Кто из украинцев может получить отсрочку по семейным обстоятельствам: о чем следует знать

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он внес некоторые изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу по семейным обстоятельствам.

Об этом пишет enovosty.com. Детальнее о порядке оформления отсрочки можно узнать на сайтах Министерства обороны Украины и Правительственного портала.

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Кто имеет право на отсрочку?

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на отсрочку по семейным обстоятельствам имеют право:

Женщины и мужчины, имеющие троих и более детей младше 18 лет. Это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Это касается случаев, когда второй родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, или когда мать воспитывает ребенка по решению суда.

Это касается случаев, когда второй родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, или когда мать воспитывает ребенка по решению суда. Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с серьезными заболеваниями. К таким заболеваниям относятся: Тяжелые перинатальные поражения нервной системы Врожденные пороки развития Редкие орфанные заболевания Онкологические и онкогематологические заболевания Детский церебральный паралич Тяжелые психические расстройства Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) Острые или хронические заболевания почек IV степени Тяжелые травмы Потребность в трансплантации органов Потребность в паллиативной помощи

К таким заболеваниям относятся:

Женщины и мужчины, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Лица, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком или родителями, нуждающимися в постоянном уходе.

Попечители лиц, признанных судом недееспособными.

Мужчины, чьи супруги имеют инвалидность I или II группы. В некоторых случаях право на отсрочку имеют также мужчины, чьи жены имеют инвалидность III группы.

Лица, имеющие родителя с инвалидностью I или II группы. Это касается случаев, когда нет других лиц, не военнообязанных и должны содержать этих людей.

Это касается случаев, когда нет других лиц, не военнообязанных и должны содержать этих людей. Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, которые ухаживают за ней.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужчину (жену), проходящего военную службу.

Как оформить отсрочку?

ТЦК проверяет наличие оснований отсрочки и оформляет соответствующие документы. Это можно сделать с помощью реестра "Оберег", на основании данных из других государственных реестров.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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