівах включає необмежені закуски протягом дня, преміум-їжу та напої, а також післяобідній чай. План Grand All-Inclusive також охоплює дайвінг-тури та круїзи на заході сонця. Варто врахувати, що будь-які активності, а також відвідування ресторанів необхідно бронювати заздалегідь, бажано за 24 години.

2. Lux* South Ari Atoll

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Dhidhoofinolhu, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.luxresorts.com/en/hotel-maldives/luxsouthariatoll

З 193 віллами та бунгало над водою і зручностями світового класу, Lux* South Ari Atoll, як випливає з назви, заслужено претендує на звання одного з найкращих курортів "все включено" на Мальдівах. Комплекс, розташований на острові Дідхуфіноху, пропонує смачну їжу та великий вибір напоїв у шести ресторанах і п’яти снек-барах. Їжа та алкоголь включені у вартість пакету, а також необмежене морозиво, яке неодмінно сподобається не лише дітям, а й дорослим.

Молодші гості будуть у захваті від клубу PLAY, який щодня пропонує нові та захоплюючі заняття. Поки діти розважаються, дорослі можуть насолоджуватися спа-процедурами або покататися на велосипедах. Гості люксу South Ari Atoll також мають доступ до морської заповідної зони, де можна зайнятися дайвінгом, поплавати поруч із дельфінами, рифовими рибами та навіть китовими акулами.

3. Lily Beach Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Huvahendhoo Island, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.lilybeachmaldives.com/

Чудові зручності, занурювальні басейни та джакузі, доступ до пляжу та фантастичні краєвиди на океан — це мінімум, який може запропонувати один із найкращих курортів "все включено" на Мальдівах. Lily Beach Resort & Spa розташований на приватному острові в Південному Арі Атоллі.

План Platinum включає такі зручності та активності:

харчування в двох елітних ресторанах;

закуски та напої в трьох барах;

заняття йогою, волейболом і тенісом;

щоденно поповнюваний мінібар;

екскурсії (круїз на заході сонця, одноденна поїздка до рибальського села, дайвінг у кораловому саду тощо).

Lily Beach Resort & Spa — чудовий вибір для сімейного відпочинку, адже тут є безкоштовний дитячий клуб Turtle. Курорт пропонує різноманітні варіанти розміщення: від елегантних пляжних вілл до сучасно оформлених люксів. Для тих, хто планує романтичну відпустку, ідеальним вибором буде будиночок над водою з приватним басейном, терасою, джакузі та послугами дворецького.

4. Komandoo Maldives Island Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Lhaviyani Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.komandoomaldives.com/

До списку топ-13 курортів "все включено" на Мальдівах входить Komandoo Maldives Island Resort, розташований на атолі Лавіяні. Цей комплекс призначений лише для дорослих. Окрім розкішних бунгало над водою, деякі з яких включають приватне джакузі, курорт пропонує золотий пакет "все включено", який включає незабутній круїз на заході сонця та знижки на певні спа-процедури.

Персонал курорту може допомогти організувати різноманітні екскурсії, включно з груповою поїздкою на віндсерфінг. Також варто забронювати вечерю або принаймні обід у чудовому ресторані 5.8 Undersea, найбільшому у світі повністю скляному підводному ресторані. Поки ви насолоджуєтеся унікальними стравами з дегустаційного меню, можна спостерігати за черепахами, тропічними рибами та навіть скатами.

5. Outrigger Maldives Maafushivaru

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Maafushivaru Island, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.outrigger.com/hotels-resorts/maldives/south-ari-atoll/outrigger-maldives-maafushivaru-resort

Розкішні бунгало серед бірюзових вод. Джерело: https://www.outrigger.com/

Серед ідеальних курортів "все включено" на Мальдівах, які найкраще підходять для пар. Комплекс розташований на невеликому, але дуже красивому острові, який можна обійти за десять хвилин.

Варіанти розміщення варіюються від бунгало над бірюзовою лагуною, кожне з приватним переходом, до просторих вілл прямо на білому піщаному пляжі. Номери включають розкішну мармурову ванну кімнату та тераси з приголомшливими краєвидами. Гості також можуть забронювати віллу з приватним басейном.

План "все включено" включає сніданок, обід і вечерю, а також поповнюваний мінібар у номері. Для перебування тривалістю понад три ночі, окрім можливості займатися немоторними видами спорту, надаються знижки на спа-процедури, відвідування місцевих ресторанів, снорклінг або круїз на заході сонця на вибір.

6. Constance Moofushi

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Moofushi Island, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/moofushi/

Почніть незабутню подорож на борту традиційного човна доу, здійснивши тур навколо острова Муфуші, розташованого в Південному Арі Атоллі. Constance Moofushi — це прекрасний курорт "все включено" на Мальдівах, який пропонує все необхідне для ідеальної відпустки: від вишуканої кухні та преміум-напоїв до стильних просторих номерів.

Гостям доступні різноманітні варіанти розміщення, включно з пляжними віллами та бунгало над водою, що пропонують панорамні краєвиди на Індійський океан. Найкращий тариф "все включено" на Мальдівах включає смачні страви в ресторані, де меню змінюється щодня, необмежені фірмові коктейлі та вина з власного винного погребу готелю.

Понад 30 унікальних дайвінг-локацій знаходяться в межах півгодинної поїздки від острова, якщо, звісно, ви захочете залишити свою комфортну віллу з солом’яним дахом, що височіє над бірюзовими водами.

7. Constance Halaveli

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/

Цей п’ятизірковий курорт "все включено" на Мальдівах розташований на приватному острові в Північному Арі Атоллі. До Constance Halaveli можна дістатися на гідролітаку з міжнародного аеропорту Мале менш ніж за півгодини.

Курорт ідеально підходить для сімей, адже молодші гості можуть розважатися в дитячому клубі, поки дорослі досліджують яскраве життя Індійського океану, насолоджуються спа-процедурами або просто засмагають на приватній сонячній терасі. Серед популярних активностей — спостереження за дельфінами та снорклінг.

Ви можете зупинитися в стильно оформлених віллах, призначених для різної кількості гостей. Більшість апартаментів включають басейн, джакузі на відкритому повітрі та мебльовані тераси. Тарифи "все включено" охоплюють необмежені напої та харчування, але лише у вибраних ресторанах. Гості також отримують дві заплановані човнові екскурсії безкоштовно під час перебування.

8. Four Seasons Resort & Spa Voavah Island

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Voavah Island, Baa Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/maldivesvoavah/

На Мальдівах курорти "все включено" пропонують унікальний досвід, включно з можливістю жити як справжня знаменитість на віддаленому приватному острові в атолі Баа. Four Seasons — це розкіш світового класу в райському куточку. Курорт має гідролітак і приватну яхту, спа-центр над бірюзовою лагуною, найкращих шеф-кухарів і багато іншого.

Острів, який можна повністю забронювати для приватного відпочинку, може вмістити до 21 гостя в найвищому комфорті. Комплекс пропонує необмежені можливості для водних видів спорту, таких як дайвінг, снорклінг, SUP-серфінг тощо.

9. Kandolhu Maldives

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Kandolhu Island, North Ari Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.kandolhumaldives.com/

Один із найкращих курортів "все включено" на Мальдівах пропонує розміщення в 30 стильних і просторих віллах. Апартаменти мають великі ванні кімнати з вікнами від підлоги до стелі, що відкривають надзвичайні краєвиди.

Kandolhu Maldives розташований на Північному Арі Атоллі, оточений піщаними пляжами та пишними зеленими садами. Щоб отримати найкращий досвід безтурботної відпустки, варто скористатися тарифом Kandolhu Ultimate Includes, який включає вечері в п’яти ресторанах, круїз на заході сонця або снорклінг, а також знижку на спа-процедури.

10. Adaaran Prestige Water Villas

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Raa Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.adaaran.com/prestigewatervillas/

Десять елітних вілл із сонячними терасами зі скляним дном і великою кількістю натурального дерева в інтер’єрі височіють над чистими водами атолу Раа. Adaaran Prestige Water Villas — це топовий курорт "все включено" на Мальдівах, який пропонує зручності світового класу та безліч приємних дрібниць, таких як шампанське після прибуття, щоденні свіжі закуски та фрукти тощо. Крім того, доступна цілодобова послуга дворецького.

Особливу увагу варто приділити надзвичайним віллам, які пропонують фантастичні краєвиди, зокрема на Мале вдалині. Простора ванна кімната має скляну підлогу, а тераса оснащена басейном і забезпечує прямий доступ до океану.

У рамках пакету "все включено" гості отримують напої та харчування в ресторанах Farivalhu Fine Dining і Kithajima, фотокруїз на заході сонця або нічну риболовлю, а також обладнання для снорклінгу. Комплекс має великий басейн, дайвінг-центр і спа.

11. Kihaa Maldives

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Kihaa Island, Baa Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.kihaamaldives.com/

Для тих, хто шукає максимальної приватності та усамітнення, Kihaa Maldives — хороший вибір. Комплекс розташований на приватному острові в атолі Баа та демонструє всі переваги розкішної відпустки "все включено". Окрім розміщення, ціна бронювання включає щоденні прийоми їжі та напої в головному ресторані готелю Kihaa з буфетом. Активності та розваги, доступні гостям Kihaa Maldives, включають:

водні лижі;

дайвінг;

віндсерфінг;

снорклінг;

косметичні процедури та масажі в нагородженому спа-центрі над водою.

Курорт також підходить для сімей із дітьми, адже для молодших гостей передбачена весела розважальна програма. Є також можливість скористатися незвичайними екскурсіями, такими як спостереження за дельфінами, поїздки до автентичних місцевих сіл, круїзи на заході сонця тощо.

12. Meeru Island Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Meerufenfushi Island, North Male Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.meeru.com/

Відпочик біля басейну у готелі. Джерело: https://www.meeru.com/

Один із найбільших і найстаріших курортів на Мальдівах — Meeru Island Resort & Spa, який пропонує класичний досвід відпочинку на райських островах. Комплекс складається з двох частин: одна призначена лише для дорослих, інша ідеально підходить для сімей із дітьми. У будь-якому випадку ви знайдете чудові ресторани та бари, водні види спорту та безтурботну відпустку найвищого рівня.

Цей курорт пропонує тариф "все включено плюс", який включає такі переваги:

щоденні сніданки, обіди та вечері в одному з двох буфетних ресторанів;

необмежені алкогольні та безалкогольні напої;

уроки гольфу;

безкоштовні групові заняття дайвінгом тощо.

Також у вартість бронювання входить одна вечеря з трьох страв за кожні п’ять днів перебування в ресторанах Hot Rock або Asian Wok.

13. Baros Maldives

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Baros Island, North Male Atoll, Maldives

Вебсайт: https://www.baros.com/

Для персоналізації вашого перебування на островах Індійського океану в атолі Північний Мале Baros Maldives пропонує кілька варіантів пакетів "все включено". Найпопулярніший — тариф Blissful Baros, який включає такі переваги:

шампанське та фрукти після прибуття;

сніданок і вечеря в елегантному ресторані Lime на лагуні;

щоденне купання на світанку;

трансфер до аеропорту;

знижки на вечерю в ресторанах The Lighthouse і Cayenne Grill.

Для любителів активного відпочинку доступний пакет Book Direct, який надає безкоштовне обладнання для снорклінгу та немоторні водні види спорту. Обов’язково вирушайте в екскурсії, щоб дослідити Мальдіви з води та суші.