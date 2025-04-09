Критична ситуація на Лиманському фронті потребує негайних управлінських та організаційних рішень. Інакше обвалиться фронт на Осколі.

Наступ російських військ з району Невське-Терни на села Катеринівка та Нове продовжується, і захоплення цих сіл призведе до важких наслідків. Ворог зазнає значних втрат, росіяни атакують в лоб, але вони також мають масовану підтримку дронів та артилерії, і мають значно більші резерви піхоти, щоб продовжувати наступ.

Ворог наступає на підрозділи 66-ї механізованої бригади, яка докладає усіх зусиль, але у ворога зберігається перевага.

66-та бригада - це сусід 3-ї штурмової бригади, яку зараз розгортають в 3-й армійський корпус.

Виникає логічний висновок - 66-ту бригаду включити до складу 3-го корпусу і саме корпус зробити відповідальним за стабілізацію оборони на фронті прориву. Єдиний центр управління покращить керованість та взаємодію, організує маневр силами та засобами. Адже саме для цього корпуси і були створені, чому ж не передаються реальні повноваження?

Ситуація просто критична, саме зараз треба діяти.

Потрібно в цілому рятувати Лиманський фронт - для цього є усі передумови та можливості. Потрібно також включити у єдину смугу район Терни-Ямполівка, щоб повністю блокувати рубіж наступу двох російських загальновійськових армій. Тут потрібні резерви, потрібно поповнення в комплексі з організаційними та управлінськими рішеннями..