Найкращі бюджетні готелі Лондона з високими рейтингами та відгуками. Чудові варіанти розміщення в місті

Бюджетні готелі Лондона допоможуть вам заощадити на проживанні, дозволяючи виділити більше коштів на харчування, шопінг або інші бажані активності в місті. Проте ми не йдемо на компроміс із комфортом. Наш підбір недорогих варіантів розміщення в Лондоні забезпечує все необхідне для комфортного перебування, включно з хорошим нічним сном, ранковим душем і навіть бадьорою кавою в номері.

Якщо ви шукаєте бюджетний готель у Лондоні з опцією "ліжко та сніданок", ви знайдете його тут. Заощаджуйте свої гроші та час, ознайомившись із нашим перевіреним списком недорогих варіантів проживання в Лондоні. Від рейтингових хостелів до готельних номерів і розкішних притулків – у нас є варіанти на будь-який смак. З цими доступними помешканнями подорож до столиці Англії стає приємнішою та бюджетнішою, розширюючи ваші можливості в місті.

1. Corner London City – Whitechapel

Стильне та комфортне, але недороге місце для проживання в Лондоні. Номери мають унікальні інтер’єрні рішення, які можуть здатися сміливими, особливо для любителів класичного та традиційного стилів. Розташований за кілька хвилин ходьби від станції метро Aldgate East із чудовим наземним сполученням, готель пропонує як комфорт, так і мобільність. А ось вишенька на торті: ви насолоджуватиметеся дощовим душем, безкоштовним чаєм і кавою, а також можливістю позичити велосипед безкоштовно для дослідження міста – круті бонуси!

У радіусі однієї милі ви знайдете найкращі ресторани, художні галереї, магазини для шопінгу та нічні клуби для приємних вечорів у Лондоні.

Ціна: Неймовірно вигідна пропозиція для Лондона.

Обирайте власний ритм життя в Generator Hostel у Лондоні. Джерело: https://www.booking.com/

2. Generator Hostel – Bloomsbury

Чудова знахідка в самому центрі міста, за кілька кроків від Пікаділлі. Сучасний і комфортний, пропонує широкий вибір як двоярусних ліжок, так і приватних номерів. Близькість до вокзалу Кінгс-Крос особливо зручна для транзитних мандрівників. Хостел приймає групові бронювання, що зручно для компаній, які хочуть швидко оселитися та ефективно досліджувати Лондон.

Хостел надає безкоштовний Wi-Fi, "жіночу" зону, бар, кафе та навіть туристичний магазин – приємна зупинка. Орендуйте велосипед, зберігайте речі в камері схову, користуйтеся пральнею – усе це без необхідності покидати хостел. Можливо, один із найкращих бюджетних варіантів розміщення в центрі Лондона.

Ціна: Спробуйте і переконайтеся.

Чудова зупинка в Лондоні недорого та зі стилем. Джерело: https://www.booking.com/

3. YHA London у Westminster – Fitzrovia

Бачили коли-небудь стильні меблі в хостелі? Ось ваш шанс. Хостел поділений на жіночі та чоловічі секції, має піцерію та бар на території, а також спільну кухню. Для безпечного зберігання речей передбачені спеціальні шафки, а окрема кімната для багажу дозволяє розмістити габаритні валізи.

Ви можете обрати номер із власною ванною або скористатися спільними душовими кабінами. Можливість придбати сніданок, не покидаючи хостел, робить подорож дуже зручною. Першокласне розташування, лише 5 хвилин від станції метро, забезпечує мобільність, а близькість до Ріджентс-парку та Оксфорд-стріт порадує любителів прогулянок.

Ціна: Краще не буває.

Знайдіть свою щасливу кімнату в Z Hotel у Лондоні. Джерело: https://www.thezhotels.com/

4. Hotel Z – Soho

Проживання в серці культурної сцени Лондона зазвичай досить дороге. Однак у цьому випадку ви можете покластися на чудові рекомендації для доступного перебування в Лондоні без втрати комфорту. Якщо вам не потрібен великий простір, усе інше вам ідеально підійде.

Ви будете оточені театрами, відомими книгарнями, великими музеями та різноманітною ресторанною сценою, яка точно розширить ваші кулінарні горизонти. Насолоджуйтесь чаєм або кавою прямо в номері, перш ніж вирушити досліджувати Сохо, один із найжвавіших районів Лондона.

Ціна: Ризикніть і перевірте.

Елегантність зупинки в Strand Palace Hotel. Джерело: https://www.strandpalacehotel.co.uk/

5. The Strand Palace Hotel у Covent Garden – The Strand

Понад 100 років цей готель зберігає свій англійський шарм і успішно конкурує з престижними закладами, такими як The Savoy. Номери сучасні та елегантні, зберігають атмосферу завдяки цікавим деталям інтер’єру та вишуканому аристократичному сервісу. Розташований серед жвавих театральних сцен, готель також проводить власні організовані заходи та вечори.

На території ви можете насолодитися індійською кухнею та навіть організувати власну дегустацію джину. Скористайтеся тренажерним залом і щоденними турами по Вест-Енду.

Хоча Strand Palace загалом не вважається бюджетним, деякі його номери можуть приємно здивувати, пропонуючи відносно недороге перебування в Лондоні.

Ціна: Приємна.

Історичні інтер’єри в Church Street Hotel, Лондон. Джерело: https://churchstreethotel.com/

6. Church Street Hotel у Southwark – Camberwell

Привабливий, барвистий і надзвичайно атмосферний, цей відносно недорогий готель у Лондоні пропонує опцію "ліжко та сніданок", хоча сніданок включений лише для окремих номерів. Мексиканський дух і декор втілив у життя Хосе Райдо, надаючи готелю абсолютно унікальної атмосфери.

Номери з високими стелями світлі та прикрашені цікавими меблями, а ванні кімнати оснащені екологічними туалетними засобами.

Бар і ресторан готелю є популярними місцевими закладами – завітайте на напій і дослідіть чарівний район південно-східного Лондона.

Ціна: Розумна ціна за зупинку в Лондоні.

Чудовий смак тимчасового лондонця в Garden Court Hotel, Лондон. Джерело: https://www.booking.com/

7. Garden Court Hotel біля Notting Hill – Bayswater

Західний Лондон пропонує різноманітні пам’ятки та активності, що робить його привабливим напрямком. Якщо ви шукаєте комфортне розміщення, не витрачаючи зайвого, зверніть увагу на Garden Court Hotel. Номери мають тераси, що додають лондонської романтики вашому перебуванню. З приємними інтер’єрами, шкіряними меблями, дерев’яною підлогою та затишними ліжками ви почуватиметеся як удома. Уявіть, як повертаєтеся після дня досліджень до комфортного та доступного притулку. Освіжаючий душ і просторе, чисте ліжко – усе, що потрібно для розслаблення. До того ж сніданок включений у ваше перебування, що робить цей готель вигідною пропозицією з чудовими відгуками.

Ціна: Чудова угода.

Затишно, комфортно та стильно в Stylotel Hotel, Лондон. Джерело: https://www.booking.com/

8. Stylotel Hotel – Paddington

Входячи до топу бюджетних готелів Лондона, Stylotel легко займає місце в десятці найкращих. Хоча він дотримується прагматичного та спрощеного підходу, він випромінює певний шарм, подібний до бізнес-ретриту. Фірмові подушки та сувенірні предмети додають відчуття важливості та підкреслюють його відданість сталому розвитку та підтримці репутації. З 50 різноманітними номерами гості можуть обирати розміщення відповідно до своїх уподобань і бюджету. Кожен номер, відомий як "styleroom", ретельно спроектований, щоб забезпечити гостям комфортне та персоналізоване перебування. Бар готелю нагадує яскравий кінотеатр, що робить його ідеальним місцем для відпочинку та спілкування в п’ятничний вечір. Якщо ви обираєте стандартні номери, ви отримаєте відмінну цінність за свої гроші.

Ціна: Пропонує чудову цінність і навіть більше.

Ваш доступний притулок у хостелі Wombats City, Лондон. Джерело: https://www.wombats-hostels.com/

9. Wombats City Hostel у Tower Hamlets – Wapping

Wombats City Hostel у Tower Hamlets пропонує жваву атмосферу без типового безладу, часто асоційованого з хостелами. З 120 різноманітними варіантами розміщення, включно з двомісними номерами з приватними ванними, гості можуть насолоджуватися підвищеним комфортом і приватністю. Хостел випромінює затишну та сучасну атмосферу, приділяючи пріоритет задоволенню гостей. Хоча доступна спільна кухня, гості також можуть замовити готові сніданки. Додаткові зручності, такі як бар, кафе, пральня та відмінний Wi-Fi, забезпечують приємне перебування.

Ціна: Чудові пропозиції для цього району Лондона.

Усамітнення серед жвавого району в MIMI’S Hotel, Лондон. Джерело: https://www.facebook.com/

10. Mimi’s Hotel – Soho

Цей новачок серед бюджетних готелів Лондона швидко здобув популярність. Розташований у жвавому та мальовничому районі Сохо, комфорт за розумною ціною є значною перевагою. Інтер’єри випромінюють розкіш, незвичну для бюджетних готелів. Лаундж-зона з каміном, м’якими пуфами, розкішними шторами та дерев’яними акцентами викликає шарм старого Лондона в сучасному виконанні. Серед 53 номерів є кілька затишних притулків, ідеальних для незалежних мандрівників. Номер Mini Mimi, площею лише 7 квадратних метрів, має просторе ліжко, компактну робочу зону та ванну кімнату. Вікно біля ліжка створює атмосферу розкішного приватного купе в поїзді, без тряски та шуму.

Ціна: Ідеальний баланс.

Проживання для пар у недорогому хостелі Safestay у Лондоні. Джерело: https://www.safestay.com/

11. Safestay Hostel – Holland Park

Проживання в Лондоні за доступною ціною серед зелені, прогулянкових доріжок і повітря, наповненого киснем, – це фантастична можливість. Хостел розташований біля яковитанського маєтку і навіть ділить із ним частину території. Ви можете зберігати свої речі в загальній спальні, де двоярусні ліжка оснащені індивідуальними лампами для читання та маленькими шафками. Або ж оберіть двомісний номер для повної приватності та релаксації. Цілодобова рецепція додає зручності для спонтанних зупинок або непередбачених обставин. Хостел пропонує розваги та зручності, включно з більярдною, кав’ярнею та можливістю організувати швидкий сніданок.

Поблизу готелю ви можете прогулятися антикварними магазинами, відвідати цікаві музеї, а за кілька хвилин їзди на метро помилуватися Букінгемським палацом.

Ціна: Майже крадіжка.

Повернення додому в Luxury Hotel, Лондон. Джерело: https://www.theluxuryinn.com/

12. Luxury Hotel у Islington – De Beauvoir

Коли вдається створити щось по-справжньому затишне та сімейне, творча атмосфера наповнює весь простір і підтримує ауру домашньої гостинності. Цей маленький готель в Іслінгтоні має лише чотири номери, кожен із приватною ванною та всім необхідним для спокійного сну. Елегантний смак і любов до деталей створили гармонійний притулок, де кожного гостя зустрічають із радістю та турботою.

Для сніданку гості можуть скористатися спільною вітальнею та кухнею або вийти в сад у теплі місяці, щоб зробити свої ранки особливими та натхненними. Частуйтеся чаєм, кавою та фруктами зі спільного столу та сприяйте атмосфері для інших мандрівників. Район De Beauvoir межує з модним районом Далстон, пропонуючи гостям вибір для цікавого маршруту.

Ціна: Вартість відображає ще один прояв любові та турботи до індивідуальності.

13. Hotel California – King’s Cross

Розташований неподалік від аеропортів, цей готель пропонує доступне розміщення в Лондоні, ідеальне для ночівлі. Відмінне сполучення та численні варіанти громадського транспорту допоможуть вам дістатися до бажаних пам’яток і насолодитися цікавими прогулянками Лондоном.

Георгіанські будівлі готелю містять 60 комфортних варіантів розміщення. Номери прості та зрозумілі, з маленькими штрихами, як-от картини та об’ємні стіни, що додають характеру. Оснащений усім необхідним для безпроблемного перебування, готель пропонує чудовий варіант для бюджетної зупинки в Лондоні.

На території ви знайдете стилізований бар і лаундж, де можна зручно розташуватися з ноутбуком і насолодитися сніданком зі свіжої випічки та чашкою улюбленого напою. У теплі дні літня тераса додає шарму вашому перебуванню в одному з найкращих дешевих готелів Лондона.

Ціна: Доступно та стильно.

Яскрава простота в центрі Лондона в Grange Langham Court Hotel. Джерело: https://www.gemhotels.com/

14. Grange Langham Court Hotel у Westminster – Fitzrovia

Ця чотиризіркова перлина – чудовий вибір для відвідувачів Лондона. Ви можете насолоджуватися чудовим шопінгом у районі та смакувати французьку кухню на території. Якщо ви бізнес-мандрівник, конференц-зали та технологічні зручності точно вам сподобаються.

З 56 затишними номерами на вибір ви знайдете свою зону комфорту, не витрачаючи зайвого. Кожен номер має елегантний інтер’єр, комфортне ліжко, чудові ванні зручності, телевізор і обслуговування номерів.

Бар і їдальня завжди готові прийняти вас у приємній обстановці, пропонуючи різноманітне меню та широкий вибір напоїв. Розгляньте тематичні пакети готелю, щоб покращити ваше перебування та додати додатковий шар насолоди.

Ціна: Не так дешево, як можна було б сподіватися, але й не так дорого, як могло б бути.

Ночівля прямо в аеропорту Гатвік у Bloc Hotel, Лондон. Джерело: https://www.blochotels.com/

15. Bloc Hotel – Gatwick

Проживання в аеропорту може бути дуже вигідним і зручним. Більше немає турбот про додаткові витрати чи непотрібні клопоти. Південний термінал Гатвіка тепер пропонує 245 номерів для комфортного розміщення гостей. Ці чудові номери мають великі ліжка, дощові душі, телевізори та Wi-Fi, щоб просто та зі смаком зайняти ваш час очікування. Є навіть варіанти для романтичних притулків, які можуть слугувати зупинкою під час очікування медового місяця. Види можуть бути одноманітними, але хто сказав, що літаки не можуть створювати розслаблюючу картину для тих, хто не боїться літати?

Ціна: Чудово для зупинки в аеропорту Лондона.