Хто і чому палить військові автомобілі?

18 серпня 2023 року я написав статтю на NV "Мікрокредит національної безпеки", де казав що вразливі верстви населення в борговій ямі є питанням національної безпеки, оскільки легко можуть стати інструментами ФСБшного товарища майора для диверсійної або агентурної діяльності в Україні.

17 червня 2024 року, вночі, представники саме цієї вразливої верстви мені пофарбовану у зелений машину майже і спалили. На прохання того ж таки товариша майора ФСБ. Якщо без деталей, то: мати і неповнолітній син діяли разом, боргова яма мікрокредитів, канал в телеграмі, вербовка, куратор, обіцянка 500 баксів після фотодоказу спалення.

Фотки пво і располаг з місця проживання теж на телефоні є, але чому завданням таких агентів так часто стають саме машини військових? Бо це поглиблює розкол у суспільстві. Військові ображаються на цивільних, патріоти починають вірити, що "кругом ждуни", російські ЗМІ дають новини про те, як "молодші брати на украінє" чинять героїчний опір київській хунті. І питання всього цього рейваху – в кращому випадку пара тисяч баксів – крихти для ФСБ але цілий статок для людей у безвиході. Так само і можливі підпали тцк чи якихось ще адмін будівель - це буде ніякий не розкол суспільства, а просто замовлення.

До висновків:

1. Для військових. Цей двіж точно масовий і буде зростати. Це перелякані нещасні люди, тому паркуйтесь в місцях масового проживання краще під камерами, на місцях які добре видно, пильнуйте хто де лазить поряд з вашою машиною. І не тільки машиною;

2. Для військових і громадян – ці випадки у 90% результат відчаю і безвиході, а не демонстрація громадянської позиції. Не варто прислухатися до того, що про це скаже потім ворожа пропаганда;

3. Для громадян. Якщо ви думаєте що війна далеко, то вона насправді поряд;

3. Для батьків. Оскільки там є спрямовані зусилля на залучення неповнолітніх, то пильнуйте, звертайте у вагу на своїх дітей, спілкуйтесь і все таке;

4. Для влади. Вразливі верстви населення це точно надовго і це точно небезпечно. Все тільки починається.

П.С: Окремо (і вперше мабуть) хотів би відмітити НацПол за те, що оперативно прийняли паліїв в момент вчинення та й тачку врятували (вона навіть потім завелась). Моя повага такій праці.

П.С 2: Із цікавих деталей - лого ДемСокири на капоті стало причиною вибору куратором саме моєї тачки серед інших зелених машин навкруги. Обідився за шось, чи шо?