Добре, а ви справді вірите, що у нинішніх умовах підписання якогось папірця буде означати завершення війни?

Що і хто завадить бункерному психопату обстрілювати українські міста після підписання? Власне, на основі якої юридичної бази він робить це зараз? Є якийсь договір, який дозволяє йому гатити з балістики по багатоквартирним будинкам?

То що і хто йому завадить це зробити після підписання? Трамп? Він скаже, що вірить "другу владіміру", і не треба його провокувати, бо буде гірше. Ще щось додасть про "карти". Все.

То який сенс цього цирку? І до чого тут Крим? Чому саме Крим? Адже бункерний психопат не збирається віддавати не лише Крим, але всю Україну.

Крим якраз йому віддав консенсус "західних еліт" 2014 року в особисту власність, наклав за це смішні санкції. Будь ласка, володій. Кримом він міг би спокійно володіти до кінця свого життя.

Але він хоче все. А Крим – це лише інструмент.

Що очевидно зараз. Бункерний смертельно ненавидить Зеленського. Зараз він для нього (та й для всієї "еліти" росіян) – це лютий ворог, якого треба знищити. Політично, фізично. У будь-який спосіб.

З чого почалися переговори Трампа з бункерним? З вимог відставки Зеленського, байок старого діда про "рейтинг у кілька відсотків", вимог "виборів" і т.д.

Але навіть кремлівські політики швидко збагнули, що такими прямими вимогами вони лише посилюють підтримку Зеленського, який у свідомості багатьох українців перетворюється на останній бар'єр перед капітуляцією. І вони почали діяти хитріше.

Вони запропонували Трампу швидкий "мир", але є одна умова. Визнати анексію Криму. Навіть не всіх окупованих територій, а лише Криму, який і так "віддав Обама" (цей аргумент, мабуть, найбільше сподобався Трампу, і зараз він його повторює).

Тобто, вони пропонують Трампу "шикарний компроміс", який має дати "швидкий мир". А в обмін – визнання Криму, який і так було "втрачено з Обами".

Навіщо це росіянам? Дуже просто. Їм треба примусити українського президента розписатись під порушенням Конституції, аби потім використати це для організації заколотів і розвалу держави в Україні, адже саме цей розвал і є їхньою метою.

А президент України – особистий ворог та найненависніша для них людина. Вони прагнуть його знищити. Фізично, політично, морально. Використовуючи будь-які засоби. У тому числі – і нову американську адміністрацію.

І це не про "мир", а про нові засоби ведення війни – політичні. Неспроможні знищити Україну військовими методами, вони прагнуть зробити це політично у союзі з Трампом, якому загалом байдуже на все, а головне – швидше задекларувати "завершення війни" і все.

Тому ніяких "визнань" не буде. А погрози "вийти з переговорного процесу", який, до речі, самі США ініціювали, це черговий приклад шантажу. Завтра буде щось інше, післязавтра – щось ще.

Нам же головне запам'ятати: росіяни нічого самі не можуть, а тому покладаються зараз виключно на "пін-сів", яких ще вчора обіцяли перетворити на "ядерний попіл". Трамп – це єдина надія "великої Росії". От така вона велич.