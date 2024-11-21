Кремль не готовий зупинити війну

Не ідіоти, а пропагандисти

У відповідь на пропозиції Ердогана, Пєсков заявив, що заморожування війни по лінії фронту для Росії неприйнятне. Тобто Кремль укотре підтвердив, що це саме він не готовий зупинити війну навіть на вигідних для себе умовах. Війна триває, не тому що Україна хоче відвоювати свої території (хоча це її законне право), а тому що Росія прагне повністю підпорядкувати собі сусідню країну.

При цьому Кремль намагається перевести стрілки, звалити провину за продовження війни на Україну. Шлосберги - не просто корисні ідіоти, вони - прямі дезінформатори. Їхнє завдання виставити українців і всіх, хто допомагає Україні, винуватцями того, що війна триває. Шлосберг, як і його шеф Явлінський, Венедиктов тощо, а також спонсор усього цього котячого концерту Роман Абрамович, бере участь у дезінформаційній кампанії, мета якої - звинуватити Україну та її друзів у продовженні війни, щоб позбавити її західної допомоги.

Важливість цієї "роботи" для Кремля посилюється. У наступному році Трамп (і Орбан на підхваті), Ердоган, Моді, Сі намагатимуться ініціювати якийсь мирний процес, який веде до заморожування війни. Цей процес приречений на провал, тому що Путін абсолютно не готовий зупинятися. Однак, щоб не посваритися з партнерами, російському диктатору потрібно перекласти відповідальність за провал їхніх "мирних зусиль" зі своєї хворої голови на здорову, тобто на Україну і тих, хто хоче її перемоги.

У цьому напрямку вже почала діяти путінська пропаганда. Причому транслювати такого роду меседжі мають нібито незалежні "пацифісти" і навіть критики влади. У цій ролі і виступають, серед інших, функціонери партії Яблуко. Вони відпрацьовують кремлівські срібняки і можливість продовжувати легальну діяльність з імітації ліберальної опозиції на навколодержавні гроші. Нічого особистого - тільки бізнес. Кремль сказав: треба! Яблуко відповіло: є!