Критическая ситуация на Лиманском фронте требует немедленных управленческих и организационных решений

Критическая ситуация на Лиманском фронте нуждается в немедленных управленческих и организационных решениях. Иначе рухнет фронт на Осколе.

Наступление российских войск из района Невское-Терны в села Екатериновка и Новое продолжается, и захват этих сел приведет к тяжелым последствиям. Враг несет значительные потери, россияне атакуют в лоб, но они также имеют массированную поддержку дронов и артиллерии, и имеют значительно большие резервы пехоты, чтобы продолжать наступление.

Далее текст на языке оригинала.

Ворог наступає на підрозділи 66-ї механізованої бригади, яка докладає усіх зусиль, але у ворога зберігається перевага.

66-та бригада - це сусід 3-ї штурмової бригади, яку зараз розгортають в 3-й армійський корпус.

Виникає логічний висновок - 66-ту бригаду включити до складу 3-го корпусу і саме корпус зробити відповідальним за стабілізацію оборони на фронті прориву. Єдиний центр управління покращить керованість та взаємодію, організує маневр силами та засобами. Адже саме для цього корпуси і були створені, чому ж не передаються реальні повноваження?

Ситуація просто критична, саме зараз треба діяти.

Потрібно в цілому рятувати Лиманський фронт - для цього є усі передумови та можливості. Потрібно також включити у єдину смугу район Терни-Ямполівка, щоб повністю блокувати рубіж наступу двох російських загальновійськових армій. Тут потрібні резерви, потрібно поповнення в комплексі з організаційними та управлінськими рішеннями..