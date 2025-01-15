Кремль не планує завершувати війну найближчим часом: військові його підтрумують

Незважаючи на те, що багато прокремлівських аналітиків не приховують своєї надії на переговори з адміністрацією Дональда Трампа, останні тенденції вказують на те, що Кремль не планує завершувати війну найближчим часом. Події в Сирії можуть стати для Путіна додатковим стимулом відмовитися від ідеї "замороженого конфлікту", який будь-якої миті може закінчитися поразкою. Російські військові також налаштовані продовжувати "війну до переможного кінця". Суспільство, у свою чергу, сподівається на мир, але при цьому здебільшого залишається лояльним Путіну, йдеться у публікації Jamestown Foundation.

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В конце ноября прошлого года ряд российских сайтов, ранее придерживавшихся "ястребиной" позиции, неожиданно начал публиковать "примирительные" статьи, выражая надежду на завершение войны с Украиной переговорами. К примеру, авторы близкого к Министерству обороны РФ сайта "Военное обозрение" стали утверждать, что вероятность столкновения России и НАТО невысока, и "с высокой вероятностью военный конфликт на Украине завершится именно переговорами, а не военной победой". Также они начали предлагать отвечать на возникающие угрозы "вне рамок стратегии ядерного сдерживания".

Однако к концу года независимые аналитики все чаще стали сомневаться, что горячая фаза войны способна в ближайшее время завершиться даже временным мирным соглашением. Военный обозреватель Иван Лысюк полагает, что у Дональда Трампа нет эффективных рычагов влияния на Россию, которая владеет инициативой на поле боя, а значит, Москва, скорее всего, в ближайшее время продолжит наступление. Со ссылкой на украинских официальных лиц Лысюк отмечает признаки того, что российское командование готовится к масштабированию боевых действий на территории Запорожской и Херсонской областей.

Другой обозреватель, Константин Скоркин, полагает, что "пример Асада показал Кремлю, что любое перемирие (без окончательного разгрома врага) ведет лишь к тому, что противник накапливает силы и осуществляет в удобный момент реванш". По его словам, "это усилит паранойю Путина и кремлевских ястребов".

Поведение самого Путина тоже выглядит подчеркнуто вызывающим. В рамках "Итогов года" он предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль": выбрать объект в Киеве, по которому Россия ударит "Орешником", чтобы проверить эффективность своего оружия. Не сбавляют темпа и радикально-патриотические пропагандисты с телеканала "Царьград", утверждающие, что даже если "специальная военная операция" ("СВО" – так в России называют полномасштабную войну против Украины – ред.) закончится на "освобождении" четырех украинских областей, Москве придется сразу же после этого начинать "СВО-2" для окончательного "устранения украинской угрозы".

Российские военные аналитики, месяцем ранее ратовавшие за переговоры, также поставили их под сомнение после убийства высокопоставленного генерала Минобороны РФ Игоря Кириллова, произошедшее в середине декабря в Москве. Впрочем, если публикации сайта "Военное обозрение" еще можно расценить как пропаганду под видом аналитики, реальные настроения российских военных, с которыми удалось побеседовать независимым журналистам, вызывают большее беспокойство.

Корреспонденты издания "Верстка" сообщают, что слухи о скором начале переговоров об окончании войны в Украине тревожат российских военнослужащих. Несмотря на общее желание "уже вернуться к семьям" и "покинуть окопы", они опасаются, что через какое-то время украинские войска перейдут в наступление и "кое-где оно будет успешным", а Россию "обманут, как в Сирии". Страх поражение и чувство мести за погибших товарищей являются основными мотивами желания продолжать войну до победного конца.

При этом секс-работницы, едущие из Москвы на Донбасс в надежде поживиться за счет больших окладов военнослужащих, отмечают, что многие военные чувствуют вину за погибших товарищей и сожаление за то, что им "приходится делать грязную работу". Они хотели бы вернуться домой, но многие уже считают себя "смертниками", и потому считают, что им остается лишь завершить начатое.

Подобная агрессивная обреченность контрастирует с отношением большинства российского общества. По данным социологической службы Russian Field, в середине ноября 2024 года, 60% россиян выступали за соглашение о прекращении огня и лишь 30% – за продолжение войны.

В то же время вряд ли можно надеяться, что общественные настроения вынудят Путина прекратить войну. Российский оппозиционный политик Юлия Галямина отмечает, что антивоенный дискурс в диссидентской среде разделился на условно "радикально проукраинский", главным фокусом которого становятся интересы Украины, и "пророссийского антипутинского", главным приоритетом которого является судьба России и ее граждан. В то же время она отмечает, что большинство российского общества придерживается "пропутинского пацифизма", то есть выступают за прекращение военных действий и в то же время не являются противниками властей и Путина.

Галямина отмечает, что "этот дискурс пассивного большинства сегодня практически не представлен публично, не имеет своих авторитетных защитников и спикеров в медийном пространстве". Эти выводы подтверждаются и социологическими данными.

Таким образом, на данный момент трудно представить, что бытовое недовольство россиян войной выльется в антиправительственные выступления. В то же время голоса сторонников войны звучат громче и, к сожалению, именно они стали основной базой, на которую опираются российские власти.