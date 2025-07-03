Loganair пропонує тимчасову акцію для більш гнучких квитків і збільшення норми багажу

З 2 по 9 липня 2025 року пасажири, які бронюють відповідні рейси з Loganair, отримають безкоштовне підвищення до покращеного тарифу Fly Flex. Починаючи з 1 серпня, ця акція збігається з важливим етапом для Loganair, яка перевезла майже 7,5 мільйона пасажирів з моменту ребрендингу в 2017 році. Пропозиція діє на маршрутах, які виконує безпосередньо перевізник, і не вимагає додаткових дій від мандрівників для активації.

Оновлення до тарифу Fly Flex включає кілька додаткових переваг для пасажирів без додаткових витрат:

Збільшення норми зареєстрованого багажу з 15 кг до 23 кг;

Одна ручна поклажа вагою 6 кг та особистий предмет включені;

Безкоштовний вибір стандартного місця;

Можливість зміни рейсу в той же день без плати за зміну (може застосовуватися різниця в тарифі);

Збільшення нарахованих балів Avios за рейс: 650 замість звичайних 410.

Ці зміни забезпечують більшу гнучкість і зручність під час напруженого літнього періоду.

"Надаючи нашим клієнтам безкоштовне підвищення, ми не лише пропонуємо додаткові переваги, але й забезпечуємо понад сім з половиною тонн безкоштовного багажу по всій нашій мережі." - Люк Лавгроув, головний комерційний директор Loganair

Можливість змінити рейс у той же день без штрафу може бути особливо корисною у випадках погодних збоїв, особистих надзвичайних ситуацій або змін у розкладі. Додаткова норма багажу також може полегшити тягар для тих, хто вирушає у тривалі поїздки, перевозить спортивне спорядження або подорожує з дітьми, коли потреби в багажі зазвичай вищі.

Пропозиція особливо актуальна для мандрівників, які використовують регіональні сполучення до або з більш віддалених частин Великобританії. Loganair обслуговує маршрути до Високогір’я, островів і менших міст, забезпечуючи важливі зв’язки там, де інші варіанти подорожей обмежені. Ці покращення можуть зробити маршрути більш привабливими для тих, хто цінує комфорт і зручність під час складних планів подорожей або пересадок у ключових вузлах.

Хоча акція діє лише тиждень, вона відображає ширшу тенденцію серед регіональних авіакомпаній пропонувати більш гнучкі тарифні опції без підвищення базових цін. Для пасажирів, які планують поїздки з серпня, ця ініціатива може запропонувати як практичні переваги, так і економію коштів. Оскільки літні подорожі залишаються напруженими, а операційні проблеми зберігаються, нові переваги, такі як збільшена норма багажу, бонуси за лояльність і гнучкіші опції, надають реальну цінність пасажирам.