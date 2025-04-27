Ліквідований в Росії генерал обирав цілі для комбінованих атак по Україні

Читаю цікаві речі. З'ясовується, що підірваний у підмосковній Балашихі російський генерал на літеру "М" - не просто хрін із бугра у великих погонах. Саме він відповідав за вибір цілей та розробку ударів за допомогою комбінованих атак "Шахедів" та ракет по українських містах. Тобто кров та сльози в Одесі та Сумах, Києві та Кривому Розі, Харкові та Запоріжжі, у… та де завгодно. Це його розробка, його рішення, яке він подає на підпис нагору. Зі своїм обґрунтуванням доцільності

Тобто це такий кривавий чорт, якого в пеклі вже просто зачекалися. Звісно, спецслужби його вирахували. І, звичайно, дістали. Це було неминуче, бо ось такі військові злочинці дадуть відповідь першими. Саме цей генерал М..лик, можемо згадати командира підводного човна, який випустив ракету по Вінниці. Він бігав ранком, але від п'яти пострілів не втік

Їх дістануть першими. Ніхто не вимагатиме довгого слідства, суду та читання інтерв'ю з комфортабельної камери у європейській в'язниці. Отак це буде. Так. Пропагадисти і чорти дрібнішим рангом – ви ж розумієте, що означає "бути в черзі", так? І мирна угода взагалі ніяк не впливає на цей процес.