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Війна в Україні

Кровавий механізм під назвою "Росія" та її руйнівні наслідки

Олександр КочетковОлександр Кочетков

Кровавий механізм під назвою 'Росія' та її руйнівні наслідки
Кровавий механізм під назвою ''Росія'' та її руйнівні наслідки

У фізико-технічній сфері процеси розвиваються до певної межи. Конструкція тримає навантаження, яке зростає, але потім руйнується – переходить в інший конструкційний стан. І тиск пари у закритому котлі неможливо підвищувати безконечно – обов’язково розірве.

З соціальними процесами схоже: суспільна напруга теж колись призводить до вибуху і зламу поточної владної конструкції, українські майдани тому свідченням. При цьому суспільство складається з індивідуумів, багатьом з яких притаманні розум, мораль, сумління. Тому суспільна поведінка все ж таки більш складна і нелінійна, тільки законами фізики її не регламентуєш.

Але російський народ спростовує цю тезу. Його незрівнянне довготерпіння просто не має меж. Росіяни щиро і завзято підтримували вторгнення в Україну. Зараз війна цілком закономірно повернулася до них. І вони шоковані – а нас за що?! При цьому вони масово звертаються з відчайдушним лементом "Рятуйте!" до... Путіна, який весь цей жах і спродюсував. І у кожному зверненні Росіяни обов’язково наголошують, що вони підтримують оте СВО, яке і є безпосередньо причиною того, що їх зараз треба рятувати.

А на офіційному рівні Росія звертається з обуренням про начебто вторгнення на її територію до тих самих міжнародних структур на зразок ООН, з яких вона відверто глузувала і знущалася у стилі "Ми не визнаємо ваших законів, а що ви нам зробите?". Це не цинізм, це неадекватність, коли причинно-наслідкового зв’язку не існує.

Я до того, що Росія – безнадійна. І зашуганий російський народ, з яким наївні європейці і досі пов’язують примарні надії щодо мирного співіснування – він агресивний, тупий, підлий і – головне – вже не здатний на спротив диктатурі. Навіть на той страшний і безглуздий бунт, яким полюбляють лякати самі себе на Росії.

Подивиться, що роблять з росіянами кадирівці. Зараз деякі російські вояки з-під Курська почали висловлюватися, що "Ахмат" – це дійсно сила, і вся вона у ногах, бо біжать вони з позицій швидше за інших. Так кадирівці їх знаходять, ставлять у відому позу і примушують публічно вибачатися.

Це не журналістів беззахисних примушують, а людей зі зброєю, які про своє "бойове братерство" патякають, про "своїх не залишаємо"... Так, не залишають, а віддають на поталу новітнім абрекам. Звісно, на Росії можуть початися криваві розбірки з кадирівцями, але виключно з командою Кремля.

Доречне запитання: а як же жовтневий заколот, від якого таки добре струсонуло весь світ, він же відбувся у Росії? Так, у Росії. Але ту революцію за сприяння частини європейських урядів ретельно і професійно готували видатні особистості. Зараз найбільш розумним і сміливим серед російських опозиціонерів виглядає Олександр Невзоров. Але ж він – блискучий публіцист, а не революціонер-заколотник.

Чи можна порівняти Ходорковського, Каспарова, Яшина, наприклад, з Львом Троцьким, який фактично керував збройним повстанням у Петрограді? Троцькізм і досі існує як світова політична течія, а його автор має чимало послідовників. Ні, по дієздатності і перспективності сучасних російських опозиціонерів можна порівнювати лише з Дмитром Медведєвим.... І це – діагноз.

Провідною суспільною емоцією на Росії є ресентимент, образа на весь світ за те, що він живе значно краще, ніж той "богообраний народ". Але образа і ненависть виплескується не на своїх лицемірних очільників, а на оточуючий світ.

Нам потрібно робити все можливо, щоб світ і Європа, у першу чергу, нарешті усвідомили: Росія – це давно не соціальний, а технічний витвір, щось на зразок оскаженілого механізму, який здатен постачати газ, нафту та інші приємності з надр. Але головна продукція, на яку запрограмований "механізм Росія" – це кривавий фарш зі своїх і тих, кому не пощастило опинитися поруч. Це жах, руйнування і смерть у її первісному вигляді – кістлява фігура з косою у середньовічному вбранні, але на крилатій ракеті.

Сама Росія не прозріє і не одужає – "Путін, рятуй!", яке несеться з Курської області, тому підтвердженням. Інфіковані імперством російські опозиціонери не допоможуть. На Росію потрібен тиск, що постійно підсилюється, тиск воєнний, економічний, політичний, допоки цей механічний зародок апокаліпсиса не заклинить остаточно. А інакше – біда. І не лише для України.

Джерело:facebook.com

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