Хто такий Мединський? Навіщо Путін воскресив ''мертвий Стамбул''

Це особа, яка вісім років перебуває під американським санкціями, а ще автор нових підручників для російських школярів, які прославляють "СВО на Украине". Складно було знайти смачніший плювок в очі колективного Заходу, але кремлівський карлик таки його знайшов.

Мединський на чолі переговорної групи — спроба Путіна продати ілюзію, що з березня 2022 року нічого не змінилось. Що ось, була тимчасова пауза, але далі продовжуємо уламувати українську сторону на капітуляцію. Хоча, якщо погортати будь-який план — хоч Кіта Келлога, хоч "22 пропозиції миру" від Стівена Віткоффа — ніде немає жодної згадки про зменшення чисельності української армії та російські гармати, націлені прямо на урядовий квартал.

Мединський вже на першому підході до преси у Стамбулі поширив головний наратив кремлівської пропаганди.

"Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу у Стамбулі, який, на жаль, було перервано українською стороною три роки тому. Наша делегація має всі повноваження та компетенції для ведення переговорів. Делегація налаштована на конструктивний лад, пошук можливих розв'язок і точок дотику. Завдання прямих переговорів з українською стороною – рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові першопричини конфлікту", — сказав посланець Путіна.

Таким чином Кремль прагне воскресити тему улещування Росії поступками від України. Хоча здавалось би, їх давно закрила оцінка колишньої заступниці державного секретаря США епохи Джо Байдена.

Також — це створення враження марності боротьби, яку Україна інтенсивно вела три роки. Урок, призначений для інших країн насамперед, — здавайтесь, опір марний.

В інтервʼю за вересень 2024 року пані ексдержсекретар пояснювала небезпеку оригінального Стамбула. За ним вимагалось, аби Україна відмовилася від низки систем озброєнь, але жодних зустрічних вимог Росії не висувалося. Нуланд наголосила, що Стамбульські угоди навіть не передбачали відведення російської армії від державного кордону.

"Вони забороняли Україні після укладання угоди мати деякі системи озброєння. Отже, по суті, Україна була б ослаблена як військова сила. При цьому аналогічних обмежень для Росії не було. Від Росії не вимагалося відступити, від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною, їй не забороняли тримати на кордоні якесь озброєння", – пояснювала ексурядовиця.

Тож повернути на переговори особу, яка в оновлених підручниках для російської школи прямо назвала США "головним бенефіціаром українського конфлікту", — це намагання повернути світ у дискусію весни 2022 року.

Тоді коронним коментарем на тему, що Росія забула в Україні, було щось на кшталт такого: "Є беззаперечні докази того, що Київ планував почати найближчим часом наступ проти Донбасу, і тоді Росії в будь-якому разі довелося б стати на захист десятків і десятків тисяч російських громадян, які там проживають. У цих умовах Росія і була змушена розпочати спеціальну військову операцію". Так розводився Мединський в перервах між посиденьками з українським делегатом Давидом Арахамією.

Трошки пізніше — у квітні 6 квітня 2022 року Мединський намагався спростовувати інформацію про масові вбивства в Бучі, заявивши, що звірства російських військових були нібито інсценовані Україною: "Ці вбивства були вигідні українській владі, а російські військові органічно та генетично не здатні на такі злочини".

Але нинішня поїздка путінського холуя на Стамбул дає друге дихання його карʼєрі. Низка закордонних ЗМІ слухатимуть його коментарі, а державний секретар Марко Рубіо, може, ще і руку потисне особі під американськими санкціями. Що це, як не публічне приниження Вашингтона?

Паралельно з цим зʼявились "темники", як саме російським пропагандистам пропонують продавати цю рибу народу.

Радять зазначати, що під час формування делегації на Путіна не вплинули "ні слова Дональда Трампа, ні заяви Зеленського", які вимагають 30-денного припинення вогню, інакше обіцяють посилити санкції.

Далі — активно форсити, що зараз "переговори проходять на гірших для України умовах", ніж три роки тому. Упевнена, що частина наших анонімних каналів з пулу Медведчука та Арестович радісно підіграють подібним вкидам.

А те, що зустріч буде провальна — уже очевидно. Кремль радить дружній до себе пресі готувати аудиторію до провалу зустрічі: у тексті методички йдеться про "новий пакет санкцій". Автори тексту рекомендують розповідати росіянам, що нові санкції "не завдадуть шкоди розвитку країни", Росія "успішно справляється з викликами будь-яких санкцій", а бюджет країни "зверстано з їх урахуванням".

Тож ймовірно — після Стамбулу всі поїдуть додому розчаровані. США доведеться накласти новий пакет санкцій, бо сигналів миру від Путіна не буде. А Росія займеться літнім наступом — у святій вірі, що ще урве українських територій і Україна врешті приповзе на третій Стамбул.

Словом, на турецьких курортах будуть тягати кота за хвіст, щоб уникнути санкцій, а на фронті буде все без змін…

Імітацією "переговорів" Росія відтягує санкції проти нафти і продовжує улюблену справу зі знищення українців та нашій землі.

Спеціально для Еспресо